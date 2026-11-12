Công an đề nghị 542 chủ phương tiện mang biển số sau sớm nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Hàng loạt phương tiện vi phạm giao thông đã được hệ thống camera giám sát ghi nhận tại 1 địa phương chỉ trong nửa cuối tháng 10/2026
Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang phát đi thông báo về các phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh.
Theo thông báo, danh sách các phương tiện vi phạm được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 16/10/2026 đến ngày 31/10/2026. Đây là dữ liệu được hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông ghi nhận và được cơ quan chức năng công bố để người dân biết, chủ động kiểm tra thông tin liên quan đến phương tiện của mình.
Danh sách các phương tiện vi phạm như sau:
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Loại phương tiện
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
67B-015.60
|
16-10-2026 01:03
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
2
|
68AC-881.10
|
16-10-2026 14:34
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
3
|
60V2-1518
|
16-10-2026 16:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
4
|
68C-178.25
|
17-10-2026 09:13
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
5
|
68A-176.37
|
17-10-2026 09:29
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
6
|
67C1-890.77
|
17-10-2026 11:52
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
7
|
67B-02554
|
17-10-2026 12:31
|
Ô tô cứu thương
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
8
|
68A-285.84
|
17-10-2026 16:08
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
9
|
68A-653.15
|
18-10-2026 03:07
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
10
|
67B2-207.08
|
18-10-2026 09:48
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
11
|
67M1-856.33
|
18-10-2026 10:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
12
|
68A-253.33
|
18-10-2026 10:35
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
13
|
67B1-986.87
|
18-10-2026 10:50
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
14
|
68H-051.93
|
18-10-2026 11:39
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
15
|
67C1-719.76
|
18-10-2026 12:03
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
16
|
65F1-717.61
|
18-10-2026 12:35
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
17
|
65D1-57887
|
18-10-2026 12:56
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
18
|
68AA-972.34
|
18-10-2026 12:56
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
19
|
67AM-178.38
|
18-10-2026 13:10
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
20
|
65G1-279.70
|
18-10-2026 13:28
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
21
|
68H-029.73
|
18-10-2026 14:33
|
Ô tô tải có mui
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
22
|
12C-034.10
|
18-10-2026 15:23
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
23
|
51K-409.48
|
18-10-2026 16:19
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
24
|
68A-127.85
|
19-10-2026 06:27
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
25
|
68A-152.10
|
19-10-2026 06:27
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
26
|
68C1-631.30
|
19-10-2026 06:49
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
27
|
68A-732.36
|
19-10-2026 08:12
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
28
|
67L2-064.53
|
19-10-2026 09:32
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
29
|
68A-625.24
|
19-10-2026 10:13
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
30
|
68C-178.59
|
19-10-2026 11:09
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
31
|
30H-913.15
|
19-10-2026 11:25
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
32
|
67B2-747.32
|
19-10-2026 11:31
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
33
|
63B5-303.01
|
19-10-2026 15:06
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
34
|
68S1-544.94
|
19-10-2026 15:16
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
35
|
68X1-244.92
|
19-10-2026 15:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
36
|
68D1-348.20
|
19-10-2026 15:35
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
37
|
68S1-293.69
|
19-10-2026 15:43
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
38
|
68S1-583.17
|
19-10-2026 15:43
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
39
|
68AA-653.91
|
19-10-2026 15:50
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
40
|
68A-677.99
|
19-10-2026 15:52
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
41
|
68H-141.70
|
19-10-2026 16:00
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
42
|
68AB-169.71
|
19-10-2026 16:01
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
43
|
68AA-684.11
|
19-10-2026 16:04
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
44
|
68AC-194.52
|
19-10-2026 16:41
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
45
|
68C1-150.56
|
19-10-2026 17:15
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
46
|
68T1-394.65
|
19-10-2026 17:22
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
47
|
65AB-427.34
|
20-10-2026 04:44
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
48
|
67K1-894.80
|
20-10-2026 09:24
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
49
|
30B-461.14
|
20-10-2026 12:16
|
Ô tô khách
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
50
|
51L-112.09
|
20-10-2026 15:34
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
51
|
68AB11877
|
21-10-2026 06:14
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
52
|
67A-479.37
|
21-10-2026 06:15
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
53
|
68AA72291
|
21-10-2026 06:15
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
54
|
68T173031
|
21-10-2026 06:21
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
55
|
68A-250.54
|
21-10-2026 06:23
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
56
|
68A-038.57
|
21-10-2026 06:31
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
57
|
68A-108.51
|
21-10-2026 06:33
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
58
|
68C166488
|
21-10-2026 06:36
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
59
|
68X142967
|
21-10-2026 06:52
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
60
|
51K-540.42
|
21-10-2026 07:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
61
