Ngôi trường ở Gia Lai lần đầu tiên có học sinh giành "cú đúp" huy chương Vàng - Bạc tại 2 cuộc thi Tin học quốc tế

Lần đầu tiên trong lịch sử, Gia Lai có học sinh giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế. Chủ nhân của thành tích ấn tượng này là Lê Kiến Thành, học sinh lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Tại kỳ thi IOI 2025 diễn ra ở Bolivia, Thành đã xuất sắc vượt qua các bài toán thuật toán hóc búa, góp phần đưa đội tuyển Việt Nam vào top 8 thế giới. Trước đó, Lê Kiến Thành cũng giành huy chương bạc tại Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương.

Lê Kiến Thành giành "cú đúp" giải Olympic Tin học quốc tế.

Thành công này không chỉ ghi dấu ấn cá nhân Kiến Thành mà còn khẳng định vị thế của ngôi trường đã "ươm mầm" cho nam sinh.

Đôi nét về trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai)

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nằm ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) được thành lập năm 2000, là một trong những cơ sở giáo dục trọng điểm, giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu ở nhiều lĩnh vực. Ngôi trường này được xem là nơi hội tụ của những học trò ưu tú, đam mê học hỏi và luôn khát khao chinh phục tri thức. Với mục tiêu xây dựng môi trường học tập chất lượng cao, nhà trường không chỉ đầu tư mạnh mẽ vào đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn vững vàng mà còn chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu học tập và nghiên cứu của học sinh.

Trường chính thức khai giảng năm học mới đầu tiên vào đầu tháng 8 năm 2000, với 13 cán bộ giáo viên nòng cốt, cùng 5 lớp 10 (tuyển sinh), 5 lớp 11 (chuyển từ Trường Quốc học Quy Nhơn qua). Ngay trong năm học đầu tiên, 19/23 học sinh của trường tham dự kỳ thi Olympic toàn miền Nam đạt giải và có 13 giải học sinh giỏi quốc gia.

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) được thành lập năm 2000, là một trong những cơ sở giáo dục trọng điểm.

Đến năm học 2002 – 2003, bằng sự tài trợ của cá nhân và kinh phí đầu tư của tỉnh, trường đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở và chính thức đặt trường sở tại số 2 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn.



Năm học 2007-2008, trường được chính phủ công nhận đạt danh hiệu Trường chuẩn quốc gia. Qua các giai đoạn mở rộng, đến nay cơ sở vật chất đã đạt chuẩn quốc gia với 40 phòng học, khu nội trú 30 phòng, nhà thi đấu đa năng, thư viện hơn 3.500 đầu sách cùng nhiều hạng mục phụ trợ, đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện và sinh hoạt cho học sinh.

Các lớp học tại đây được trang bị đầy đủ bàn ghế, quạt mát, hệ thống phòng bộ môn, phòng thí nghiệm, phòng công nghệ thông tin và thư viện điện tử, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tiếp cận kiến thức một cách chủ động và sáng tạo. Không chỉ tập trung vào giảng dạy các môn chuyên sâu như toán học, khoa học tự nhiên, ngoại ngữ hay tin học, trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ học thuật, thể thao và nghệ thuật. Qua đó, học sinh được rèn luyện kỹ năng mềm, nâng cao khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và tự tin hội nhập quốc tế.

Năm học 2007-2008, trường được chính phủ công nhận đạt danh hiệu Trường chuẩn quốc gia.

Trong nhiều năm qua, THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) liên tục gặt hái thành tích ấn tượng tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và đấu trường quốc tế.

Thành công này là kết quả của sự nỗ lực không ngừng từ thầy và trò, cùng sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo và phụ huynh. Với phương châm "Trí tuệ - Bản lĩnh - Trung thực - Nhân văn", trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là môi trường nuôi dưỡng nhân cách, bản lĩnh và hoài bão, giúp học sinh sẵn sàng trở thành những công dân ưu tú trong tương lai.