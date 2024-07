Người chăn nuôi có lãi nhờ giá thịt gia cầm tăng

Mô hình nuôi gà thả vườn sử dụng đệm lót sinh học của nông dân ở Trà Vinh đang được nhân rộng. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Bà Ngô Thị Huê, hộ chăn nuôi gia cầm quy mô gia đình ở xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành cho biết, giá gà nuôi “bán thời gian nuôi nhốt, bán thời gian thả vườn” đạt trong lượng từ 1,3 kg/con trở lên hiện được thương lái thu mua 65.000 – 68.000 đồng/kg. Với mức giá này, hộ chăn nuôi gà có lãi bình quân 20.000 đồng/kg gà hơi. Còn đối với vịt hơi lông trắng siêu thịt có giá 45.000 – 48.000 đồng/kg, người nuôi có lãi 5.000 đồng/kg.

Ông Võ Thành Khoa, hộ chuyên chăn nuôi gà theo quy mô trang trại, xã Bình Phú, huyện Càng Long cho biết, bình quân để nuôi gà thịt theo phương thức “bán thời gian thả vườn, bán thời gian nuôi nhốt” chi phí tiền con giống, thức ăn mất khoảng 40.000 đồng/kg gà hơi sau 3,5 tháng nuôi. Với giá gà hơi ở thị trường hiện tại người nuôi có lợi nhuận khá sau khi trừ các khoản chi phí thức ăn, thuốc thú y và tỉ lệ hao hụt. Theo kinh nghiệm của ông Khoa, đối với hộ nông dân hiện nay cần chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học, tiêm ngừa đủ liều và chỉ nuôi 3 đợt trong năm để hạn chế dịch bệnh và tình trạng cung vượt cầu.

Theo ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, năm 2024, tỉnh đặt mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi tập trung 4 vật nuôi chính, gồm bò, heo, dê, gia cầm và ưu tiên cho mô hình chăn nuôi quy mô trang trại, liên kết cùng doanh nghiệp để tạo lợi thế từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm. Tỉnh đề ra kế hoạch chăn nuôi đàn gia cầm khoảng 7,8 triệu con, đàn bò trong năm khoảng hơn 258.000 con, đàn heo hơn 290.000 con; đàn dê 23.000 con. Tổng sản lượng thịt hơi các loại cung ứng cho thị trường đạt khoảng 92.000 tấn.

Để hỗ trợ nông dân chăn nuôi an toàn, đảm bảo nguồn thu nhập, ngành nông nghiệp tỉnh tăng cường hỗ trợ nông dân thay đổi nguồn con giống chất lượng cao. Cán bộ kỹ thuật của ngành nông nghiệp hướng dẫn nông dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; xây dựng chuồng trại, các phương án chăn nuôi an toàn để giúp người chăn nuôi hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro do dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Hiện trên địa bàn tỉnh đã có 1.041 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, với tổng đàn trên 640.100 con, gồm 4 trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn, với tổng đàn 7.800 con; 3 trang trại nuôi gà quy mô lớn, tổng đàn 36.000 con; 65 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô vừa, với tổng đàn hơn 257.000; 969 trang trại gia súc, gia cầm qui mô nhỏ, với tổng đàn gần 337.000 con. Trong số trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm của tỉnh có 22 cơ sở tham gia chuỗi liên kết khép kín đầu vào đến đầu ra sản phẩm.