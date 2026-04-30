Người dân chú ý: Từ 15/5, làm 1 ĐIỀU này với thẻ BHYT có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Theo Phương Anh | 30-04-2026 - 15:10 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sắp tới, Nghị định 90/2026/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực, với loạt quy định siết chặt trong lĩnh vực y tế và bảo hiểm y tế.

Từ ngày 15/5/2026, Nghị định 90/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, kéo theo hàng loạt quy định mới siết chặt vi phạm trong lĩnh vực y tế và bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo quy định mới, hành vi sử dụng thẻ BHYT sai mục đích bao gồm việc mượn thẻ của người khác hoặc cho người khác mượn thẻ để khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt từ 1 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. 

Người dân cần cảnh giác với những quy định mới (Ảnh báo tuổi trẻ)

Việc siết chặt và tăng mức phạt được xem là động thái cần thiết để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong hệ thống.

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý hành vi sử dụng thẻ sai quy định, Nghị định 90/2026/NĐ-CP còn bổ sung nhiều chế tài liên quan đến nghĩa vụ tham gia BHYT.

Cụ thể, người thuộc diện bắt buộc nhưng không tham gia BHYT có thể bị phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng. Trong khi đó, người sử dụng lao động không lập hoặc lập danh sách không đầy đủ người tham gia BHYT sau 60 ngày kể từ thời hạn quy định có thể bị xử phạt lên tới 70 triệu đồng, tùy theo số lượng lao động vi phạm.

Ngoài ra, các hành vi như chậm đóng, trốn đóng BHYT, lập danh sách sai quy định hay đưa người không thuộc diện vào danh sách tham gia cũng bị “gọi tên” với mức xử phạt cụ thể.

Điểm đáng chú ý là nghị định lần này không chỉ tăng mức phạt mà còn đi kèm các biện pháp khắc phục hậu quả, nhằm đảm bảo việc xử lý vi phạm không chỉ mang tính răn đe mà còn buộc các bên liên quan phải điều chỉnh hành vi.

Trong bối cảnh hệ thống y tế chịu áp lực lớn về chi phí và nhu cầu khám chữa bệnh, việc siết chặt quản lý BHYT được xem là bước đi cần thiết. Với người dân, quy định mới là lời nhắc rõ ràng về việc sử dụng thẻ BHYT phải đúng quy định, tránh rủi ro bị xử phạt.

Theo VTV, Tính đến hết tháng 3/2026, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên cả nước đạt khoảng 21,66 triệu người, tăng 15,04% so với cùng kỳ năm 2025.

