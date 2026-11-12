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Giám đốc một doanh nghiệp mượn máy móc trị giá hơn 6 tỷ đồng rồi đem bán đồng nát

| | Xã hội

Trần Như Long - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Long bị cáo buộc mượn hệ thống máy móc sản xuất trị giá hơn 6 tỷ đồng rồi đem bán đồng nát lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TPHCM) - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, TP. Cần Thơ), để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Trần Như Long tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, tháng 5/2025, Long đưa ra thông tin gian dối mượn máy móc đưa về nhà máy tại Cần Thơ để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất ngành nhựa.

Tin tưởng Long, một Phó Giám đốc công ty tại TPHCM đã đồng ý cho mượn một hệ thống máy tái chế nhựa PET, một máy tách màu trong thời hạn 2 tháng. Tổng giá trị tài sản được xác định hơn 6,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận và vận chuyển số máy móc về Cần Thơ, Long không sử dụng theo mục đích đã cam kết mà liên hệ các cơ sở thu mua phế liệu để bán toàn bộ số máy móc này, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT xác định hành vi của Long có dấu hiệu cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Nhật Huy

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