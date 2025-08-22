Người có gan yếu thường có 4 điểm chung trên khuôn mặt: Có 1 cũng nên đi khám ngay!

Gan chịu trách nhiệm cho một số các chức năng bao gồm đào thải độc tố, lưu trữ các chất dinh dưỡng, chuyển hóa và tổng hợp các yếu tố đông máu. Bên cạnh đó, gan tiết ra dịch mật giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và trao đổi chất.

Gan suy yếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và cuộc sống của con người. Thống kê được Tạp chí Gan học (Journal of Hepatology) cho thấy có bệnh gan gây ra hơn hai triệu ca tử vong hàng năm (xơ gan, viêm gan siêu vi và ung thư gan) và chiếm 4% tổng số ca tử vong trên toàn thế giới.

Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu cảnh báo bệnh lý về gan là vô cùng quan trọng, giúp mọi người phát hiện và điều trị kịp thời các vấn đề ở gan.

Theo đó, khi chức năng gan bị suy giảm hoặc mắc các bệnh lý về gan, cơ thể có thể phát ra một số cảnh báo trên khuôn mặt. Nêu cơ thể xuất hiện dù chỉ 1 điểm bất thường, mọi người cũng nên đi khám sớm.

Một số dấu hiệu trên khuôn mặt có thể cảnh báo các vấn đề ở gan.

4 dấu hiệu trên mặt cảnh báo gan suy yếu

1. Sưng mặt

Theo chuyên trang y tế Mỹ WebMD, sưng ở mặt có thể là triệu chứng liên quan đến bệnh gan tiến triển. Nguyên nhân là do chức năng gan suy giảm gây ảnh hưởng tới khả năng duy trì tổng hợp protein và cân bằng chất lỏng trong cơ thể, từ đó dẫn đến tình trạng giữ nước và natri gây phù mặt.

2. Da mặt ửng đỏ kèm trứng cá

Ngoài tình trạng sưng mặt, da mặt ửng đỏ (hay còn gọi là rosacea) cũng có thể cảnh báo chức năng gan đang gặp vấn đề. Rosacea là tình trạng da mặt ở vùng má, mũi và trán xuất hiện các mảng sưng đỏ, có thể kèm theo mụn mủ.

Các nghiên cứu cho thấy bệnh gan nhiễm mỡ có thể gây ra bệnh rosacea do mỡ tích tụ trong gan và gây ra các vấn đề chuyển hóa, dẫn đến mất cân bằng nội tiết, khiến độc tố tích tụ trong cơ thể, gây viêm nhiễm trên da và gây mụn.

Da ửng đỏ kèm theo trứng cá có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ.

3. Da chuyển màu vàng

Vàng da là một trong những dấu hiệu cảnh báo rõ rệt các bệnh lý về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ nặng, xơ gan, suy gan.

Trang WebMD giải thích, thông thường, gan thực hiện chức năng phân hủy bilirubin - một chất màu vàng, tham gia vào quá tình tạo ra dịch mật, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn. Tuy nhiên, khi chức năng gan suy yếu, đặc biệt là trong giai đoạn xơ gan, nó không thể phân hủy bilirubin, dẫn đến tình trạng bilirubin tích tụ trong máu, gây vàng da, vàng mắt.

4. Ngứa da

Ngứa da cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khoẻ gan đang gặp vấn đề. Theo trang WebMD, thông thường, gan sẽ phân hủy cholesterol để tạo ra axit mật (còn gọi là muối mật). Tuy nhiên, các bệnh lý ở gan, chẳng hạn như gan nhiễm mỡ, có thể khiến quá trình này bị ảnh hưởng, khiến axit mật tích tụ trong máu, gây kích ứng dây thần kinh và dẫn đến tình trạng ngứa da ở tay, chân, mặt hoặc toàn bộ cơ thể.

Ngứa da có thể cảnh báo chức năng gan đang gặp vấn đề.

Các tổ chức y tế trên thế giới khuyến cáo, khi khuôn mặt hoặc cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường kéo dài, mọi người nên đến cơ sở y tế uy tín hoặc bệnh viện để thăm khám kịp thời, giúp phát hiện và điều trị bệnh từ sớm.