Ngưng nói 4 câu này mỗi ngày, cha mẹ bất ngờ khi tính cách con thay đổi

Tính cách em bé sẽ thay đổi và thể hiện rõ nét hơn qua từng giai đoạn khác nhau. Bố mẹ nào cũng mong muốn con trở nên ngoan ngoãn, lễ phép, tuy nhiên có những câu nói của người lớn vô tình gây tổn thương cho trẻ. Lời khuyên dành cho cha mẹ là "Hãy là người mà bạn muốn con mình trở thành".

Dưới đây là những tâm sự của chị Nhung (sống tại Hà Nội) về những câu không nên nói với trẻ. Bố mẹ tự thay đổi bản thân mình trước, và sẽ ngạc nhiên khi thấy con cũng ngoan ngoãn hơn.

1. Sao con còi thế, biếng ăn, chẳng chịu ăn gì

Ông bà, bố mẹ đều mong con cháu mình ăn khoẻ, phát triển tốt. Thấy các bé khác cao chừng này, nặng chừng này thì phải chạy đua cho kịp mà chẳng quan tâm con ăn có ngon, có vui hay không. Khi được góp ý thì bố mẹ lại đáp "Cứ thử có con suy dinh dưỡng xem". Đi đâu cũng nói "Con em còi lắm, lười ăn vô cùng", có nghĩa là mẹ đã gán cho con điều mặc định như vậy.

Con không ăn thì mẹ quát mắng, thúc ép. Đánh đập là biểu hiện của việc bạn đang bất lực trong cách chăm sóc và nuôi dạy con. Mẹ làm như vậy thì với trẻ mỗi bữa ăn đều thật khủng khiếp, hậu quả là trẻ biếng ăn dài hạn.

Hoặc vì muốn con ăn nhanh, nhiều cha mẹ bật iPad lên dụ bé, trẻ hiểu rằng chỉ cần mình nuốt là được xem iPad. Con không cảm thấy ngon miệng khi ăn, và cũng chẳng biết mình ăn món gì.

Có mẹ còn doạ "Không ăn hết bát thì đừng trách", lúc nào cũng lo con đói nhưng lại không cho con quyền được kêu đói, kêu no. Hoặc khi con kêu no thì mẹ đáp "Ăn có tí thế mà no gì". Mỗi bữa ăn căng thẳng khiến cả mẹ và con đều bị ảnh hưởng tâm lý, không tốt cho đường ruột và sức khoẻ của con.

Trẻ biết đói và biết no. Nếu cứ áp suy nghĩ của người lớn vào con thì bé sẽ không còn khả năng tự nói ra ý kiến của bản thân nữa. Thậm chí gây ra phản tác dụng khi đứa trẻ thiếu quyết đoán, phụ thuộc. Đừng vì cân nặng mà làm tổn thương con các mẹ nhé.

2. Con quá nghịch, quá hư

Trẻ con vốn hiếu động, mọi thứ xung quanh đều mới lạ và bé cần khám phá. Việc của người lớn là tạo ra môi trường an toàn cho trẻ thoải mái tìm hiểu. Nhưng chỉ cần con chạy nhảy thì nhiều người bảo con nghịch, nói không nghe thì bảo bé hư.

Thế nhưng bố mẹ có biết trẻ càng vận động nhiều chứng tỏ con càng thông minh. Khi thấy con đùa nghịch quá nhiều, bố mẹ nên đưa ra lý do để giải thích vì sao bé nên dừng lại. Nếu con có thể đưa ra lý lẽ, giữ quan điểm thì đừng cho rằng đó là trẻ bướng. Bạn nên mừng khi bé biết suy nghĩ, phản biện và có chính kiến.

Trẻ học qua việc bắt chước nên bố mẹ hãy làm mẫu cho con. Thay vì quát mắng, đánh đập, dùng lời lẽ tiêu cực thì hãy cho trẻ cơ hội để giải thích, đừng vội quy chụp con. Điều này sẽ ảnh hưởng đến con bạn suốt cuộc đời sau này.

3. Con chẳng biết gì, không làm được việc gì

Khi con nghe thấy những câu như vậy, bé sẽ nghĩ bản thân mình đúng là thế. Điều này gây ảnh hưởng tới tính cách, cuộc sống của con sau này. Hãy nói chuyện nhẹ nhàng, dùng lời lẽ tích cực. Trẻ con như 1 tờ giấy trắng, bố mẹ bình tĩnh, kìm chế cảm xúc sẽ giúp con rất nhiều. Chỉ cần tâm hồn trẻ được bảo vệ, sau này trẻ sẽ rất mạnh mẽ, tự tin.

4. Nín ngay, có thế mà cũng khóc

Nếu người lớn đang khóc, có ai đó bảo "nín ngay" thật sự là một điều quá khó. Ấy vậy mà trẻ lúc nào cũng bị quát phải im, nín ngay lập tức. Khóc cũng là một cách biểu đạt cảm xúc, giúp trẻ được giải toả thay vì kìm nén trong lòng. Hãy đặt bản thân vào vị trí vào con, chỉ có vậy bố mẹ mới trở thành người bạn tốt và sẵn sàng chia sẻ với con. Khi con mở lòng, bố mẹ dễ định hướng cho bé sau này.

"Cảm thông, chia sẻ, tin tưởng, tôn trọng con. Đòn roi hay quát mắng không thể tạo ra một đứa trẻ hạnh phúc. Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của bố mẹ. Học cách làm bố mẹ sẽ khiến con tràn ngập yêu thương và hạnh phúc", chị Nhung tâm sự.