|
67C172433
|
21-10-2026 07:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
62
|
68A-556.75
|
21-10-2026 07:09
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
63
|
68C131329
|
21-10-2026 07:11
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
64
|
68A-706.57
|
21-10-2026 07:21
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
65
|
68B-028.01
|
21-10-2026 07:24
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
66
|
68X159417
|
21-10-2026 07:40
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
67
|
68AA-939.28
|
21-10-2026 07:41
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
68
|
68D143202
|
21-10-2026 08:06
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
69
|
67K5-2367
|
21-10-2026 08:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
70
|
68X124802
|
21-10-2026 08:11
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
71
|
68A-331.52
|
21-10-2026 08:31
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
72
|
68X161160
|
21-10-2026 08:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
73
|
68C-090.89
|
21-10-2026 08:43
|
Ô tô tải
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
74
|
69A-085.85
|
21-10-2026 08:55
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
75
|
68A-726.03
|
21-10-2026 09:00
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
76
|
68A-538.03
|
21-10-2026 09:10
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
77
|
69M1-161.93
|
21-10-2026 09:12
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
78
|
51M-611.91
|
21-10-2026 09:16
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
79
|
68E1-518.06
|
21-10-2026 09:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
80
|
79A-486.60
|
21-10-2026 09:26
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
81
|
68AC81692
|
21-10-2026 09:32
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
82
|
68C-178.59
|
21-10-2026 09:45
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
83
|
68A-212.69
|
21-10-2026 09:47
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
84
|
68B-020.65
|
21-10-2026 09:50
|
Ô tô cứu thương
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
85
|
65A-568.93
|
21-10-2026 10:46
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
86
|
69A-100.51
|
21-10-2026 11:08
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
87
|
68A-300.07
|
21-10-2026 11:15
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
88
|
68A-213.16
|
21-10-2026 11:58
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
89
|
68A-220.26
|
21-10-2026 12:04
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
90
|
68A-620.15
|
21-10-2026 12:19
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
91
|
68A-659.06
|
21-10-2026 12:26
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
92
|
68C-029.83
|
21-10-2026 12:32
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
93
|
68A-043.88
|
21-10-2026 12:35
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
94
|
68A-234.94
|
21-10-2026 12:44
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
95
|
68A-212.69
|
21-10-2026 12:58
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
96
|
68A-343.61
|
21-10-2026 13:01
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
97
|
68A-228.02
|
21-10-2026 13:13
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
98
|
67C1-232.88
|
21-10-2026 13:14
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
99
|
68A-346.21
|
21-10-2026 14:06
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
100
|
68A-272.72
|
21-10-2026 14:31
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
101
|
93C-016.29
|
21-10-2026 14:48
|
Ô tô tải
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
102
|
68A-605.25
|
21-10-2026 15:07
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
103
|
60K-262.83
|
21-10-2026 15:11
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
104
|
68H-046.08
|
22-10-2026 09:13
|
Ô tô khách
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
105
|
68H-055.97
|
22-10-2026 09:19
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
106
|
30A-651.20
|
22-10-2026 09:23
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
107
|
68H-075.84
|
22-10-2026 10:03
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
108
|
68H-106.42
|
22-10-2026 10:25
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
109
|
65A-356.42
|
22-10-2026 10:33
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
110
|
68A-488.45
|
22-10-2026 11:36
|
Ô tô tải
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
111
|
67A-480.61
|
22-10-2026 11:40
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
112
|
68A-050.18
|
22-10-2026 12:34
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
113
|
68A-130.51
|
22-10-2026 13:11
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
114
|
68A-324.42
|
22-10-2026 16:06
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
115
|
68H-138.50
|
22-10-2026 16:13
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
116
|
51K-450.24
|
22-10-2026 16:15
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
117
|
68A-224.95
|
22-10-2026 16:46
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
118
|
51H-241.39
|
22-10-2026 17:47
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
119
|
68A-490.05
|
23-10-2026 06:02
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
120
|
68A-729.83
|
23-10-2026 06:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
121
|
67A-254.21
|
23-10-2026 07:09
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
122
|
68A-609.37
|
23-10-2026 07:12
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
123
|
68A-282.91
|
23-10-2026 07:34
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
124
|
68A-261.18
|
23-10-2026 08:01
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
125
|
67A-238.93
|
23-10-2026 09:06
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
126
|
68C-135.10
|
23-10-2026 09:18
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
127
|
50KT00263
|
23-10-2026 10:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
128
|
51L-659.11
|
23-10-2026 10:14
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
129
|
68A-324.42
|
23-10-2026 10:19
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
130
|
51L-883.60
|
23-10-2026 10:22
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
131
|
51L-053.76
|
23-10-2026 10:31
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
