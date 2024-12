Người đấm túi bụi tài xế xe tải trong cabin thừa nhận khi đó có uống rượu, tỉnh rượu đã thấy mình sai

Liên quan đến vụ việc người đàn ông đi xe bán tải lao lên cabin đấm túi bụi tài xế xe tải xảy ra trên đường ĐT.741 (TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) chiều ngày 15/12 khiến dư luận bức xúc, đối tượng hành hung nam tài xế đã được xác định là Bùi Văn Hoàng Anh (25 tuổi, ở H.Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Ngày 17/12, Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã mời Hoàng Anh lên làm việc.

Cảnh Hoàng Anh đấm túi bụi anh C. khiến nhiều người bức xúc.

Tại cơ quan công an, Hoàng Anh trình bày khoảng 16 giờ ngày 15/12 cùng bạn lên TP.Đồng Xoài để xem câu cá. Khi đi tới gần dốc Tà Bế thì có chiếc xe tải chạy qua mặt ép xe. Do người bạn thắng gấp khiến Hoàng Anh bị văng lên ghế trên xe, bị đau.

Khi tới chỗ đèn xanh, đèn đỏ, cả 2 xe dừng lại, Hoàng Anh đã leo lên đánh tài xế xe tải. Người đàn ông thừa nhận hôm đó có uống rượu nên nóng nảy, sau khi tỉnh rượu đã nhận thấy mình sai.

Hoàng Anh tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Bình Phước Online)

"Hành động của tôi đã gây rối trật tự công cộng, tôi mong gặp anh tài xế xe tải để xin lỗi với hành vi của mình, bây giờ tôi rất hối hận với hành động của mình", Hoàng Anh nói.

Trong sáng nay, anh Nguyễn Văn C. (39 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM), người bị Hoàng Anh đánh cho biết đã lên gặp lực lượng công an và lấy lời khai ban đầu. Hiện anh C. vẫn còn đau phần đầu, mặt.

Trước đó theo chia sẻ của nạn nhân, khoảng 16 giờ ngày 15/12, anh chở hàng cho một người phụ nữ (là người ngồi bên cạnh ghế lái, bế một đứa trẻ) từ TP.Dĩ An (Bình Dương) đi TP.Đồng Xoài (Bình Phước).

Khi đang lưu thông trên ĐT 741 (đoạn qua xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài), anh C. thấy chiếc xe bán tải chạy phía trước có dấu hiệu loạng choạng nên lách ra chạy sang làn khác. Một lát sau, anh đang dừng đèn đỏ thì xe bán tải tiến lên. Người đàn ông trong xe chửi bới anh C. rồi lao lên cabin đấm nạn nhân túi bụi. Người phụ nữ và đứa bé ngồi bên cạnh sợ hãi la khóc. Diễn biến sự việc được camera ghi lại, lan truyền trên MXH gây phẫn nộ.