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Ngôi nhà 2 tầng có hồ bơi và khu vườn dưới khoảng thông tầng

| | Bất động sản

Được thiết kế dành cho một đôi vợ chồng trẻ, ngôi nhà hai tầng kết hợp hồ bơi ngoài trời với khu vườn nhỏ ngay giữa không gian sống. Cách tổ chức này giúp ánh sáng, gió tự nhiên và cây xanh hiện diện trong các khu vực sinh hoạt hằng ngày.

Điểm nổi bật của ngôi nhà là sự kết nối giữa kiến trúc và cảnh quan nhiệt đới. Thay vì tách biệt hoàn toàn không gian bên trong với sân vườn, thiết kế hướng đến việc tạo ra những khu vực sinh hoạt mở, nơi các thành viên có thể tiếp xúc gần hơn với thiên nhiên.

Ở vị trí trung tâm công trình, một khu vườn nhỏ được bố trí ngay dưới khoảng thông tầng. Đây là nơi đón ánh sáng mặt trời và tạo điều kiện cho không khí lưu chuyển giữa các tầng, đồng thời trở thành điểm nhấn xanh trong tổng thể ngôi nhà.

Nhờ cách bố trí này, cây xanh không chỉ xuất hiện ở khu vực bên ngoài mà còn hiện diện ngay trong không gian ở. Từ nơi tiếp khách đến các khu vực nghỉ ngơi, sự kết nối với khu vườn góp phần tạo cảm giác thông thoáng và gần gũi.

Bên cạnh khu vườn trung tâm, hồ bơi ngoài trời là một thành phần đáng chú ý trong thiết kế. Nếu các khối kiến trúc sử dụng đường nét vuông vức, bề mặt bê tông vững chắc thì hồ bơi lại có những đường cong mềm mại, tạo sự tương phản về hình khối.

Sự kết hợp giữa bê tông, cây xanh và mặt nước giúp cân bằng cảm giác của công trình. Những đường nét kiến trúc hiện đại được đặt cạnh cảnh quan nhiệt đới, tạo nên không gian vừa có tính tổ chức rõ ràng, vừa mang vẻ tự nhiên.

Một yêu cầu khác của ngôi nhà là khả năng thích ứng với sinh hoạt của gia đình trẻ. Các khu vực đa năng được tổ chức linh hoạt, có thể thay đổi cách sử dụng theo nhu cầu ở từng thời điểm.

Thay vì cố định mọi không gian vào một chức năng duy nhất, phương án này cho phép gia chủ điều chỉnh hoạt động sinh hoạt khi nhu cầu của gia đình thay đổi.

Với hai tầng nhà, khu vườn dưới khoảng thông tầng và hồ bơi ngoài trời, công trình khai thác sự kết hợp giữa không gian ở và cảnh quan. Cây xanh, ánh sáng và mặt nước trở thành những thành phần của đời sống thường ngày, mang đến cảm giác thư giãn ngay trong chính ngôi nhà.

Theo Thúy Hiền

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