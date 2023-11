Người bị bạo lực gia đình được hỗ trợ khám chữa bệnh từ 25/12/2023

Nhóm chính sách về kinh tế

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Nội dung này được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định 11/2023/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 01/12/2023.

Theo đó, các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ngân hàng Nhà nước là các giao dịch từ 400 trăm triệu đồng trở lên áp dụng với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính gồm:

- Tổ chức tài chính được cấp phép để nhận tiền gửi; Cho vay; Cho thuê tài chính; Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; Môi giới/tư vấn đầu tư… chứng khoán; Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; Đổi tiền…

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính: Kinh doanh trò chơi có thưởng (casino; xổ số; đặt cược…); Kinh doanh bất động sản trừ cho thuê, cho thuê lại bất động sản; Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư…

Nhiều lệ phí được giảm khi giao dịch trực tuyến

Nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến hay chính là thực hiện thủ tục online, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt mức phí, lệ phí tại Thông tư 63/2023/TT-BTC. Cụ thể:

- Làm hộ chiếu online: Giảm 10% mức lệ phí so với lệ phí thông thường từ 01/01/2024 - hết 31/12/2025.

- Làm thủ tục xác thực thông tin, khai thác kết quả thông tin online trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Giảm 50% mức thu phí so với thông thường từ ngày 01/12/2023 đến hết 31/12/2025.

- Làm thủ tục cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe: 115.000 đồng/lần cấp từ 01/12/2023 - hết 31/12/2025 thay vì 135.000 đồng/lần cấp…

Nhóm chính sách về an sinh, xã hội

Thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí

Có hiệu lực từ ngày 03/12/2023, Nghị định 75/2023/NĐ-CP có nhiều quy định mới sửa đổi, bổ sung chính sách bảo hiểm y tế (BHYT). Đây có thể coi là một trong những chính sách mới có hiệu lực tháng 12/2023 nổi bật nhất.

Theo đó, Nghị định 75 bổ sung thêm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT là người dân tại các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ hiện đang thường trú tại đây đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về cư trú mà không phải:

Nhóm đối tượng đóng BHYT do người lao động và người sử dụng lao động đóng. Nhóm đối tượng tham gia BHYT do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng. Nhóm đối tượng khác do ngân sách Nhà nước đóng.

Đồng thời, Nghị định cũng đã thêm đối tượng mới được bổ sung ở trên thuộc nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh cùng với người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

Người bị bạo lực gia đình sẽ được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh

Để quy định chi tiết Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2023/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 25/12/2023.

Theo đó, Điều 38 Nghị định 76/2023/NĐ-CP đã quy định mức hỗ trợ cho người bị bạo lực gia đình gồm các khoản:

Tư vấn tâm lý, cung cấp kỹ năng ứng phó với bạo lực gia đình: Theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu khi thực hiện cấm tiếp xúc: Mức chi như đối tượng bảo trợ xã hội. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh nếu người bị bạo lực gia đình bị tổn hại sức khỏe được chăm sóc, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình.

Nghị định nêu rõ Tổng đài Điện thoại Quốc gia về Phòng, Chống Bạo lực Gia đình (Tổng đài) sử dụng số điện thoại ngắn có 3 chữ số để tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình.

Tổng đài hoạt động 24 giờ tất cả các ngày để tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình.

Tổng đài được Nhà nước bảo đảm nguồn lực hoạt động. Tổng đài thực hiện ghi âm tự động và chi trả phí viễn thông đối với tất cả các cuộc gọi đến, gọi đi.

Nghị định cũng nêu rõ quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình qua địa chỉ quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 19 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2023.



Yêu cầu mới về PCCC cho nhà ở và công trình

Cũng ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 12/2023, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 1:2023 QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình tại Thông tư 09/2023/TT-BXD sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, một số quy định mới liên quan đến phòng cháy chữa cháy tại Quy chuẩn này cần lưu ý gồm:

- Tại mỗi tầng phải bố trí ít nhất một họng khô để cấp nước chữa cháy cho tầng đó nếu không thể bảo đảm yêu cầu về chiều rộng khe hở giữa các bản thang và giữa các lan can tay vịn của bản thang.

- Nhà và công trình không cần phải trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà nếu thuộc phạm vi phục vụ của các nguồn cấp nước chữa cháy ngoài nhà gồm bồn, bể, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hồ nước chữa cháy tự nhiên và nhân tạo và các nguồn nước tương tự khác…