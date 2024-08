Người dân ồ ạt “lên đời” điện thoại trước khi tắt sóng 2G, một doanh nghiệp hưởng lợi lớn

Ngày 16/9/2024 sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong ngành viễn thông Việt Nam khi hệ thống 2G sẽ chính thức ngừng phục vụ các thuê bao sử dụng máy điện thoại chỉ hỗ trợ 2G. Đây là bước đầu trong lộ trình dừng công nghệ 2G mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố vào ngày 5/7/2024.

Quyết định này nằm trong chiến lược phát triển hạ tầng viễn thông và phổ cập điện thoại thông minh của Chính phủ, với mục tiêu đẩy mạnh dịch vụ mạng di động 4G/5G và đảm bảo mỗi người dân đều có một chiếc điện thoại thông minh vào năm 2030. Điều này cũng đồng nghĩa người tiêu dùng phải nhanh chóng thích ứng và nâng cấp thiết bị của mình để không bị gián đoạn liên lạc.

Thực tế, một làn sóng thay mới điện thoại, nâng cấp lên smart phone giá rẻ hoặc feature phone có hỗ trợ 4G đã và đang diễn ra rất "rầm rộ". Tại buổi họp nhà đầu tư diễn ra theo hình thức online mới đây, ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT Digiworld (DGW) nhận định xu hướng này sẽ hỗ trợ tăng trưởng cho mảng ICT.

Đồng quan điểm, báo cáo phân tích của Chứng khoán DSC cũng đánh giá tiềm năng tăng trưởng của Digiworld trong năm nay là khá tích cực với việc hưởng lợi từ (1) việc cắt sóng 2G diễn ra vào T9/2024, (2) chu kỳ đổi mới thiết bị ĐTDĐ và máy tính sẽ diễn ra và (3) đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

Năm 2024, Digiworld lên kế hoạch kinh doanh tham vọng với mục tiêu doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt đạt 23.000 tỷ đồng và 490 tỷ đồng, tăng 22% và 38% so với con số thực hiện năm 2023. Ngoài điện thoại do nhu cầu hồi phục khá chậm, Digiworld kỳ vọng tăng trưởng 2 chữ số ở tất cả các ngành hàng.

Trong bối cảnh mảng ICT khó có thể duy trì mức tăng trưởng tốt trong các năm tiếp theo, Digiworld đã thực hiện hàng loạt các thương vụ M&A đồng thời tiến tới đa dạng hóa danh mục sản phẩm nhằm tạo ra thêm các động lực tăng trưởng lợi nhuận mới, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào mảng ICT.



Trong quý 3, Digiworld sẽ phân phối tất cả các sản phẩm của MSI, và thêm một số sản phẩm của Xiaomi như tủ lạnh, máy lạnh… Mảng lap top được dự báo sẽ tăng trưởng trong mùa "back to school" cùng với xu hướng laptop AI. "AI sẽ thúc đẩy nhu cầu thay thế máy tính khá mạnh. Dự đoán đến 2027, khoảng 70-80% laptop bán ra có hỗ trợ AI. Xu thế này sẽ ủng hộ thị trường laptop", Chủ tịch Digiworld nhấn mạnh.

Về kế hoạch kinh doanh quý 3, Digiworld đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 18% so với cùng kỳ 2023. Trước đó, Digiworld đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2024 với doanh thu 5.020 tỷ đồng và lãi ròng đạt 90 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 9% và 8% so với cùng kỳ 2023. Đây là quý thứ 2 liên tiếp công ty ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái.

Với số tiền nhàn dỗi trong tay, Digiworld sẽ dùng để tập trung vào M&A thay vì đầu tư tài chính (cổ phiếu, trái phiếu) như một số công ty khác. M&A cũng sẽ là cầu nối để Digiworld "go global" trong tương lai nhưng không phải ưu tiến trước mắt. Ông Đoàn Hồng Việt cho biết, thị trường trong nước vẫn đang rộng mở để Digiworl tăng trưởng và điều này đơn giản hơn "go global".