132
|
66B-017.08
|
23-10-2026 11:07
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
133
|
68A-188.91
|
23-10-2026 11:11
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
134
|
68A-649.41
|
23-10-2026 11:23
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
135
|
51K-290.97
|
23-10-2026 11:30
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
136
|
50H-642.00
|
23-10-2026 11:51
|
Ô tô khách giường
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
137
|
51K-290.97
|
23-10-2026 11:54
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
138
|
68C-073.10
|
23-10-2026 11:58
|
Ô tô tải
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
139
|
68A-188.91
|
23-10-2026 12:01
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
140
|
68A-616.50
|
23-10-2026 12:24
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
141
|
68C-181.33
|
23-10-2026 12:26
|
Ô tô tải thùng kín
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
142
|
68A-346.53
|
23-10-2026 12:30
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
143
|
66C-167.60
|
23-10-2026 12:59
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
144
|
68A-099.72
|
23-10-2026 13:04
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
145
|
63A-226.21
|
23-10-2026 13:05
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
146
|
70H-194.76
|
23-10-2026 13:21
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
147
|
68A-151.55
|
23-10-2026 13:23
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
148
|
68A-249.15
|
23-10-2026 13:40
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
149
|
68A-298.90
|
23-10-2026 13:45
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
150
|
50H-113.18
|
23-10-2026 13:46
|
Ô tô tải chở pallet chứa gỗ
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
151
|
50E-920.91
|
23-10-2026 13:51
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
152
|
65A-655.93
|
23-10-2026 13:57
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
153
|
68A-360.94
|
23-10-2026 14:15
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
154
|
68C-120.04
|
23-10-2026 14:25
|
Ô tô tải
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
155
|
68C-137.65
|
23-10-2026 14:28
|
Ô tô tải
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
156
|
68A-252.97
|
23-10-2026 16:34
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
157
|
68A-163.20
|
24-10-2026 07:01
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
158
|
51L-381.50
|
24-10-2026 07:17
|
Ô tô tải tự đổ
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
159
|
68A-178.20
|
24-10-2026 08:03
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
160
|
68A-249.36
|
24-10-2026 08:34
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
161
|
51K-290.97
|
24-10-2026 08:45
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
162
|
68A-681.93
|
24-10-2026 08:48
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
163
|
61K-292.76
|
24-10-2026 09:48
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
164
|
68A-439.05
|
24-10-2026 10:40
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
165
|
68A-271.11
|
24-10-2026 11:15
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
166
|
68A-227.73
|
24-10-2026 11:18
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
167
|
68A-122.35
|
24-10-2026 11:21
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
168
|
68A-193.36
|
24-10-2026 11:27
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
169
|
67A-058.20
|
24-10-2026 11:37
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
170
|
68A-673.31
|
24-10-2026 11:39
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
171
|
68A-748.43
|
24-10-2026 11:51
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
172
|
68A-227.73
|
24-10-2026 11:53
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
173
|
95A-169.21
|
24-10-2026 12:48
|
Ô tô tải
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
174
|
65A-789.61
|
24-10-2026 13:27
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
175
|
36C-310.51
|
24-10-2026 13:59
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
176
|
51L-264.41
|
24-10-2026 14:32
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
177
|
68B-029.35
|
24-10-2026 14:32
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
178
|
36C-310.51
|
24-10-2026 14:49
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
179
|
60K-686.29
|
24-10-2026 15:27
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
180
|
68A-191.57
|
24-10-2026 15:29
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
181
|
68A-722.82
|
24-10-2026 15:51
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
182
|
68H-138.50
|
24-10-2026 15:52
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
183
|
64A-283.29
|
24-10-2026 16:04
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
184
|
68A-344.71
|
24-10-2026 16:17
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
185
|
68A-320.47
|
24-10-2026 16:24
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
186
|
51B-979.90
|
24-10-2026 16:35
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
187
|
15C-473.62
|
24-10-2026 17:27
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
188
|
68A-677.11
|
25-10-2026 08:11
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
189
|
51K-290.97
|
25-10-2026 09:38
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
190
|
51D-201.60
|
25-10-2026 09:39
|
Ô tô tải VAN
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
191
|
68C-109.44
|
25-10-2026 09:51
|
Ô tô tải thùng kín
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
192
|
69A-155.44
|
25-10-2026 09:56
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
193
|
51M-239.70
|
25-10-2026 10:25
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
194
|
68A-703.02
|
25-10-2026 10:45
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
195
|
68A-470.95
|
25-10-2026 12:19
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
196
|
68A-748.29
|
25-10-2026 12:26
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
197
|
64A-191.25
|
25-10-2026 12:44
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
198
|
68A-614.82
|
25-10-2026 13:02
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
199
|
68A-672.20
|
25-10-2026 13:23
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
200
|
68A-277.91
|
25-10-2026 13:24
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
