Ngôi sao tai tiếng Kim Kardashian trở thành tỷ phú đô la: Kiếm tiền ngay cả trong những tình huống khủng hoảng!

Khi nghĩ về Kim Kardashian West, khó có thể hình dung ra cô như một chuyên gia tài chính. Bởi vì cô thường xuất hiện trên các mặt báo với những chủ đề gây tranh cãi hay những bộ cánh quá sexy. Song thực tế, khối tài sản của cô, theo Forbes, đã đạt 1 tỷ đô la vào năm 2021.



Phần lớn số tiền đó đến từ các hoạt động kinh doanh và đầu tư khác nhau. Cho dù bạn là một nhà đầu tư có kinh nghiệm hay chân ướt chân ráo bước vào thị trường này, chắc hẳn sẽ có một vài điều bạn có thể học từ ngôi sao này!

1. Đa dạng hóa các khoản đầu tư

Kim Kardashian West đã đầu tư vào một số dự án khác nhau, từ loạt phim thực tế đến dòng sản phẩm trang điểm cho đến ứng dụng của riêng cô. Điều đó đã giúp cô thu về hàng trăm triệu đô la kể từ khi nó ra mắt vào năm 2014.

Việc có những dự án kinh doanh khác nhau không chỉ hỗ trợ cô tăng thu nhập mà còn giúp hạn chế rủi ro. Nếu một dự án không thành công, cô ấy vẫn có thu nhập từ các nguồn khác.

Đa dạng hóa cũng là chìa khóa trong thế giới đầu tư. Nếu "all-in" tiền của mình vào một cổ phiếu duy nhất, bạn sẽ gặp rắc rối nếu cổ phiếu đó “lao dốc không phanh”. Bằng cách chọn 3-4 cổ phiếu, bạn sẽ không bị quá ảnh hưởng nếu một hoặc hai trong số những doanh nghiệp bạn đầu tư vào hoạt động không tốt.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đa dạng hoá đầu tư bằng cách tham gia nhiều lĩnh vực chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản hay thậm chí góp vốn kinh doanh. Tuy nhiên, giống như cổ phiếu, các chuyên gia khuyên bạn nên tập trung đầu tư 2-3 lĩnh vực. Bởi vì như vậy, bạn sẽ có thời gian để tìm hiểu sâu về những điều đó. Song vẫn có thể giữ vững được sự đa dạng hóa trong chuyện đầu tư.

2. Đừng để thất bại làm bạn sợ đầu tư

Kardashian West trở thành ngôi sao nhờ một đoạn video bị rò rỉ. Song, đó cũng có thể là một bài học tốt trong việc tận dụng tốt nhất các tình huống khó khăn. Sau khi cuốn băng bị rò rỉ ra công chúng, cô đã kiện bên đăng tải nó và cuối cùng đồng ý về một vụ dàn xếp trị giá hàng triệu đô la.

Cô cũng tận dụng danh tiếng mới bắt đầu của mình, tham gia trong chương trình thực tế của gia đình Keeping Up With the Kardashians (tạm dịch: Theo chân nhà Kardashian).

Khi bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán, sẽ có những lần thua lỗ . Tuy nhiên, điều quan trọng là tận dụng tối đa những thất bại đó và tránh để chúng khiến bạn sợ hãi bởi thị trường chứng khoán. Thị trường sẽ trải qua thời kỳ suy thoái và các khoản đầu tư của bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng vào một thời điểm nào đó. Bạn có thể đầu tư nhầm cổ phiếu và thua lỗ, hoặc mắc sai lầm khi sử dụng đòn bẩy tài chính.

Hầu hết mọi người đều mắc vài sai lầm khi bắt đầu tìm hiểu một điều gì đó mới. Đôi khi các khoản đầu tư của bạn vẫn diễn biến theo chiều hướng xấu hơn ngay cả khi bạn làm đúng mọi thứ. Nhưng nếu bạn học được từ những sai lầm này và tiếp tục đầu tư, cuối cùng bạn sẽ gặt hái được thành quả.

3. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của nhận diện thương hiệu

Kim K. là một trong những người nổi tiếng dễ nhận biết nhất trên thế giới, và cô ấy đã tận dụng điều đó để làm lợi thế của mình. Ngôi sao này hiện có 294 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô ấy được cho là kiếm được từ 8-14 tỷ đồng cho mỗi bài đăng được tài trợ trên nền tảng này. Những thành công đó là do cô đã dành nhiều năm để xây dựng thương hiệu cá nhân.

Nhận diện thương hiệu cũng là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi đầu tư. Một số công ty được coi là “bảo chứng” khi đầu tư vào. Tức là kể cả lợi nhuận không quá cao, song đầu tư vào cổ phiếu như vậy ít khi bị thua lỗ trong dài hạn hoặc một chu kỳ kinh doanh.

Tất nhiên, tìm được ra những công ty đang trên đà phát triển và giá trị cổ phiếu tăng trưởng đáng kinh ngạc sẽ có thể mang lại lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, khó để có thể quản trị rủi ro khi đầu tư kiểu như vậy. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể chọn một cổ phiếu có “nhận diện thương hiệu”, và một cổ phiếu rủi ro cao hơn để cho dù thua lỗ cũng không quá nhiều.

Bất kể bạn là một nhà đầu tư có kinh nghiệm như thế nào, luôn có nhiều điều để học hỏi. Đôi khi, những bài học từ một ngôi sao thực tế có thể vô cùng hữu ích với bản thân.

