Người dân được đeo tai phone, lắng nghe cuộc gọi lừa đảo tại Triển lãm thành tựu đất nước

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý, mà còn trở thành một sân chơi trải nghiệm đầy sáng tạo dành cho nhân dân và du khách khi đến với triển lãm.

Tại các không gian trưng bày của Bộ Công an, sự kết hợp giữa truyền thống, công nghệ hiện đại đã mang đến những hình thức tương tác mới lạ, qua đó giúp gắn kết sự gần gũi giữa lực lượng công an và nhân dân.

Nằm giữa trung tâm của không gian trưng bày ngoài trời của Bộ Công an, tương tác check in tại live LED đã trở thành một trải nghiệm độc đáo thu hút sự quan tâm lớn của người dân.

Gia đình anh Nam đã rất hào hứng khi được che kin tại đây và hình ảnh của gia đình anh ngay lập tức hiển thị trên màn hình LED.

Người dân được đeo tai phone và lắng nghe những cuộc gọi lừa đảo, để từ đó nhận diện được các dạng thức lừa đảo qua điện thoại.

Khoảnh khắc đặc biệt này cũng sẽ được Ban tổ chức ghi lại và chia sẻ video, clip để gia đình có thể lưu giữ và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

"Một điểm check in tuyệt vời với nhân dân cả nước khi tập trung về Hà Nội, không có gì quý hơn độc lập, tư do, hạnh phúc", anh Đào Phi Nam (tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ.

Trạm tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã trở thành địa điểm níu giữ rất nhiều người dân khi đến với triển lãm. Không còn là những bài tuyên truyền bằng miệng, mà người dân được đeo tai phone và lắng nghe những cuộc gọi lừa đảo, để từ đó nhận diện được các dạng thức lừa đảo qua điện thoại.

Cùng với việc giới thiệu các tư liệu, hình ảnh, 7 trạm tuyên truyền của Bộ Công an được thiết kế theo hướng mở, tạo điều kiện cho người dân có thể chạm tay vào màn hình, thiết bị để khám phá hay trực tiếp thao tác các kỹ năng. Các hoạt động giao lưu cũng tạo sự gần gũi.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn khách tham quan sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, chia sẻ về những công nghệ an ninh, qua đó giúp người dân không chỉ hiểu mà còn có thể cảm được sự nỗ lực đổi mới, hiện đại hóa của lực lượng Công an nhân dân.

Không gian trưng bày tại các gian hàng trong Triển lãm đã có sự đổi mới trong cách tổ chức và gia tăng trải nghiệm. Triển lãm không chỉ là nơi để xem và ngắm, mà đã trở thành nơi để người dân có thể hòa mình trong mỗi trải nghiệm riêng.