201
|
51B-733.23
|
25-10-2026 13:30
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
202
|
64A-121.92
|
25-10-2026 14:00
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
203
|
68A-250.59
|
25-10-2026 14:01
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
204
|
68A-087.22
|
25-10-2026 14:13
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
205
|
67A-203.77
|
25-10-2026 14:20
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
206
|
69A-084.51
|
25-10-2026 14:27
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
207
|
68H-054.23
|
25-10-2026 14:43
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
208
|
68A-339.16
|
25-10-2026 14:55
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
209
|
95A-046.85
|
25-10-2026 15:00
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
210
|
68A-725.05
|
25-10-2026 15:09
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
211
|
65A-773.56
|
25-10-2026 15:13
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
212
|
65A-485.22
|
25-10-2026 15:14
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
213
|
68A-535.27
|
25-10-2026 15:33
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
214
|
51L-289.62
|
25-10-2026 15:34
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
215
|
67A-208.04
|
25-10-2026 15:38
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
216
|
73A-260.26
|
25-10-2026 16:05
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
217
|
68A-298.62
|
26-10-2026 06:07
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
218
|
68A-439.29
|
26-10-2026 07:04
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
219
|
60K-747.84
|
26-10-2026 08:11
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
220
|
68A-137.50
|
26-10-2026 08:41
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
221
|
68A-663.70
|
26-10-2026 08:48
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
222
|
95A-037.52
|
26-10-2026 09:28
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
223
|
65A-732.48
|
26-10-2026 09:37
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
224
|
68A-470.80
|
26-10-2026 09:48
|
Ô tô tải có mui
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
225
|
17B-009.55
|
26-10-2026 10:30
|
Ô tô khách giường
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
226
|
69E-002.76
|
26-10-2026 10:33
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
227
|
68A-635.37
|
26-10-2026 11:42
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
228
|
68A-418.67
|
26-10-2026 11:55
|
Ô tô cứu thương
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
229
|
94A-165.28
|
26-10-2026 12:26
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
230
|
83A-184.53
|
26-10-2026 12:55
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
231
|
67A-235.86
|
26-10-2026 13:19
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
232
|
68A-342.28
|
26-10-2026 13:20
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
233
|
65A-434.19
|
26-10-2026 13:44
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
234
|
68A-251.99
|
26-10-2026 13:44
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
235
|
60K-686.29
|
26-10-2026 14:17
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
236
|
67A-250.06
|
26-10-2026 14:21
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
237
|
67B109262
|
26-10-2026 14:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
238
|
68A-655.46
|
26-10-2026 14:34
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
239
|
68C-013.85
|
26-10-2026 14:53
|
Ô tô tải có mui
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
240
|
68A-112.01
|
26-10-2026 15:04
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
241
|
68A-003.64
|
26-10-2026 15:33
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
242
|
94A-097.46
|
26-10-2026 16:10
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
243
|
68A-441.77
|
26-10-2026 16:28
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
244
|
69A-220.09
|
26-10-2026 16:36
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
245
|
68NA-138.27
|
27-10-2026 06:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
246
|
68C1-168.87
|
27-10-2026 06:32
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
247
|
68C1-757.83
|
27-10-2026 06:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
248
|
67D1-776.16
|
27-10-2026 07:38
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
249
|
68A-260.90
|
27-10-2026 08:15
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
250
|
68T1-034.90
|
27-10-2026 08:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
251
|
68AA-641.01
|
27-10-2026 08:49
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
252
|
68H-029.43
|
27-10-2026 09:00
|
Ô tô tải có mui
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
253
|
68AB-337.63
|
27-10-2026 09:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
254
|
68A-612.85
|
27-10-2026 09:45
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
255
|
68AC-411.91
|
27-10-2026 09:49
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
256
|
68G1-384.13
|
27-10-2026 09:52
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
257
|
68A-120.92
|
27-10-2026 09:58
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
258
|
70E1-403.21
|
27-10-2026 10:13
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
259
|
68S1-684.30
|
27-10-2026 10:14
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
260
|
66H-037.10
|
27-10-2026 10:34
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
261
|
68T1-338.24
|
27-10-2026 10:39
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
262
|
94F1-315.90
|
27-10-2026 10:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
263
|
68HA-049.65
|
27-10-2026 11:17
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
264
|
67AA-185.10
|
27-10-2026 11:24
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
265
|
69A-100.58
|
27-10-2026 11:26
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
266
|
68AC-835.51
|
27-10-2026 11:41
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
267
|
68S1-801.30
|
27-10-2026 11:50
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
268
|
68C1-742.17
|
27-10-2026 11:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
269
|
68AA-076.56
|
27-10-2026 11:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
270
|
67A-142.12
|
27-10-2026 12:00
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
