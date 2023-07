Người đàn ông 41 tuổi phát hiện khối u trong não nhờ một dấu hiệu lạ khi uống nước

Dấu hiệu lạ khi uống nước cảnh báo khối u não

Một người đàn ông tên Jonathan Plummer, 41 tuổi, Anh đã chia sẻ về các triệu chứng mình từng gặp khi mắc ung thư não, bao gồm cả luôn cảm thấy mệt mỏi và thường xuyên khát nước.

Plummer chia sẻ: “Tôi cảm thấy khát nước liên tục, tôi đã uống 10 lít nước mỗi ngày nhưng không thể làm dịu cơn khát. Tôi cũng đi vệ sinh liên tục do uống quá nhiều nước. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp, tôi thậm chí không thể làm việc và cảm thấy vô cùng mệt mỏi” .

Do các triệu chứng của khá giống với bệnh tiểu đường nên các bác sĩ cho rằng ông mắc bệnh tiểu đường. Mãi cho đến khi ông Plummer đi kiểm tra mắt định kỳ, ông mới phát hiện ra bản thân có một khối u. Các bác sĩ chỉ định ông Plummer chụp MRI để xác định chính xác bệnh, kết quả cho thấy ông có một khối u tế bào mầm trong não. Do khối u tế bào mầm nằm trong tuyến yên nên gây ảnh hưởng đến cảm giác khát. Điều này cũng là lý do khiến ông Plummer luôn khát nước và uống nước liên tục.

“Tôi được chỉ định dùng steroid để giúp giảm áp lực của khối u trong não” , ông nói. Tuy nhiên, việc điều trị bằng steroid đã khiến ông ấy tăng hơn 22kg.

Ông Plummer cũng chia sẻ thêm rằng việc điều trị bằng steroid cũng đã khiến không thể chơi những môn thể thao ưa thích như trước kia chẳng hạn như bóng bầu dục và cricket.

“Trước kia, tôi luôn chơi bóng bầu dục và cricket hàng tuần, nhưng giờ đây thì không thể nữa. Nhưng tôi vẫn phải kiểm soát cân nặng của mình, vì vậy tôi bắt đầu chạy bộ và bơi lội để kiểm soát số đo của cơ thể”, ông Plummer nói.

Để điều trị khỏi u não, ông Plummer cũng đã phải trải qua 30 đợt xạ trị, may mắn đến giờ khối u không tái phát trở lại.

Ông Jonathan Plummer.

U tế bào mầm ở tuyến yên là gì?

Tuyến yên là một tuyến nội tiết nhỏ nằm ở đáy não, có vai trò sản sinh hormone tham gia vào các chức năng quan trọng của cơ thể như: tăng trưởng, sinh sản, huyết áp. Sự hình thành khối u tuyến yên bất thường có thể gây chèn ép các phần não xung quanh và gây mất cân bằng nội tiết tố của cơ thể

Các khối u tế bào mầm phát triển trong các tế bào mầm của cơ thể. Tế bào mầm là những tế bào đặc biệt xuất hiện trong quá trình phát triển phôi thai, sau này sẽ biệt hóa thành tinh trùng trong tinh hoàn (đối với nam giới) và trứng ở buồng trứng (đối với nữ giới). Ở một số các trường hợp hiếm gặp, trong quá trình phôi thai phát triển, các tế bào mầm di chuyển tới các bộ phận khác của cơ thể (như ngực, bụng, não bộ,...) và hình thành khối u. Những khối u này hình thành ở não bộ, trở thành u tế bào mầm thần kinh trung ương. Trường hợp của ông Plummer là u tế bào mầm ở tuyến yên.

Khối u phát triển ở tuyến yên ảnh hưởng tới sức khỏe thế nào?

Khối u phát triển trong tuyến yên có thể gây rối loạn nội tiết, giảm tiết các hormone; gây rối loạn thị giác chẳng hạn như nhìn mờ, nhìn bán manh, nhìn đôi.

Khi kích thước khối u nằm trong tuyến yên tăng lên bất thường, chúng có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu,...

Ngoài ra, khi kích thước khối u nằm trong tuyến yên tăng lên bất thường, chúng có thể chèn ép các mạch máu và khu vực xung quanh trong não, có thể làm tăng áp lực nội sọ. Triệu chứng điển hình bao gồm: giảm ý thức, tăng huyết áp, buồn nôn, đau đầu, thở nông, thậm chí hôn mê sâu,…

Nếu không được phát hiện và xử lý, tăng áp lực nội sọ có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như: hôn mê kéo dài, tổn thương não vĩnh viễn,… thậm chí có thể khiến bệnh nhân tử vong.