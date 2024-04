Ngôi trường quốc tế học phí rẻ bậc nhất Hà Nội: Giá chỉ bằng 1/3 các đối thủ, vị trí ngay gần trung tâm, học sinh vào mẫu giáo đã phải biết ngoại ngữ

Trường Lycée Français Alexandre Yersin (thường viết tắt là LFAY), hay trường Quốc tế Pháp Alexandre Yersin là một ngôi trường quốc tế lâu năm tại Hà Nội. Được thành lập từ năm 1982, đến nay ngôi trường liên cấp này đã có hơn 40 năm hoạt động tại Việt Nam và có vị thế của riêng mình trong cộng đồng học sinh học tiếng Pháp. LFAY chịu sự quản lý trực tiếp của Cơ quan giáo dục Pháp ở nước ngoài (AEFE).



Trường được đặt theo tên của Alexandre Émile Jean Yersin (1863 – 1943) - một bác sĩ, nhà vi khuẩn học, nhà thám hiểm người Pháp gốc Thụy Sĩ nổi tiếng.

Cơ sở vật chất xịn xò, gần trung tâm Hà Nội

Có thể nói, LFAY là một trong những ngôi trường quốc tế đầu tiên tại thủ đô khi hệ thống giáo dục kiểu này còn xa lạ với nhiều người. Ban đầu, trường nằm ở quận Ba Đình. Năm 2018, LFAY khai trương cơ sở mới khang trang, bề thế tại địa chỉ số 44 phố Gia Thượng, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Được xây dựng trên mảnh đất diện tích 2,8 hecta, trường có 4 khu riêng biệt: thể thao, khu trường tiểu học, trường trung học và khu chức năng chung. Trong trường có đầy đủ hội trường, thư viện đa phương tiện, trung tâm tin học, nhà ăn, nhà giáo vụ,... Tất cả đều được xây dựng theo phong cách hiện đại, thông minh và nhiều mảng xanh.

Học phí rẻ nhất nhì trong số các trường quốc tế

Một trong những lý do khiến LFAY nổi tiếng là vì sở hữu mức học phí khá “dễ chịu” so với nhiều trường quốc tế khác trên địa bàn Hà Nội. Năm học 2023 - 2024, nhà trường công bố học phí thấp nhất (lớp mẫu giáo bé) là 4330 euro/năm (khoảng 116 triệu đồng), mức cao nhất (lớp 12) là 8190 euro/năm (khoảng 219 triệu đồng). Dù vẫn không hề rẻ, chỉ dành cho con nhà có điều kiện nhưng học phí của LFAY thấp hơn rất nhiều so với các đối thủ.



Bảng học phí năm học 2023 - 2024 trên website chính thức của nhà trường

Để so sánh, trong năm học 2024 này, kỷ lục học phí cao nhất ở trường quốc tế Hà Nội thuộc về trường Quốc tế Liên Hợp Quốc - UNIS. Học phí lớp 11 và 12 của trường lên đến 36.920 USD (khoảng 910 triệu đồng), thấp nhất cũng là 12.570 USD (309 triệu đồng) cho lớp mẫu giáo bé.

Trung bình, học phí cấp 3 của các trường quốc tế trong thủ đô hiện nay rơi vào khoảng 400 - 500 triệu đồng/năm. Một ngôi trường cũng có mức học phí rẻ khác là trường Quốc tế Nhật Bản - JIS cũng thu 260 - 400 triệu đồng. Vậy nên học phí của LFAY được đánh giá là mềm bậc nhất, giúp tạo cơ hội học trường quốc tế cho những gia đình chưa thuộc mức siêu giàu.

Lưu ý là học phí của trường có sự khác biệt tùy theo quốc tịch của học sinh. Theo đó, học sinh quốc tịch Pháp sẽ đóng học phí thấp hơn học sinh quốc tịch Việt Nam. Học sinh mang quốc tịch nước ngoài khác phải đóng mức học phí cao nhất. Ngoài học phí, các vị phụ huynh còn phải đóng thêm các chi phí như phí ghi danh, ăn trưa, hoạt động ngoại khóa,...

Học theo chương trình giáo dục của Pháp

Với điểm cộng lớn là có vị trí gần trung tâm và học phí hấp dẫn, nhưng LFAY không phải là trường quốc tế dành cho tất cả mọi người. Vì là trường Quốc tế Pháp, nơi đây là cơ sở giáo dục chỉ dành cho các học sinh có quốc tịch Pháp hoặc muốn theo học tiếng Pháp lâu dài.



Đối với các học sinh Việt Nam yêu thích tiếng Pháp và có định hướng du học các nước nói ngoại ngữ này thì trường là lựa chọn rất đáng tham khảo. Tuy nhiên, nếu học sinh theo định hướng học tiếng Anh như nhiều trường quốc tế khác thì LFAY lại không quá thích hợp.

LFAY là một môi trường nói tiếng Pháp khá toàn diện và ngoại ngữ này được sử dụng chủ yếu trong giảng dạy. Chương trình giáo dục từ khối tiểu học đến hết trung học cũng theo hệ thống giáo dục của Pháp, ví dụ như một năm học chia thành 3 học kỳ. Thế nên việc học sinh phải biết tiếng Pháp là điều kiện căn bản để vào trường.

Vào năm học 2023 - 2024, trường công bố cách thức kiểm tra đầu vào học sinh lớp mẫu giáo lớn cũng phải kiểm tra năng lực tiếng Pháp, kỹ năng nghe hiểu và kỹ năng nói. Học sinh muốn ghi danh vào các lớp tiểu học từ lớp 2 trở lên cũng phải trải qua bài kiểm tra tiếng Pháp (đọc, viết, chính tả, chia động từ) và toán.

Hiện tại, trường có hơn 1100 học sinh từ lớp mẫu giáo nhỏ (3 tuổi) đến lớp 12. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của trường Quốc tế Pháp trong những năm qua đạt 100%.

Học sinh trường Pháp Alexandre Yersin sẽ thi lấy bằng DNB (Diplôme National du Brevet – Tốt nghiệp Phố thông cơ sở) vào cuối cấp 2. Sau đó, các em nhận được bằng Tú tài khi học xong lớp 12. Sau khi có bằng Tú tài, học sinh có thể tiếp tục học đại học ở Pháp và ở nước ngoài. Cũng như nhiều trường quốc tế khác, học sinh LFAY hầu hết có định hướng du học ở bậc đại học.