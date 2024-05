Ngôi trường có lớp chuyên cạnh tranh nhất Hà Nội đến hiện tại, 1 chọi hơn 21 em mới có thể trúng tuyển: Chất lượng giáo dục số 1

Cuộc đua tuyển sinh vào lớp 10 ngày một nóng lên khi các trường bắt đầu công bố tỉ lệ chọi. Mới đây, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm đã công bố tỷ lệ chọi năm 2024. Năm nay, trường tuyển 420 chỉ tiêu với 11 khối chuyên gồm các lớp Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh và Địa lý. Theo thống kê của nhà trường, khối chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất, lên đến 1/21,3.

Năm học 2024 - 2025, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm tuyển 420 chỉ tiêu (tăng 105 chỉ tiêu so với năm ngoái) do năm nay. Đặc biệt, trường còn mở thêm khối chuyên Địa lý. Cùng đó, trường tăng chỉ tiêu của 2 khối chuyên Ngữ văn và Hóa học lên gấp đôi so năm ngoái (70 chỉ tiêu), còn lại mỗi khối 35 chỉ tiêu.

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 trường chuyên Sư phạm Hà Nội

Đôi nét về trường THPT chuyên Đại học Sư phạm

Được thành lập vào năm 1966, trường là tiền thân là Khối THPT chuyên Toán - Tin, thường gọi là Phổ thông Chuyên Sư phạm hay Chuyên Sư phạm - một trường chuyên công lập trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều thập kỷ hình thành và phát triển, trường hiện nay là một trong những trường chuyên thuộc khối đại học mà được nhiều phụ huynh học sinh ở miền Bắc mơ ước.

Về cơ sở vật chất, Khu nhà chính của trường hiện giờ gồm 24 lớp học và một phòng đa phương tiện. Học sinh của trường được sử dụng thư viện của trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho mục tiêu học tập và nghiên cứu. Được xây dựng vào năm 2001, thư viện có diện tích hơn 6000 m², với hơn 31 phòng, được trang bị những thiết bị hiện đại, có khả năng đáp ứng được như cầu tham khảo và nghiên cứu của giáo viên và học sinh.

Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm

Những năm qua, học sinh của trường giành được nhiều giải thưởng, huy chương trong các cuộc thi Học sinh giỏi trong và ngoài nước. Không chỉ vậy, Chuyên Sư phạm còn có thành tích tham dự các thì thi Toán học Quốc tế (IMO) đứng thứ hai tại Việt Nam, sau Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, và là một trong những trường THPT Việt Nam có thành tích cao nhất trong các kì thi Olympic Khoa học Quốc tế.

Thông tin tuyển sinh

Lịch thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm sẽ được diễn ra vào ngày 5/6, thí sinh phải làm ba bài thi. Buổi sáng, thí sinh thi Toán và Ngữ văn, thời gian làm bài 90 phút mỗi môn, còn buổi chiều thi môn chuyên trong 120 phút.

Riêng học sinh đăng ký thi chuyên Tin có thể chọn làm bài môn Toán hoặc môn Tin. Với lớp chuyên Địa lý, trường dành 50% chỉ tiêu cho thí sinh làm bài chuyên Địa, 50% dành cho thí sinh đã thi chuyên khác nhưng không đỗ.

Để được xét tuyển, thí sinh phải làm đầy đủ ba bài thi, không vi phạm quy chế và đạt từ 2/10 trở lên. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi, môn chuyên nhân hệ số hai. Năm nay, trường không cộng điểm ưu tiên với mọi thí sinh.

Theo dự kiến của nhà trường, học phí kỳ I năm học 2024-2025 là 650.000 một tháng. Còn từ học kỳ II, trường chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính, thu học phí khoảng 1,6-1,8 triệu đồng một tháng.

