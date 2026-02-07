Người dân cần biết: Thuế TP Hà Nội thông báo nóng về thay đổi trọng yếu về tiền sử dụng đất và thuê đất

Thuế TP Hà Nội vừa phát đi thông tin về những điểm thay đổi trọng yếu về tiền sử dụng đất và thuê đất theo quy định tại Nghị định số 50/2026/NĐ-CP. Theo đó, cơ quan này cho biết, Nghị định số 50/2026/NĐ-CP đã quy định chi tiết việc thi hành Luật Đất đai, tập trung tháo gỡ khó khăn về tài chính đất đai thông qua việc xác định giá đất, phương thức tính nghĩa vụ tài chính, chính sách miễn giảm và các nội dung xử lý chuyển tiếp.

Theo thông tin từ cơ quan thuế, việc xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất được áp dụng theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh tại thời điểm có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất. Quy định này là căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất theo các trường hợp cụ thể.

Đối với các dự án có đầu tư hạ tầng, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất được trừ chi phí xây dựng hạ tầng trên phần diện tích đất xây dựng hạ tầng từ 1 m² trở lên của dự án theo quy định. Tỷ lệ thu tiền sử dụng đất được áp dụng cho hầu hết các trường hợp, trừ một số ưu đãi đặc thù theo quy định tại Nghị quyết số 254.

Nghị định cũng quy định các chính sách ưu đãi và nội dung xử lý chuyển tiếp. Theo đó, hộ gia đình khi chuyển mục đích sử dụng đất được lựa chọn một thửa đất duy nhất để áp dụng tính tiền theo hạn mức giao đất ở. Đồng thời, miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với đất xây dựng hạ tầng hàng hải, hạ tầng hàng không và đất của đơn vị công an.

Về xử lý số tiền nộp thừa, cơ quan thuế cho biết khoản tiền này được trừ vào nghĩa vụ tài chính khác hoặc được hoàn trả bằng tiền mặt theo quy định.

Đối với xử lý chuyển tiếp cho hộ gia đình trong giai đoạn từ ngày 1/8/2024 đến ngày 1/1/2026, trường hợp chưa ban hành thông báo nghĩa vụ tài chính thì thực hiện theo quy định ưu đãi mới tại Nghị định. Trường hợp đã nộp nhưng nộp thừa sẽ được Nhà nước hoàn trả hoặc trừ vào nghĩa vụ tài chính khác. Trường hợp đã nộp nhưng còn thiếu thì phải nộp bổ sung phần chênh lệch và tiền chậm nộp (nếu có).