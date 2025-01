Người dân đổ xô về quê, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón hơn 4 triệu lượt khách

Ngày 20-1, thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết sản lượng dự kiến cao điểm Tết Nguyên đán 2025 (từ ngày 15 tháng Chạp đến hết 15 tháng Giêng năm, tức từ ngày 14-1 đến 12-2) sẽ đạt hơn 4 triệu lượt hành khách, tương đương hơn 26.000 chuyến bay.

Trong hơn 4 triệu lượt khách, có trên 1,5 triệu lượt khách quốc tế và hơn 2,5 triệu lượt khách quốc nội. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng số chuyến bay dự kiến tăng 6,25% trong khi số hành khách dự kiến tăng 5,36%.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao dịp Tết Nguyên đán. Sân bay Tân Sơn Nhất những ngày này tấp nập khách đi đến, cả khu vực nhà ga quốc nội lẫn quốc tế.

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 4 triệu lượt hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2025

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, với lượng khách "khủng" qua sân bay dịp Tết này, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đang tập trung vào tối ưu hóa các quy trình khai thác, điều chỉnh khai thác theo hướng linh hoạt giúp cải thiện năng lực thông qua giải pháp chuyển đổi số.

Nhằm giảm ùn tắc cục bộ khi khách đông, sân bay này đã triển khai hệ thống thu phí không dừng; thiết kế phần mềm giám sát, theo dõi tàu bay, hành khách theo thời gian thực để các bộ phận điều hành khai thác có thể bố trí nguồn lực phù hợp và điều tiết các hoạt động khai thác…

Hệ thống thu không tiền mặt đã được áp dụng toàn bộ tại các làn thu phí tại sân bay Tân Sơn Nhất. Báo cáo thống kê tại cảng, hiện tại mỗi ngày có trên 78% lượt xe ra vào cảng sử dụng dịch vu thu không tiền mặt. Tỉ lệ này tăng dần theo từng tháng cải thiện tình trạng ùn tắc tại đây.

"Cảng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác trong dịp nghỉ Tết. Sân bay Tân Sơn Nhất đã điều chỉnh công bố tham số lượt cất hạ cánh (slot) 1 số khung giờ lên 48 chuyến giờ ban ngày và 46 chuyến giờ ban đêm từ ngày 21-1 đến 9-2 giúp các hãng hàng không bổ sung tải cung ứng lên 18% so với dự kiến trước đây, nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của hành khách" – đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nói.

Tất cả đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không, các hãng taxi, xe công nghệ và đơn vị cung ứng dịch vụ cam kết bảo đảm chất lượng dịch vụ. Các hãng xe phải cam kết tăng số lượng cung ứng lên 25% so với số lượng xe đã đăng ký.