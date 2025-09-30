Hà Nội phát cảnh báo ngập úng hơn 30 điểm nội đô, người dân thực hiện ngay các bước sau để cập nhật thông tin

Nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành "biển nước"

Theo Cổng TTĐT Thành phố Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), sáng 30/9, nhiều khu vực trung tâm Hà Nội có mưa lớn đúng vào giờ cao điểm, khiến giao thông rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài và nguy cơ ngập úng gia tăng tại hàng loạt tuyến đường.

Điển hình, trước sân vận động Mỹ Đình, đoạn đường Lê Quang Đạo ở cả hai chiều chìm trong "biển nước". Xe máy và ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp, nhiều người phải xuống dắt bộ, lội nước giữa dòng xe đông nghịt. Có thời điểm, dòng phương tiện gần như "đứng hình" do ùn tắc nghiêm trọng.

Tình trạng tương tự xảy ra tại đường Trịnh Văn Bô và các tuyến gom đại lộ Thăng Long (đoạn trước Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam), khi nước ngập sâu khiến xe cộ không thể lưu thông. Tại các hầm chui dân sinh qua đại lộ Thăng Long, lực lượng chức năng đã phải căng dây cảnh báo và chặn phương tiện để bảo đảm an toàn cho người đi đường.

Nguy cơ giông, lốc, sét và mưa lớn kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh tại nhiều khu vực như Thiên Lộc, Thượng Cát, Yên Lãng, Cổ Đô, Phúc Thọ, Hát Môn, Sơn Đồng, An Khánh, Thạch Thất, Chương Mỹ… và mở rộng vào nội thành Hà Nội. Trong khoảng từ 6h đến 9h sáng 30/9, mưa giông đã xuất hiện đi kèm gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, tránh, trú ở nơi kiên cố khi có mưa giông mạnh. Người dân nên thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết từ website của Trung tâm tại địa chỉ nchmf.gov.vn hoặc qua các phương tiện truyền thông chính thống của Trung ương và địa phương.

Dự báo trong 1–4 giờ tới, Hà Nội và vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 30–50 mm, có nơi cao hơn. Đợt mưa này có thể gây ngập úng cục bộ với độ sâu 0,10–0,30 m, thậm chí sâu hơn tại một số khu vực trũng thấp; thời gian ngập kéo dài từ 20–30 phút hoặc lâu hơn.

Danh sách 30 điểm có nguy cơ ngập, úng tại Hà Nội trong ngày 30/9

• Đường Nguyễn Khuyến (trước cổng THCS Lý Thường Kiệt)

• Phố Hoa Bằng (từ số 91 – 97 và 54 – 56)

• Ngã ba Cầu Giấy – Dịch Vọng (từ số 235 – 255 Cầu Giấy)

• Phố Phan Văn Trường

• Dương Đình Nghệ – Phạm Hùng (sau tòa Keangnam)

• Phố Trần Bình (trước UBND phường Mai Dịch – Bệnh viện 19/8)

• Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt; ngã năm Đường Thành – Bát Đàn – Nhà Hỏa

• Phố Tông Đản (cổng phụ Thành ủy Hà Nội)

• Phố Đinh Tiên Hoàng (đài phun nước, bến xe điện)

• Số 155 Phùng Hưng

• Phố Cao Bá Quát (trước Công ty Môi trường đô thị Hà Nội)

• Phố Thụy Khuê (dốc La Pho)

• Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy)

• Phố Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai)

• Phố Mạc Thị Bưởi

• Đại lộ Thăng Long (ngã ba Lê Trọng Tấn, hầm chui số 356, nút giao An Khánh)

• Phố Đỗ Đức Dục

• Phố Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến trụ sở Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm)

• Hoàng Như Tiếp (từ Trường Tiểu học Ngọc Lâm đến ngã ba Hoàng Như Tiếp – Ái Mộ)

• Đường Cổ Linh – Đàm Quang Trung (đoạn trước siêu thị Aeon Mall)

• Phố Quan Nhân

• Phố Cự Lộc

• Nguyễn Trãi (trước Đại học KHXH&NV)

• Nguyễn Xiển

• Phố Kẻ Vẽ (ngã ba chợ Vẽ)

• Ecohome 3

• KĐT Resco

• Quốc lộ 3 (qua xã Mai Lâm)

• Đường 23B (qua thôn Cổ Điển)

Hướng dẫn cách tra cứu điểm ngập lụt tại Hà Nội trên điện thoại﻿

Cách tra cứu điểm ngập lụt tại Hà Nội bằng iHanoi

Để cập nhật thông tin tình trạng ngập úng một các nhanh chóng, chính xác, người dân có thể sử dụng tính năng "Bản đồ ngập úng" trên ứng dụng iHanoi.

iHanoi là một ứng dụng di động do chính quyền Hà Nội phát triển vào năm 2024, nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ công cho người dân và du khách tại thủ đô. Ứng dụng này tích hợp nhiều tính năng hữu ích, giúp người dùng tra cứu thông tin liên quan đến giao thông, ngập lụt, y tế, an sinh xã hội, và các dịch vụ công trực tuyến khác.

Để có thể tra cứu đường ngập tại Hà Nội, bạn hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại. Tiến hành đăng nhập hoặc đăng ký nếu chưa có tài khoản.

Bước 2: Nhấn chọn vào mục Giao thông. Chọn vào mục Bản đồ ngập úng .

Bước 3: Khi bản đồ hiện ra, người dân có thể phóng to/thu nhỏ bản đồ để xem chi tiết các địa điểm xảy ra tình trạng ngập úng.

Cách tra cứu điểm ngập lụt tại Hà Nội bằng HSDC Maps

Ứng dụng HSDC Maps là tiện ích được phát triển bởi công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, giúp tra cứu các điểm ngập lụt tại Hà Nội thông qua bản đồ trực quan sinh động và được cập nhật thường xuyên, liên tục khi trời mưa to.

Bước 1: Tải về điện thoại ứng dụng HSDC Maps.

- Ứng dụng HSDC Maps cho Android .

- Ứng dụng HSDC Maps cho iOS .

Bước 2: Truy cập vào ứng dụng HSDC Maps , sau đó xác nhận cấp quyền truy cập vị trí định vị của bạn cho ứng dụng bằng cách chọn vào Cho phép khi dùng ứng dụng .

Bước 3: Nhấn chọn tab Hiện trạng để xem tình hình các địa điểm mưa lớn và ngập lụt. Sau đó, nhấn chọn vào các địa điểm đó để xem lượng mưa và hình ảnh thực tế đo được.

Cách gửi thông tin ngập lụt tại Hà Nội

Trong quá trình tham gia giao thông, các bạn có thể cung cấp các thông tin về tình trạng mưa, ngập lụt tại Hà Nội qua ứng dụng HSDC Maps để cập nhật cho mọi người sử dụng ứng dụng có thể biết mà chọn lộ trình phù hợp. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng HSDC Maps . Chọn tab Gửi thông tin .

Bước 2: Cung cấp thông tin mô tả và hình ảnh điểm ngập rồi nhấn chọn Gửi .

Cách tra cứu lộ trình di chuyển tránh ngập lụt tại Hà Nội

Ứng dụng HSDC Maps còn có thêm tính năng Tìm đường, giúp tìm ra lộ trình di chuyển được suôn sẻ và tránh các điểm ngập lụt.

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng HSDC Maps , sau đó chọn tab Tìm đường .

Bước 2: Nhập vào địa điểm đi, địa điểm đến . Hệ thống sẽ trả lại kết quả lộ trình di chuyển thích hợp nhất cho bạn.