Người chèo kéo khách mua quạt, chửi hướng dẫn viên ở Hồ Gươm bị phạt 1,2 triệu

Ngày 12/11, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết đã giao Công an phường xác minh, xử lý thông tin phản ánh người phụ nữ bán quạt có thái độ, lời lẽ không chuẩn mực với hướng dẫn viên du lịch.

Công an phường Hoàn Kiếm xác định người phụ nữ trong clip là H.T.T. (SN 1987, quê quán thôn Hàm Tử, xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên; thường trú tại tập thể Công ty Điện lực, phố Phúc Xá, phường Hồng Hà).

Bà T. tại cơ quan công an.

Công an phường đã mời bà T. về trụ sở để làm việc, làm rõ nội dung phản ánh.

Qua làm việc, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt bà H.T.T. về 2 hành vi: Gây mất trật tự công cộng tại nơi công cộng quy định, mức phạt 750.000 đồng và bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng rong với mức phạt 450.000 đồng.

Đồng thời, Công an phường Hoàn Kiếm tuyên truyền, nhắc nhở bà T. nhằm góp phần giữ gìn hình ảnh văn minh, thân thiện của Thủ đô.

Theo thông tin chia sẻ, một hướng dẫn viên du lịch dẫn theo đoàn khách Tây khoảng 18 người lên Hồ Gươm. Trong lúc tham quan khu vực gần Tượng đài Cảm Tử, cả đoàn “gặp ngay phải bà chị bán quạt hơi đắt nhưng được cái không vui tính”.

Người phụ nữ bán hàng rong cầm quạt đe doạ hướng dẫn viên du lịch.

Ban đầu người phụ nữ “hét giá” 100.000đồng/chiếc quạt giấy nhưng không ai mua. Người này cố gắng chèo kéo, bám đuôi cả đoàn khách du lịch. Để tránh việc khách du lịch bị “chặt chém”, hướng dẫn viên du lịch nhắc cả đoàn “khi nào bà ấy bán 50.000 đồng/2 cái thì mua”.

Ngay lập tức, người bán hàng rong đổi thái độ từ nài nỉ sang căng thẳng, dùng lời lẽ mất lịch sự, thậm chí dùng luôn chiếc quạt giấy gõ lia lịa vào điện thoại hướng dẫn viên.

Theo lời của hướng dẫn viên, cả đoàn sau đó phải chạy từ bên Tượng đài sang đền Ngọc Sơn nhưng người phụ nữ vẫn bám theo chửi và thậm chí người này còn dùng quạt để đuổi đánh hướng dẫn viên, đến khi du khách can ngăn người này mới chịu dừng lại.