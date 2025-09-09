Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân được đeo tai phone, lắng nghe cuộc gọi lừa đảo tại Triển lãm thành tựu đất nước

09-09-2025 - 16:46 PM | Kinh tế số

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước không chỉ là nơi để xem và ngắm, mà đã trở thành nơi để người dân có thể hòa mình trong mỗi trải nghiệm riêng.

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý, mà còn trở thành một sân chơi trải nghiệm đầy sáng tạo dành cho nhân dân và du khách khi đến với triển lãm.

Tại các không gian trưng bày của Bộ Công an, sự kết hợp giữa truyền thống, công nghệ hiện đại đã mang đến những hình thức tương tác mới lạ, qua đó giúp gắn kết sự gần gũi giữa lực lượng công an và nhân dân.

Nằm giữa trung tâm của không gian trưng bày ngoài trời của Bộ Công an, tương tác check in tại live LED đã trở thành một trải nghiệm độc đáo thu hút sự quan tâm lớn của người dân.

Gia đình anh Nam đã rất hào hứng khi được che kin tại đây và hình ảnh của gia đình anh ngay lập tức hiển thị trên màn hình LED.

Người dân được đeo tai phone, lắng nghe cuộc gọi lừa đảo tại Triển lãm thành tựu đất nước- Ảnh 1.

Người dân được đeo tai phone và lắng nghe những cuộc gọi lừa đảo, để từ đó nhận diện được các dạng thức lừa đảo qua điện thoại.

Khoảnh khắc đặc biệt này cũng sẽ được Ban tổ chức ghi lại và chia sẻ video, clip để gia đình có thể lưu giữ và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

"Một điểm check in tuyệt vời với nhân dân cả nước khi tập trung về Hà Nội, không có gì quý hơn độc lập, tư do, hạnh phúc", anh Đào Phi Nam (tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ.

Trạm tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã trở thành địa điểm níu giữ rất nhiều người dân khi đến với triển lãm. Không còn là những bài tuyên truyền bằng miệng, mà người dân được đeo tai phone và lắng nghe những cuộc gọi lừa đảo, để từ đó nhận diện được các dạng thức lừa đảo qua điện thoại.

Cùng với việc giới thiệu các tư liệu, hình ảnh, 7 trạm tuyên truyền của Bộ Công an được thiết kế theo hướng mở, tạo điều kiện cho người dân có thể chạm tay vào màn hình, thiết bị để khám phá hay trực tiếp thao tác các kỹ năng. Các hoạt động giao lưu cũng tạo sự gần gũi.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn khách tham quan sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, chia sẻ về những công nghệ an ninh, qua đó giúp người dân không chỉ hiểu mà còn có thể cảm được sự nỗ lực đổi mới, hiện đại hóa của lực lượng Công an nhân dân.

Không gian trưng bày tại các gian hàng trong Triển lãm đã có sự đổi mới trong cách tổ chức và gia tăng trải nghiệm. Triển lãm không chỉ là nơi để xem và ngắm, mà đã trở thành nơi để người dân có thể hòa mình trong mỗi trải nghiệm riêng.

Theo Mai Anh, Mạnh Thắng

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng Nhà nước ra cảnh báo

Ngân hàng Nhà nước ra cảnh báo Nổi bật

Một số gia đình lưu ý, nếu không muốn mất 500k - 1 triệu đồng tiền phạt thì làm ngay việc này trên VNeID

Một số gia đình lưu ý, nếu không muốn mất 500k - 1 triệu đồng tiền phạt thì làm ngay việc này trên VNeID Nổi bật

Ứng dụng 3 tỷ người dùng của Mark Zuckerberg bị tố phớt lờ nhiều lỗ hổng bảo mật, dữ liệu của rất nhiều khách hàng bị rủi ro

Ứng dụng 3 tỷ người dùng của Mark Zuckerberg bị tố phớt lờ nhiều lỗ hổng bảo mật, dữ liệu của rất nhiều khách hàng bị rủi ro

16:21 , 09/09/2025
Công an Hà Nội thông báo tới tất cả người dân nhận được tin nhắn SMS, cuộc gọi có nội dung này

Công an Hà Nội thông báo tới tất cả người dân nhận được tin nhắn SMS, cuộc gọi có nội dung này

16:17 , 09/09/2025
TS. Nguyễn Văn Phụng: "Ba ngày không ngủ kiểm tra khi VNeID bắt đầu kết nối dữ liệu thuế, tôi mừng vì cuối cùng đã có công cụ bảo vệ nguời lao động và doanh nhân chân chính"

TS. Nguyễn Văn Phụng: "Ba ngày không ngủ kiểm tra khi VNeID bắt đầu kết nối dữ liệu thuế, tôi mừng vì cuối cùng đã có công cụ bảo vệ nguời lao động và doanh nhân chân chính"

15:55 , 09/09/2025
Bà lão mang 120 triệu đồng đến trụ sở công an để nhờ chuyển cho ‘công an dỏm’

Bà lão mang 120 triệu đồng đến trụ sở công an để nhờ chuyển cho ‘công an dỏm’

15:47 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên