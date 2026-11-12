Khởi tố giám đốc công ty dịch vụ giáo dục Hứa Thị Kim Dung SN 1984

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 11/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can là Hứa Thị Kim Dung (sinh năm 1984, trú tại xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) và Hoàng Chí Hiếu (sinh năm 2000, trú tại xã Tân Dĩnh, thành phố Bắc Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng nhu cầu đầu tư kinh doanh, tâm lý mong muốn tìm kiếm lợi nhuận và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân trong lĩnh vực giáo dục, Hứa Thị Kim Dung đã cùng Hoàng Chí Hiếu thành lập Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ giáo dục Minh An để làm bình phong.

Từ đầu năm 2024, Hứa Thị Kim Dung đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về bản thân, thông tin không đúng sự thật về hoạt động hợp tác đào tạo, mở các lớp cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chương trình đào tạo khác để kêu gọi góp vốn đầu tư, qua đó chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Để tạo lòng tin, Dung tự lập nhiều danh sách các lớp học cần huy động vốn đầu tư, trong đó thể hiện cụ thể loại hình đào tạo như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tin học, chứng chỉ y, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm...; số lượng học viên, số tiền cần đầu tư, thời gian đào tạo, mức học phí và lợi nhuận dự kiến cho từng nhà đầu tư. Các danh sách này được gửi cho những người có nhu cầu để lựa chọn hình thức đầu tư, số tiền góp vốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Hứa Thị Kim Dung - Ảnh: Công an Thái Nguyên Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Hứa Thị Kim Dung - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Đáng chú ý, việc kêu gọi đầu tư không chỉ thực hiện trực tiếp mà còn thông qua những người quen biết, người đã tham gia đầu tư trước đó. Khi có người tin tưởng, tham gia góp vốn, họ tiếp tục giới thiệu, rủ rê những người khác cùng đầu tư, tạo thành nhiều tầng quan hệ, khiến những người tham gia sau càng tin tưởng vào tính xác thực của hoạt động kinh doanh.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, nhiều cá nhân đã tin tưởng chuyển tiền cho Dung với số tiền đặc biệt lớn lên tới hàng chục tỷ đồng mà không nhận được khoản tiền như đã được hứa hẹn.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với người dân trước các lời mời gọi đầu tư, góp vốn kinh doanh với lợi nhuận hấp dẫn, đặc biệt trong những lĩnh vực đòi hỏi điều kiện pháp lý và giấy phép hoạt động như giáo dục, đào tạo.

Để phục vụ công tác điều tra giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên thông báo các cá nhân, tổ chức từng tham gia đầu tư, chuyển tiền trực tiếp hoặc thông qua trung gian, hợp tác kinh doanh với Hứa Thị Kim Dung, Hoàng Chí Hiếu, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ giáo dục Minh An, nếu nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, khẩn trương liên hệ, trình báo với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: số 27 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật (Điều tra viên thụ lý: Đại úy Giáp Anh Đức, SĐT: 0985761000).

Khi đến liên hệ, đề nghị cung cấp các tài liệu, chứng cứ có liên quan như: Hợp đồng góp vốn, giấy tờ thỏa thuận đầu tư, giấy biên nhận tiền, sao kê tài khoản ngân hàng, nội dung tin nhắn, dữ liệu trao đổi qua mạng xã hội, thông tin về việc chuyển tiền và các tài liệu khác có liên quan để phục vụ công tác điều tra.