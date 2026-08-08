Người bán cá tiết lộ: 6 loại cá biển giá bình dân, người không biết hay bỏ qua, người sành lại thích mua

Khi mua cá biển, có rất nhiều lựa chọn, từ cá nuôi, hàng đông lạnh đánh bắt xa bờ đến cá được ngư dân khai thác gần bờ. Theo Sohu, những loại cá gần bờ thường được người dân vùng biển ưa thích vì độ tươi cao và không phải cá được nuôi bằng thức ăn nhân tạo.

Đặc biệt, người bán cá chỉ ra 6 loại cá biển bình dân, nhiều người không biết thường bỏ qua nhưng người sành lại thích mua.

Cá chai: Thịt chắc, thơm

Cá chai (Ảnh: Báo Dân Việt).

Cá chai có phần thân và đuôi dài. Cá có đầu khá lớn, xương cứng, phần thịt ăn được tập trung chủ yếu phía sau đầu. Tuy nhiên, thịt lại tách thành từng múi giống tép tỏi, có độ dai và được mô tả là phảng phất vị giống thịt cua, ít mùi tanh.

Do giá không cao nên đây là loại cá được nhiều người dân ven biển ưa chuộng. Cá thích hợp để kho hoặc hầm cùng củ cải, miến. Phần da có nhiều chất keo, khi món ăn nguội có thể đông lại thành lớp thạch cá.

Cá đù vàng nhỏ: Rẻ nhưng thịt mềm, ít xương

Cá đù vàng nhỏ (Ảnh: Thanh niên Việt).

Cá đù vàng nhỏ là loại cá phổ biến, kích thước không lớn và giá khá bình dân. Vì giá bán vốn không cao nên loại cá này chủ yếu được khai thác tự nhiên thay vì nuôi. Cá tuy nhỏ nhưng thịt mịn, mềm và không có quá nhiều xương lớn.

Loại cá này có thể chiên, rán hoặc hầm. Người dân ven biển còn dùng thịt để làm viên cá hoặc nhân bánh.

Khi mua, nên chọn cá có mắt sáng, mang đỏ, bụng nguyên vẹn và không xuất hiện mùi bất thường.

Cá trích vảy xanh: Giá rẻ, càng vào mùa lạnh càng thơm béo

Một món từ cá trích vảy xanh (Ảnh: La Longevita).

Cá trích vảy xanh xuất hiện khá nhiều vào mùa đông. Loại cá này nhỏ, sản lượng cao nên giá thường rẻ. Nhược điểm lớn nhất là có rất nhiều xương nhỏ. Bù lại, lớp mỡ dưới da tương đối nhiều nên khi chế biến, thịt cá có vị béo và thơm.

Cách phù hợp nhất là rán, nướng hoặc chiên cho phần xương nhỏ trở nên giòn. Khi chế biến cần cạo sạch lớp màng đen trong bụng để giảm mùi tanh.

Người bán cá cũng lưu ý không nên chọn những con có mắt chuyển đỏ vì đây có thể là dấu hiệu cá không còn tươi.

Cá lẹp vàng: Rán lên thơm, xương có thể giòn

Khô cá lẹp vàng (Ảnh: Mia).

Cá lẹp vàng có kích thước tương đương cá đù vàng nhỏ nhưng thân mỏng hơn và có nhiều xương nhỏ.

Đây là loại cá thường gặp vào mùa đông và mùa xuân, giá không cao. Cá chín nhanh, chỉ cần ướp đơn giản rồi rán. Khi rán kỹ, phần xương nhỏ trở nên giòn, thịt cá tiết mỡ nên có vị thơm.

Khi mua, nên chọn cá có thân sáng, mang đỏ và không có mùi lạ.

Cá kìm: Thịt mềm và béo

Cá kìm (Ảnh: Order Seafood SG).

Cá kìm có chiếc mõm dài, nhọn đặc trưng. Một điểm dễ nhận biết khác là phần xương có màu xanh. Thịt loại cá này mềm, lượng mỡ tương đối cao nên hương vị đậm và thơm hơn một số loại cá biển khác.

Một cách chế biến được nhiều người ưa chuộng là cắt cá thành khúc rồi hầm cùng củ cải. Khi nước dùng được ninh đến hơi sánh, vị cá thấm vào củ cải tạo thành món ăn thích hợp trong mùa lạnh.

Cá đuối: Hình dáng lạ nhưng được dân vùng biển chuộng

Một món từ cá đuối (Ảnh: SBS).

Do hình dáng đặc biệt, loại cá này từng bị nhiều người bỏ qua. Cá có bộ xương chủ yếu là sụn, thịt tách thành từng thớ. Trước đây, khi điều kiện bảo quản lạnh chưa phổ biến, người dân thường phơi cá thành cá khô rồi chiên hoặc hấp, xé nhỏ trộn cùng rau. Cá đuối tươi cũng có thể hầm với củ cải hoặc đậu phụ.

Mẹo chọn cá biển tươi

Người mua có thể quan sát ba đặc điểm. Cá biển tươi thường có một lớp nhớt tự nhiên trên bề mặt, đặc biệt rõ ở những loại không có vảy. Phần hậu môn không bị rách hoặc chảy dịch.

Ngoài ra, mắt cá nên sáng, trong và không lõm sâu. Nếu mắt chuyển đỏ, đục hoặc nhãn cầu lõm rõ, cá có thể đã để lâu.

Nguồn: Sohu