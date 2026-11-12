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Bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Phượng SN 1985

| | Xã hội

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Hồng Phượng bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP Đà Nẵng ngày 11/11/2026 cho biết, ngày 10/11, thực hiện Quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bắt bị cáo để tạm giam, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an thành phố đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức bắt giữ bị cáo Nguyễn Thị Hồng Phượng (sinh năm 1985), bảo đảm phục vụ công tác xét xử theo quy định pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Hồng Phượng bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo điểm b khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Phượng - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, nắm tình hình, xây dựng phương án và triển khai các biện pháp cần thiết. Việc bắt giữ được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm an toàn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Việc bắt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Phượng để tạm giam nhằm bảo đảm sự có mặt của bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, góp phần phục vụ quá trình giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật.

Hoạt động trên tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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