Người dân giảm gửi tiền, loạt ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm

Ảnh minh họa

Sau hai lần điều chỉnh tăng trong tháng 4, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động từ ngày 3/5. Cụ thể, lãi suất huy động các kỳ hạn 6 - 10 tháng và 12 - 36 tháng đồng loạt tăng thêm 0,2 điểm %, trong khi lãi suất huy động kỳ hạn 11 tháng tăng thêm 0,1 điểm % và giữ nguyên lãi suất tại các kỳ hạn dưới 6 tháng. Hiện lãi suất huy động cao nhất tại NCB tăng lên mức 5,7%/năm, áp dụng cho tiền gửi các kỳ hạn từ 24-60 tháng.

Ngân hàng TMCP Dầu khí Việt Nam (GPBank) cũng ban hành biểu lãi suất tiết kiệm mới từ ngày 3/5, vời mức tăng đáng kể tại nhiều kỳ hạn.

Theo đó, GPBank điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm từ kỳ hạn 6 -36 tháng với mức tăng trung bình 0,2-0,3 điểm %. Các kỳ hạn còn lại, ngân hàng này giữ nguyên lãi suất.

Ngay sau kỳ nghỉ lễ, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Theo biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất, ACB tăng 0,2 điểm % lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng đối với tất cả các mức tiền gửi.

Xu hướng tăng lãi suất huy động đã rục rịch từ cuối tháng 3 và diễn ra trên diện rộng trong tháng 4. Theo khảo sát của chúng tôi cho thấy, trong tháng 4, có tới 16 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm, bao gồm: HDBank, MSB, Eximbank, NCB, Bac A Bank, GPBank, OceanBank, BVBank, PVComBank, CBBank, BIDV, TPBank, VPBank, KienLong Bank, VietinBank, ACB. Đây cũng là lần đầu tiên trong vòng một năm qua, số lượng ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất lại lớn như vậy.

Trong đó, VPBank và KienLong Bank là ngân hàng có 2 lần điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại một số kì hạn.

OceanBank là ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất mạnh nhất tại tất cả các kỳ hạn với mức tăng trung bình từ 0,1-0,9%/năm. Sau lần điều chỉnh này, thị trường bắt đầu ghi nhận mốc lãi suất trên 6%/năm quay trở lại khi OceanBank nâng mức lãi suất ở kỳ hạn 36 tháng lên 6,1%/năm.

Việc nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động trở lại diễn ra trong bối cảnh quy mô tiền gửi tại hệ thống ngân hàng có xu hướng giảm. Số liệu Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố cho thấy, tính đến 25/3, huy động vốn của các tổ chức tín dụng giảm 0,76% so với cuối năm 2023. Còn theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước cập nhật đến cuối tháng 1/2024, lượng tiền gửi của dân cư tại ngân hàng đã giảm gần 35.000 tỷ so với đầu năm, tương đương hơn 0,5%; tiền gửi của doanh nghiệp, tổ chức cũng giảm 165.000 tỷ đồng so với đầu năm, tức hạ trên 2,4%.

Theo giới phân tích, tiền gửi của người dân và doanh nghiệp sụt giảm đi cùng tăng trưởng tín dụng hồi phục khiến nhiều nhà băng rục rịch tăng lãi suất huy động nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn.

Nhận định về diễn biến lãi suất tiết kiệm hiện nay, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết, mặt bằng lãi suất tiết kiệm đang ở mức thấp kỷ lục và có thể đã chạm đáy trong tổng thể đánh giá mức lợi tức kênh đầu tư ít rủi ro nhất này so với lạm phát, tỷ giá và nhu cầu vốn trong nền kinh tế.

Ông Quang phân tích thêm, mặc dù hoạt động kinh tế đã có sự cải thiện trong quý I/ 2024, đặc biệt là sự phục hồi trong hoạt động ngoại thương, các yếu tố khác như sản xuất công nghiệp, tiêu dùng nội địa, bán lẻ, đơn hàng mới vẫn cần thêm số liệu rõ ràng trong thời gian tới để khẳng định xu hướng tăng trưởng vững chắc; từ đó hỗ trợ sự tự tin cho doanh nghiệp và nhà đầu tư mạnh dạn tiếp cận tín dụng, mở rộng đầu tư sản xuất và tiêu dùng. Nhìn vào các dữ liệu dài hơn trước dịch Covid cũng cho thấy tín dụng trong nước vẫn thường có xu hướng tăng rất chậm trong quý 1 và chỉ bắt đầu hồi phục vào quý 2 hàng năm.

"Từ nhận định đó, chúng tôi cho rằng lãi suất tiết kiệm sẽ có thể tăng lại 0,5%-1% trên các kỳ hạn khác nhau từ nửa sau năm 2024", ông Quang đưa ra dự báo.

Tại báo cáo phân tích mới công bố, Chứng khoán MB (MBS) cũng cho rằng lãi suất đầu vào có khả năng tạo đáy trong quý 2/2024 và cải thiện nhẹ trong bối cảnh khả năng kinh tế hồi phục và tín dụng dần cải thiện.

MBS dự kiến lãi suất huy động sẽ tăng khoảng 0,3 - 0,5 điểm % và sẽ tiến dần về mức lãi suất tại thời điểm đầu năm.

Cùng với giới phân tích, nhiều lãnh đạo ngân hàng cũng đưa ra dự báo về sự tăng nhẹ trở lại của lãi suất tiết kiệm.

Theo ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng MB nhận định, lãi suất huy động khó có thể duy trì như những tháng đầu năm. Khả năng lãi suất sẽ đi ngang hoặc tăng từ nay đến cuối năm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB cũng cho rằng, mức tăng lãi suất từ nay đến cuối năm sẽ không nhiều, dù khả năng lãi suất sẽ nhích lên theo từng quý.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Giám đốc MSB cũng nhận định lãi suất huy động sẽ tiếp tục có xu hướng tăng từ nay đến cuối năm khi nền kinh tế bước qua giai đoạn khó khăn và cầu tin dụng tăng trở lại.