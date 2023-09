Người dân cần làm gì khi nhận được điện thoại thông báo mình liên quan vụ án?

Ngày 19-9, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh công an, VKSND, TAND để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có rất nhiều người mắc bẫy, bị lừa hàng trăm triệu đồng.



Theo Công an TP Huế, nạn nhân mới nhất của thủ đoạn này mà họ nhận được trình báo vào ngày 4-9 là chị Nguyễn Thị N. (SN 1982; ngụ phường Xuân Phú, TP Huế). Chị N. đã chuyển 220 triệu đồng sau khi nhận cuộc gọi điện thoại của một người tự xưng là cán bộ công an. Nội dung cuộc điện thoại vẫn là chiêu thức cũ: Nói rằng chị N. liên quan một vụ án, yêu cầu phối hợp, nếu không sẽ cho người đến bắt giữ.

Chị N. (áo hồng) trình báo sự việc

Khi chị N. nói mình không liên quan vụ việc, "cán bộ công an" bảo rằng có thể tài khoản của chị bị nhân viên ngân hàng sử dụng để phạm tội. "Cán bộ" này hứa sẽ điều tra làm rõ, bảo vệ chị; sau đó yêu cầu chị đổi mật khẩu trong App ngân hàng.

Tiếp đó, đối tượng hướng dẫn, cung cấp cho chị N. một mật khẩu mới rồi yêu cầu chị kê khai tài sản, chuyển hết vào trong tài khoản để "công an bảo vệ". Lúc này, chị N. rút tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản và tiền sẵn có gần 220 triệu đồng, bị đối tượng giả danh công an chiếm đoạt.



Tương tự, anh Đặng Văn Đ., (SN 1983; ngụ phường An Hòa, TP Huế) cũng bị "cán bộ công an" lừa đảo chiếm đoạt 324 triệu đồng khi vào ngày 6-9, anh nhận được cuộc điện thoại thông báo mình liên quan một vụ án ma túy. Còn ông Nguyễn Văn H, (SN 1956; ngụ tại phường Phường Đúc, TP Huế) bị lừa 400 triệu đồng...

Trung tá Lê Ngọc Minh – Đội trưởng - Đội CSĐT Tội phạm về TTXH Công an TP Huế, khuyến cáo: Khi nhận được điện thoại của người tự xưng là cán bộ công an, VKSND, TAND, viễn thông... thông báo liên quan các vụ án, người dân hãy đến trực tiếp trụ sở công an nơi gần nhất để nắm lại sự việc, không trao đổi qua điện thoại.