Người có gan yếu thường dễ gặp phải 4 tình trạng xấu khi ngủ, có 1 điều thôi cũng là dấu hiệu cảnh báo chức năng gan không ổn

Gan là cơ quan chịu chức năng quan trọng trong việc chuyển hóa, giải độc cơ thể. Một khi gan gặp vấn đề thì cơ thể bạn sẽ chất chứa nhiều độc tố tồn đọng bên trong. Theo Đông y, gan còn có mối liên quan mật thiết với giấc ngủ nên chỉ một dấu hiệu khác lạ xuất hiện trong giấc ngủ cũng phần nào giúp bạn nhận biết tình trạng sức khỏe gan của mình đang tốt hay xấu.



Để nhận biết sức khỏe vùng gan bạn chỉ cần xem mình có gặp phải 1 trong 4 tình trạng dưới đây khi ngủ hay không nhé!

1. Hay bị mất ngủ, dễ thức giấc lúc nửa đêm

Có nhiều người hay gặp phải tình trạng ngủ chập chờn, thậm chí còn thức trắng hết đêm, hễ có động là sẽ tỉnh giấc ngay. Đây là dấu hiệu cho thấy gan đang bốc hỏa, ảnh hưởng đến dây thần kinh tự chủ trên bề mặt gan nên khiến người bệnh thường xuyên bị mất ngủ về đêm.

Do đó, nếu thấy bản thân khó đi vào giấc ngủ, hay thức giấc giữa đêm, đặc biệt là trong khung từ 1 - 3 giờ sáng thì nên chú trọng tới việc đi kiểm tra gan.

2. Nghiến răng khi ngủ

Hiện tượng nghiến răng khi ngủ là lúc bạn đã chìm sâu vào giấc ngủ và rất khó ý thức được là mình có những phản ứng nào trong quá trình ngủ. Gan cũng được máu nuôi dưỡng cả trong lúc ngủ nên mới giúp cơ thể dễ chìm sâu vào giấc ngủ hơn.

Nếu máu lưu thông kém sẽ khiến tinh thần không yên, từ đó sinh ra mộng mị, ngủ nghiến răng. Khi phát hiện mình gặp phải hiện tượng này thì nên chủ động đi khám ngay vì nếu để lâu thì có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ, do răng ma sát vào nhau thường xuyên sẽ bị bào mòn, gây biến dạng khuôn mặt.

3. Bị chuột rút bắp chân

Có 3 lý do sẽ khiến bắp chân bị chuột rút khi ngủ. Đầu tiên là do thiếu oxy cung cấp cho máu do lipid trong máu cao, thứ hai là do thiếu canxi và thứ 3 có liên quan đến vấn đề về gan.

Vì gan cũng chi phối gân cốt nên khi chức năng gan suy yếu thì chất độc trong cơ thể tích tụ, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến gân cốt cơ thể một cách tự nhiên. Hậu quả là bạn sẽ gặp phải tình trạng chuột rút bắp chân khi ngủ dai dẳng. Lúc này cần chú ý xem gan có gặp vấn đề gì hay không để điều trị sớm.

4. Tiêu chảy vào ban đêm

Gan là cơ quan thúc đẩy bài tiết mật và cai quản hệ tiêu hóa nên nếu gan có vấn đề thì lá lách cũng như dạ dày sẽ chịu ảnh hưởng, làm mật không hoạt động tốt. Điều này sẽ khiến bạn gặp vấn đề tiêu chảy vào ban đêm, kể cả khi đang ngủ cũng phải thức giấc và chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Nguồn và ảnh: Sohu, Internet