271
|
68AB-729.49
|
27-10-2026 12:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
272
|
61A-163.00
|
27-10-2026 12:09
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
273
|
65A-289.69
|
27-10-2026 12:10
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
274
|
68C1-460.31
|
27-10-2026 12:17
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
275
|
68A-440.59
|
27-10-2026 12:22
|
Ô tô tải có mui
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
276
|
68T1-297.80
|
27-10-2026 12:48
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
277
|
59C1-589.81
|
27-10-2026 12:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
278
|
68A-494.19
|
27-10-2026 12:56
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
279
|
65A-501.83
|
27-10-2026 12:57
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
280
|
77F1-272.20
|
27-10-2026 13:17
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
281
|
68AB-081.98
|
27-10-2026 13:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
282
|
68AB-182.10
|
27-10-2026 13:31
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
283
|
68X1-210.45
|
27-10-2026 13:36
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
284
|
14A-765.11
|
27-10-2026 13:38
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
285
|
68AB-373.96
|
27-10-2026 13:44
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
286
|
68S1-583.99
|
27-10-2026 13:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
287
|
68S1-708.98
|
27-10-2026 13:49
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
288
|
68X1-085.00
|
27-10-2026 13:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
289
|
69AA-769.61
|
27-10-2026 14:06
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
290
|
67A-198.62
|
27-10-2026 14:16
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
291
|
68A-568.26
|
27-10-2026 14:18
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
292
|
65A-743.32
|
27-10-2026 14:37
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
293
|
68S1-494.73
|
27-10-2026 14:50
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
294
|
68A-123.92
|
27-10-2026 14:55
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
295
|
68S1-761.92
|
27-10-2026 14:56
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
296
|
68A-198.10
|
27-10-2026 15:03
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
297
|
68A-609.37
|
27-10-2026 15:06
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
298
|
68D1-882.59
|
27-10-2026 15:12
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
299
|
68X1-273.73
|
27-10-2026 15:13
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
300
|
68A-318.62
|
27-10-2026 15:21
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
301
|
68S1-660.73
|
27-10-2026 15:21
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
302
|
68X1-603.11
|
27-10-2026 15:41
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
303
|
68AA-653.91
|
27-10-2026 15:52
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
304
|
68AC-816.72
|
27-10-2026 15:53
|
Mô tô điện
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
305
|
68CA-075.34
|
27-10-2026 15:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
306
|
68A-656.33
|
27-10-2026 15:58
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
307
|
68C1-277.79
|
27-10-2026 16:46
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
308
|
79AB-052.23
|
27-10-2026 16:52
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
309
|
68A-468.61
|
28-10-2026 06:02
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
310
|
70H-211.82
|
28-10-2026 06:02
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
311
|
68A-291.01
|
28-10-2026 06:05
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
312
|
60H-332.19
|
28-10-2026 07:25
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
313
|
68A-199.45
|
28-10-2026 07:28
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
314
|
68A-181.76
|
28-10-2026 07:38
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
315
|
68C-180.04
|
28-10-2026 07:42
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
316
|
68A-143.98
|
28-10-2026 09:31
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
317
|
68A-153.70
|
28-10-2026 09:35
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
318
|
63A-068.99
|
28-10-2026 10:10
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
319
|
92A-087.53
|
28-10-2026 10:53
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
320
|
51L-282.36
|
28-10-2026 11:43
|
Ô tô con
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
321
|
68A-197.02
|
28-10-2026 11:43
|
Ô tô con
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
322
|
68A-196.98
|
28-10-2026 11:46
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
323
|
67A-315.72
|
28-10-2026 11:50
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
324
|
95A-088.78
|
28-10-2026 11:50
|
Ô tô con
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
325
|
68C-179.51
|
28-10-2026 11:51
|
Ô tô con
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
326
|
68A-249.87
|
28-10-2026 11:58
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
327
|
68A-230.54
|
28-10-2026 12:00
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
328
|
67B-023.44
|
28-10-2026 12:10
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
329
|
68H-084.96
|
28-10-2026 12:30
|
Ô tô con
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
330
|
68H-125.12
|
28-10-2026 12:37
|
Ô tô con
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
331
|
68H-053.85
|
28-10-2026 12:42
|
Ô tô con
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
332
|
68D-003.37
|
28-10-2026 12:45
|
Ô tô con
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
333
|
68A-143.98
|
28-10-2026 12:48
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
334
|
68A-193.32
|
28-10-2026 13:00
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
335
|
51L-659.11
|
28-10-2026 13:07
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
336
|
68C-155.11
|
28-10-2026 13:07
|
Ô tô tải
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
337
|
67A-026.20
|
28-10-2026 13:25
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
338
|
66A-414.47
|
28-10-2026 13:30
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
339
|
67A-203.77
|
28-10-2026 13:35
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
340
|
68A-199.45
|
28-10-2026 13:40
