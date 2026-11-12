Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét nơi làm việc của giám đốc công ty sản xuất răng giả Trần Hữu Hoàng SN 1982

| | Xã hội

Bộ Công an thông tin, ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Hoàng về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo cơ quan công an, từ năm 2019 đến tháng 6/2026, trong khi Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) chưa được cấp phép hoạt động, Trần Hữu Hoàng (SN 1982), Giám đốc công ty, đã đưa ra thông tin sai sự thật về chất lượng sản phẩm, năng lực và uy tín doanh nghiệp để tạo lòng tin, bán răng giả cho nhiều phòng khám nha khoa, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phát hiện cơ sở do Hoàng làm chủ có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh răng giả.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn trên, mặc dù cơ sở chưa được cấp phép hoạt động, sản phẩm chưa được kiểm nghiệm, công bố đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, Hoàng vẫn tổ chức sản xuất, kinh doanh răng giả. Đồng thời, Hoàng đưa ra những thông tin không đúng sự thật về chất lượng sản phẩm, trình độ nhân viên, năng lực và uy tín của doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Hoàng (Ảnh: Bộ Công an).

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phát hiện cơ sở do Hoàng làm chủ có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh răng giả.

Nơi sản xuất răng giả tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Bộ Công an).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn trên, mặc dù cơ sở chưa được cấp phép hoạt động, sản phẩm chưa được kiểm nghiệm, công bố đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, Hoàng vẫn tổ chức sản xuất, kinh doanh răng giả. Đồng thời, Hoàng đưa ra những thông tin không đúng sự thật về chất lượng sản phẩm, trình độ nhân viên, năng lực và uy tín của doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với khách hàng.

Bằng thủ đoạn trên, Hoàng đã bán răng giả cho nhiều phòng khám nha khoa trong và ngoài tỉnh, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Đến tháng 9/2026, cơ sở này đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Các hành vi đang được điều tra, xử lý trong vụ án xảy ra trước thời điểm cơ sở được cấp phép.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã khám xét nơi làm việc của bị can, thu giữ các tài liệu liên quan; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Hữu Hoàng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo đến tất cả người nhận tin nhắn Zalo, Facebook có nội dung sau

Công an thông báo đến tất cả người nhận tin nhắn Zalo, Facebook có nội dung sau Nổi bật

Không khí lạnh tăng cường trở lại, nhiều nơi sắp có mưa to đến rất to

Không khí lạnh tăng cường trở lại, nhiều nơi sắp có mưa to đến rất to Nổi bật

Miền Bắc có mưa to, nền nhiệt giảm

Miền Bắc có mưa to, nền nhiệt giảm

07:17 , 12/11/2026
Tình tiết bất ngờ vụ tìm thấy thi thể nam thanh niên 18 tuổi dưới sông sau 2 ngày mất tích ở Nghệ An

Tình tiết bất ngờ vụ tìm thấy thi thể nam thanh niên 18 tuổi dưới sông sau 2 ngày mất tích ở Nghệ An

06:49 , 12/11/2026
Sáng 12/11, Thủy điện Sông Ba Hạ ở Đắk Lắk sẽ xả tràn

Sáng 12/11, Thủy điện Sông Ba Hạ ở Đắk Lắk sẽ xả tràn

06:47 , 12/11/2026
Mưa lớn ở miền Trung sắp giảm, Hà Nội có thể chạm 30°C sau đợt rét

Mưa lớn ở miền Trung sắp giảm, Hà Nội có thể chạm 30°C sau đợt rét

22:50 , 11/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên