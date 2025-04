Người dân bay Vietnam Airlines và Vietjet Air tại Nội Bài chú ý: Cải tiến mới rút ngắn thời gian làm thủ tục, tăng khả năng thông qua

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong dịp 30/4 năm nay, Cảng phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an và các hãng hàng không lắp đặt thiết bị tại 5 cửa kiểm tra an ninh và 15 cửa ra tàu bay thuộc Nhà ga hành khách T1. Từ đó, hành khách có thể làm thủ tục bằng ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID.

"Hành khách bay các chuyến nội địa của Vietnam Airlines và Vietjet Air có thể sử dụng sinh trắc học để qua cửa an ninh và lên tàu bay. Hệ thống này giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm áp lực cho các khu vực kiểm tra an ninh, tăng khả năng thông qua, giảm áp lực khai thác, tăng thêm trải nghiệm cho hành khách" đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông tin.

Hành khách bay nội địa của hai hãng hàng không Vietnam Airlines và VietjetAir cần có tài khoản định danh VNeID mức 2, cập nhật phiên bản mới nhất, đồng thời cập nhật ứng dụng mới của các hãng hàng không để có thể trải nghiệm làm thủ tục bằng ứng dụng sinh trắc học khuôn mặt tại điểm soi chiếu an ninh và cửa ra tàu bay.

Cảng hàng không Nội Bài cũng khuyến cáo, để không bị chậm, nhỡ chuyến bay, người dân cần kiểm tra kỹ giấy tờ đi tàu bay, đảm bảo còn hạn sử dụng; chủ động lên sớm trước giờ bay (có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế).

Ngoài ra, người dân cũng cần đọc kỹ quy định của hãng hàng không để chuẩn bị hành lý đúng quy cách, không mang các vật cấm, hạn chế vận chuyển lên tàu bay…

Dự kiến, sản lượng chuyến bay và hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, ở cả bay nội địa và bay quốc tế.

Cảng hàng không Nội Bài cho biết, ngày cao điểm nhất trong dịp nghỉ lễ dự kiến sẽ phục vụ 108 nghìn lượt khách (44 nghìn khách quốc tế và 64 nghìn khách quốc nội), tăng 22% so với thường lệ, tăng 25% so với cùng kỳ. Cảng cũng dự kiến đón 602 lượt chuyến bay, tăng 12% so với thường lệ, tăng 18% so với cùng kỳ.

Ngày 29/4 - ngày cao điểm nhất trước lễ dự kiến có 7 khung giờ cao điểm với hơn 2 nghìn lượt khách/giờ. Ngày cao điểm nhất sau lễ là 4/5 dự kiến có 3 khung giờ cao điểm với hơn 2 nghìn lượt khách/giờ. Số lượng chuyến bay và hành khách các khung giờ cao điểm nhất hiện không vượt quá công suất phục vụ của cảng.