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
341
|
68A-635.07
|
28-10-2026 13:51
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
342
|
69A-233.88
|
28-10-2026 13:59
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
343
|
67A-482.61
|
28-10-2026 14:22
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
344
|
68A-654.43
|
28-10-2026 15:01
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
345
|
83G-000.25
|
28-10-2026 15:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
346
|
83A-166.19
|
28-10-2026 15:45
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
347
|
68A-068.38
|
28-10-2026 15:50
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
348
|
68C-133.71
|
28-10-2026 15:59
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
349
|
68B-028.82
|
28-10-2026 16:20
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
350
|
68A-495.66
|
28-10-2026 16:26
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
351
|
69A-137.81
|
28-10-2026 16:28
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
352
|
51M-103.06
|
28-10-2026 16:29
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
353
|
50LD17886
|
28-10-2026 16:31
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
354
|
93A-399.68
|
28-10-2026 16:31
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
355
|
68C1-757.83
|
29-10-2026 06:11
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
356
|
68AA-078.71
|
29-10-2026 06:12
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
357
|
68P1-306.37
|
29-10-2026 06:15
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
358
|
68T1-704.87
|
29-10-2026 06:22
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
359
|
68AC-741.14
|
29-10-2026 06:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
360
|
68F-009.59
|
29-10-2026 06:51
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
361
|
68H1-193.11
|
29-10-2026 06:53
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
362
|
65A-558.84
|
29-10-2026 06:55
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
363
|
68AC-482.77
|
29-10-2026 07:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
364
|
68A-709.73
|
29-10-2026 07:09
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
365
|
68A-120.30
|
29-10-2026 07:20
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
366
|
68C-164.89
|
29-10-2026 07:26
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
367
|
68BA-104.38
|
29-10-2026 08:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
368
|
68A-434.75
|
29-10-2026 08:17
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
369
|
68C-097.45
|
29-10-2026 08:55
|
Ô tô tải thùng kín
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
370
|
68AA-827.38
|
29-10-2026 08:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
371
|
68AB-072.54
|
29-10-2026 09:07
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
372
|
68AA-206.40
|
29-10-2026 10:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
373
|
68A-546.01
|
29-10-2026 10:15
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
374
|
68A-324.60
|
29-10-2026 10:19
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
375
|
68A-113.57
|
29-10-2026 10:21
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
376
|
66H-063.65
|
29-10-2026 10:30
|
Ô tô tải có mui
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
377
|
68A-369.09
|
29-10-2026 10:50
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
378
|
94AH-083.60
|
29-10-2026 10:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
379
|
68C-047.70
|
29-10-2026 11:13
|
Ô tô tải thùng kín
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
380
|
95A-018.36
|
29-10-2026 11:14
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
381
|
51N-028.63
|
29-10-2026 11:16
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
382
|
50AC-203.54
|
29-10-2026 11:18
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
383
|
68AC-402.80
|
29-10-2026 11:21
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
384
|
68A-366.29
|
29-10-2026 11:27
|
Ô tô tải
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
385
|
68G1-960.89
|
29-10-2026 11:43
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
386
|
68A-655.92
|
29-10-2026 11:52
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
387
|
68A-137.50
|
29-10-2026 11:55
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
388
|
95A-081.45
|
29-10-2026 12:03
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
389
|
68AB-141.47
|
29-10-2026 12:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
390
|
68AC-243.54
|
29-10-2026 12:11
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
391
|
68C1-678.10
|
29-10-2026 12:16
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
392
|
68A-624.07
|
29-10-2026 12:17
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
393
|
68A-732.15
|
29-10-2026 12:18
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
394
|
68X1-560.32
|
29-10-2026 12:18
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
395
|
68AA-350.26
|
29-10-2026 12:24
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
396
|
68X1-587.43
|
29-10-2026 12:29
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
397
|
67A-145.76
|
29-10-2026 12:32
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
398
|
68AC-612.39
|
29-10-2026 12:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
399
|
68AB-201.46
|
29-10-2026 13:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
400
|
69A-278.44
|
29-10-2026 13:04
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
401
|
68C1-523.85
|
29-10-2026 13:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
402
|
68H-156.13
|
29-10-2026 13:07
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
403
|
68C1-554.45
|
29-10-2026 13:10
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
404
|
68AC-047.68
|
29-10-2026 13:20
|
Mô tô điện
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
405
|
68A-416.04
|
29-10-2026 13:21
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
406
|
68X1-349.88
|
29-10-2026 13:30
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
407
|
68X1-610.76
|
29-10-2026 13:32
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
408
|
68G1-078.08
|
29-10-2026 13:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
409
|
71A-122.22
|
29-10-2026 13:38
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
410
|
51G-281.93
|
29-10-2026 13:48
