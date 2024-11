Người đam mê thể thao tìm thấy gì trong 1,5 ha tiện ích của Gem Park?

Đường chạy nên thơ

Sống vui, sống khỏe là nhu cầu không thể thiếu của con người trong xã hội hiện đại, đặc biệt là những cư dân năng động, đang nắm giữ vai trò chủ lực trong tiến trình phát triển của gia đình, cộng đồng. Một khu dân cư đáng sống cũng phải cung cấp đầy đủ tiện ích để đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể thao, thể chất của những cá nhân bận rộn nhưng mong muốn làm được nhiều điều nhất trong ngày. "N.H.O thấu hiểu điều ấy và đã tích hợp đa tiện ích vào 10.000 m2 công viên ngoài trời và 5.000 m2 trong nhà, biến Gem Park thành một nơi đáng sống của cư dân yêu thích thể thao". Ông Chung You Seok, đại diện chủ đầu tư N.H.O cho biết.

Hãy cùng khám phá 15.000 m2 đặc biệt này nhé.

Lấy cảm hứng từ những con đường tình yêu trong phim Hàn Quốc, một cung đường nên thơ uốn lượn dưới vòm hoa ban tím biếc hiện diện tại Gem Park. Đây không chỉ là nơi để các cặp vợ chồng nắm nay nhau đi dạo mà còn chiều chuộng những đôi chân săn chắc muốn dẻo dai hơn mỗi ngày. "Tôi chạy bộ 360 ngày trong năm, bất kể nắng mưa, nên cung đường chạy bộ kiểu Hàn Quốc này đã chinh phục tôi hoàn toàn ngay từ khi nhìn thấy bản vẽ. Chưa đầy 5 phút sau khi xỏ giày là tôi đã trên đường chạy rồi." – anh Quốc Tuấn, một chuyên gia IT yêu thích môn chạy bộ chia sẻ. "Vợ tôi hơi lười vận động. Về Gem Park, tôi sẽ rủ nàng xuống công viên mỗi sáng. Nàng tản bộ ngắm hoa, còn tôi sẽ chạy quanh nàng. Biết đâu, sẽ tới một ngày nàng muốn chạy cùng tôi." – Anh Tuấn Quỳnh, một doanh nhân thường xuyên tham gia các giải chạy marathon nói vui.

Tất cả tiện ích thể thao đều có mặt trong khuôn viên

Không chỉ chiều chuộng những đôi chân của các "tín đồ" marathon, Gem Park còn có đầy đủ không gian và thiết bị hiện đại cho tất cả các môn thể thao thời thượng. "Tôi chơi 3 môn phối hợp, thật tuyệt là Gem Park có đủ 3 môn yêu thích đó của tôi" – anh Huy Tuấn, một kiến trúc sư có dáng dấp rắn rỏi của dân đam mê thể thao chuyên nghiệp nói về lý do chọn Gem Park.

Ai yêu thích môn bơi sẽ hài lòng với hồ bơi tràn rộng 500m2. Đây là hồ bơi điện phân muối lớn nhất trong phân khúc căn hộ cao cấp tại Hải Phòng. Hồ bơi trẻ em bên cạnh, rất tiện cho những căp bố mẹ con cái cùng yêu thích môn bơi lội. Cũng như cung đường chạy bộ nên thơ, chuỗi tiện ích bên hồ chuẩn resort như ghế sưởi nắng, ghế nổi, ghế chìm… giúp cho các tín đồ môn bơi lội vừa thư giãn vẫy vùng vừa trò chuyện được với người thân, bạn bè dù họ chưa thích hoặc bơi chưa giỏi.

Phòng tập gym, yoga trong nhà với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, chỉ cần vài bước chân và một nút chạm là cư dân bận rộn có thể tiếp cận. Người tập cũng dễ dàng di chuyển về nhà sau buổi tập hoặc chuyển sang các hình thái tập luyện khác mà không ngại vượt quãng đường dài nóng bức với mồ hôi nhễ nhại.

Đáp ứng nhu cầu thể chất của mọi lứa tuổi

Khu vườn sức khỏe (Wellness garden) với các tiện ích Hi ZEN, Hi STEP, Hi BEAT..., giúp cư dân trung niên, cao niên dễ dàng thư giãn với các hình thái vận động nhẹ nhàng như thái cực quyền, khí công dưỡng sinh, yoga… ngoài trời. Khu vườn trên cao (lầu 20) là nơi các trung niên dễ dàng tìm về trạng thái cân bằng sau một ngày dài bằng việc nhâm nhi tách trà ngon, chơi vài ván cờ với hàng xóm cùng sở thích.

Sân bóng rổ, tennis, sân bóng đá, sân thể thao đa năng sẽ là điểm đến yêu thích hàng ngày của các thanh thiếu niên. Sân bóng này được ưu tiên bố trí ở nơi thuận tiện nhất, ngay trung tâm công viên nội khu, để các bạn học sinh - sinh viên dễ dàng giải tỏa áp lực sau một ngày học hành căng thẳng.

Một góc an yên dành cho những cư dân thích không gian yên bình, tĩnh lặng tại Gem Park . Nguồn: N.H.O

Đặc biệt, ở đây còn có sân pickleball, môn thể thao yêu thích của tỷ phú Bill Gates, môn thể thao mới du nhập vào Việt Nam và đang trở thành trào lưu khắp toàn cầu. "Môn thể thao cuốn hút này rất thích hợp với cư dân Gem Park vì vừa dễ chơi, vừa hiệu quả, không tốn nhiều thời gian mà lợi ích cho sức khỏe là rất nhiều: cải thiện sức khỏe tim mạch, độ dẻo dai của xương khớp, tăng cường thị lực… Thật may mắn là chúng tôi đã bắt kịp trào lưu và nhanh chóng điều chỉnh lại bản thiết kế, đưa sân pickleball vào khu thể thao, để đem đến trải nghiệm tốt nhất cho cư dân." – Ông Chung You Seok, đại diện chủ đầu tư N.H.O chia sẻ đầy tâm huyết.

Gem Park (Dự án đầu tư xây dựng khu chung cư cao tầng để bán và cho thuê, tòa nhà văn phòng cho thuê) là dự án căn hộ cao cấp tại Hải Phòng, với phong cách sống Hi LIFE độc đáo. Gem Park do nhóm kiến trúc sư tài năng Hàn Quốc thiết kế, với công viên tươi xanh rộn tiếng chim như ở Paris, Seoul hòa nhịp cùng xu hướng kiến trúc xanh đang thịnh hành tại các thành phố lớn trên thế giới.