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
411
|
68X1-244.92
|
29-10-2026 13:48
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
412
|
65A-006.21
|
29-10-2026 14:03
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
413
|
68AC-563.49
|
29-10-2026 14:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
414
|
65A-574.93
|
29-10-2026 14:16
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
415
|
68AA-431.61
|
29-10-2026 14:23
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
416
|
66F1-956.25
|
29-10-2026 14:28
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
417
|
68BA-167.71
|
29-10-2026 14:29
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
418
|
68S1-660.41
|
29-10-2026 14:29
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
419
|
68S1-714.33
|
29-10-2026 14:29
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
420
|
68A-434.75
|
29-10-2026 14:30
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
421
|
68A-045.45
|
29-10-2026 14:38
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
422
|
68S1-454.62
|
29-10-2026 14:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
423
|
69A-044.26
|
29-10-2026 14:56
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
424
|
95A-113.31
|
29-10-2026 14:58
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
425
|
68A-566.78
|
29-10-2026 15:04
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
426
|
68A-544.47
|
29-10-2026 15:08
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
427
|
68A-680.27
|
29-10-2026 15:12
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
428
|
68A-278.59
|
29-10-2026 15:15
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
429
|
51A-599.74
|
29-10-2026 15:17
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
430
|
68A-698.64
|
29-10-2026 15:19
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
431
|
68S1-544.94
|
29-10-2026 15:33
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
432
|
68K1-198.64
|
29-10-2026 15:40
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
433
|
68A-147.10
|
29-10-2026 15:59
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
434
|
68H-125.32
|
29-10-2026 16:08
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
435
|
68X1-367.85
|
29-10-2026 16:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
436
|
68A-241.55
|
29-10-2026 16:30
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
437
|
65B1-852.09
|
29-10-2026 16:49
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
438
|
68BA-168.88
|
29-10-2026 16:52
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
439
|
68A-282.73
|
29-10-2026 16:55
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
440
|
68A-230.74
|
29-10-2026 17:31
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
441
|
68S1-738.17
|
29-10-2026 17:31
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
442
|
68H-127.77
|
30-10-2026 06:42
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
443
|
68A-100.13
|
30-10-2026 06:57
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
444
|
67A-207.35
|
30-10-2026 08:00
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
445
|
68K1-336.49
|
30-10-2026 08:17
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
446
|
68A-248.03
|
30-10-2026 08:22
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
447
|
95A-029.62
|
30-10-2026 08:43
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
448
|
70L1-812.38
|
30-10-2026 08:47
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
449
|
68AC-337.98
|
30-10-2026 09:17
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
450
|
68A-289.18
|
30-10-2026 09:38
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
451
|
68C1-802.06
|
30-10-2026 09:44
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
452
|
68S1-612.73
|
30-10-2026 09:46
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
453
|
68S1-651.38
|
30-10-2026 09:46
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
454
|
52P-6068
|
30-10-2026 09:52
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
455
|
72G1-514.91
|
30-10-2026 09:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
456
|
68AD-188.17
|
30-10-2026 09:59
|
Mô tô điện
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
457
|
65A-732.48
|
30-10-2026 10:02
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
458
|
68A-249.15
|
30-10-2026 10:12
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
459
|
68X1-194.15
|
30-10-2026 10:23
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
460
|
50E-819.67
|
30-10-2026 10:26
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
461
|
77A-443.06
|
30-10-2026 11:02
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
462
|
68A-147.86
|
30-10-2026 11:13
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
463
|
68A-551.08
|
30-10-2026 11:14
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
464
|
68AA-358.72
|
30-10-2026 11:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
465
|
68KA-200.07
|
30-10-2026 11:39
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
466
|
67A-328.51
|
30-10-2026 11:59
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
467
|
68AC-507.53
|
30-10-2026 12:08
|
Mô tô điện
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
468
|
68AB-201.46
|
30-10-2026 12:11
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
469
|
68H-155.35
|
30-10-2026 12:14
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
470
|
50E-808.54
|
30-10-2026 12:31
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
471
|
68A-347.06
|
30-10-2026 12:42
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
472
|
68AC-600.46
|
30-10-2026 12:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
473
|
68C1-619.96
|
30-10-2026 12:45
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
474
|
68L1-328.89
|
30-10-2026 12:47
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
475
|
68A-043.88
|
30-10-2026 12:48
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
476
|
68A-282.73
|
30-10-2026 12:50
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
477
|
68A-548.98
|
30-10-2026 13:17
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
478
|
68AC-244.67
|
30-10-2026 13:24
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
479
|
68A-653.34
|
30-10-2026 13:34
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
480
|
69AA-484.68
|
30-10-2026 13:42
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
481
|
68A-603.81
|
30-10-2026 13:58
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
482
|
68A-147.86
|
30-10-2026 14:02
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
483
|
68E1-617.28
|
30-10-2026 14:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
484
|
68C1-500.85
|
30-10-2026 14:10
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
485
|
68BA-081.22
|
30-10-2026 14:16
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
486
|
68C1-462.03
|
30-10-2026 14:26
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
487
|
68A-345.27
|
30-10-2026 14:33
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
488
|
51C-559.87
|
30-10-2026 14:43
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
489
|
64A-283.58
|
30-10-2026 14:48
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
490
|
68AB-066.41
|
30-10-2026 14:53
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
491
|
68G1-303.14
|
30-10-2026 15:07
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
492
|
70A-800.00
|
30-10-2026 15:17
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
493
|
51G-625.96
|
30-10-2026 15:27
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
494
|
64H-071.06
|
30-10-2026 16:10
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
495
|
68A-459.77
|
30-10-2026 16:11
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
496
|
64B1-899.45
|
30-10-2026 16:38
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
497
|
68A-699.24
|
30-10-2026 16:44
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
498
|
68AB-086.77
|
30-10-2026 17:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
499
|
68D1-837.27
|
30-10-2026 17:29
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
500
|
93A-503.28
|
31-10-2026 04:14
|
Ô tô tải có mui
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
501
|
68A-733.31
|
31-10-2026 06:21
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
502
|
81A-809.84
|
31-10-2026 06:37
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
503
|
65A-215.81
|
31-10-2026 07:01
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
504
|
68A-218.13
|
31-10-2026 07:03
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
505
|
51L-699.65
|
31-10-2026 07:07
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
506
|
68A-249.26
|
31-10-2026 07:13
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
507
|
95A-028.09
|
31-10-2026 07:25
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
508
|
61A-015.63
|
31-10-2026 07:40
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
509
|
67A-133.59
|
31-10-2026 08:45
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
510
|
51L-840.00
|
31-10-2026 08:48
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
511
|
68A-250.54
|
31-10-2026 08:57
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
512
|
68A-276.22
|
31-10-2026 09:26
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
513
|
65H-074.76
|
31-10-2026 11:04
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
514
|
95A-131.30
|
31-10-2026 11:09
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
515
|
68A-354.80
|
31-10-2026 11:15
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
516
|
68A-278.33
|
31-10-2026 11:25
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
517
|
61A-024.50
|
31-10-2026 11:39
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
518
|
68A-100.10
|
31-10-2026 11:52
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
519
|
68A-094.83
|
31-10-2026 11:56
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
520
|
65A-771.21
|
31-10-2026 12:00
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
521
|
68A-657.19
|
31-10-2026 12:01
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
522
|
95A-131.30
|
31-10-2026 12:01
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
523
|
65C-209.61
|
31-10-2026 12:24
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
524
|
61A-024.50
|
31-10-2026 12:29
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
525
|
66A-380.63
|
31-10-2026 12:31
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
526
|
64A-160.63
|
31-10-2026 12:34
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
527
|
68A-654.00
|
31-10-2026 12:35
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
528
|
94A-086.98
|
31-10-2026 12:37
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
529
|
64A-374.00
|
31-10-2026 13:46
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
530
|
68D-006.89
|
31-10-2026 14:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
531
|
67C-025.74
|
31-10-2026 14:06
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
532
|
68A-354.80
|
31-10-2026 14:30
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
533
|
68A-708.34
|
31-10-2026 14:46
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
534
|
69A-298.69
|
31-10-2026 14:49
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
535
|
68A-630.96
|
31-10-2026 15:12
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
536
|
68C-181.84
|
31-10-2026 15:14
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
537
|
84A-035.92
|
31-10-2026 15:18
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
538
|
68A-113.59
|
31-10-2026 15:23
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
539
|
62A-484.60
|
31-10-2026 15:34
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
540
|
67A-225.02
|
31-10-2026 15:44
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
541
|
65A-656.28
|
31-10-2026 16:07
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
542
|
67A-198.62
|
31-10-2026 16:49
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
Việc ứng dụng hệ thống camera giám sát giúp lực lượng chức năng phát hiện các hành vi vi phạm giao thông mà không nhất thiết phải dừng phương tiện trực tiếp tại thời điểm xảy ra vi phạm. Qua đó, công tác giám sát và xử lý vi phạm được hỗ trợ hiệu quả hơn.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang đề nghị người dân chú ý theo dõi thông tin trong thông báo, đối chiếu biển kiểm soát phương tiện và thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm, nộp phạt theo đúng quy định nếu phương tiện thuộc danh sách được công bố.
Người điều khiển phương tiện cũng cần chủ động chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông, không chỉ để tránh bị xử phạt mà còn góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn trên đường.
Hân Ly
Đời sống & Pháp luật