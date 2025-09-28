Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đàn ông bất ngờ phải cắt cụt bắp chân: Bác sĩ nói do chủ quan với 1 dấu hiệu bất thường

28-09-2025 - 21:54 PM

Mới đây, một người đàn ông ở Trung Quốc đã bất ngờ phải cắt cụt bắp chân sau khi chủ quan với một dấu hiệu bất thường.

Theo QQ News, bệnh nhân nam tên Tần Lãm ở Quý Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc từ cuối tháng 8, ông đã xuất hiện triệu chứng đau nhói ở bàn chân phải. Ban đầu, ông Tần nghĩ rằng đó chỉ là một cơn đau chân bình thường. Tuy nhiên, tình trạng đau chân kéo dài, không thuyên giảm mà ngày càng tiến triển nặng. Ông Tần quyết định đến phòng khám tư để châm cứu nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện.

Hai tuần sau, các ngón chân của ông Tần bắt đầu chuyển sang màu đen và lan dần lên trên trên bắp chân. Bàn chân ông cũng lạnh hơn bình thường, cơn đau bàn chân cũng trở nên dữ dội khiến ông mất ngủ vào ban đêm.

Lúc này, ông Trần mới đến bệnh viện địa phương để thăm khám và kiểm tra. Kết quả khám cho thấy ông Tần bị tắc nghẽn động mạch ngoại biên, gây thiếu máu cục bộ ở chi dưới dẫn đến hoại tử bàn chân và bắp chân phải.

Sau khi được phẫu thuật mở động mạch và lấy huyết khối tại một bệnh viện địa phương, tình trạng của ông Tần vẫn không khả quan. Ông được chuyển đến Bệnh viện số 2 trực thuộc Đại học Y Quảng Châu để điều trị thêm.

Tại đây, bác sĩ đã tổ chức phẫu thuật khẩn cấp. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng điều trị để bảo toàn chi dưới nhưng tình trạng hoại tử do thiếu máu cục bộ ở bắp chân kéo dài nên ông Tần buộc phải cắt cụt bắp chân phải.

Người đàn ông bất ngờ phải cắt cụt bắp chân: Bác sĩ nói do chủ quan với 1 dấu hiệu bất thường- Ảnh 1.

Bệnh nhân phải cắt cụt bắp chân phải. (Ảnh: QQ News)

Bác sĩ phân tích nguyên nhân

Bác sĩ Trương Trí Huy, Trưởng Khoa Phẫu thuật mạch máu tại Bệnh viện số 2 trực thuộc Đại học Y Quảng Châu, cho biết tắc động mạch ngoại biên là bệnh lý tắc nghẽn ở các động mạch ngoại biên - động mạch cung cấp máu cho cá chi, do mảng xơ vữa và huyết khối. Các cục máu đông có thể tắc nghẽn động mạch đột ngột, cản trở quá trình cung cấp máu cho chi dưới.

Theo chuyên gia, tình trạng thiếu máu cục bộ chi dưới nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề như hoại tử chân và bệnh nhân phải cắt cụt chi.

Chia sẻ thêm về trường hợp của bệnh nhân Tần, bác sĩ Trương Trí Huy tiết lộ, do chủ quan với dấu hiệu đau nhói ban đầu ở bàn chân nên bệnh nhân đã bỏ lỡ cơ hội điều trị tốt nhất, khiến chân bị hoại tử và phải cắt bỏ phần bắp chân phải.

Thông qua trường hợp của ông Tần, vị chuyên gia khuyến cáo tắc nghẽn động mạch ngoại biên có thể gây ra một số triệu chứng. Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như chuột rút hoặc đau ở vùng đùi, hông và bắp chân, đặc biệt là khi đi bộ, trèo cầu thang; triệu chứng kéo dài, không đỡ dù đã nghỉ ngơi, mọi người cần đến bệnh viện thăm khám, giúp phát hiện bệnh và điều trị kịp thời để hạn chế nguy cơ gặp biến chứng nặng.

Cuối cùng, bác sĩ Trương Trí Huy khuyên mọi người nên kiểm soát huyết áp, đường huyết và chỉ số mỡ máu, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, ít muối, ít chất béo, kết hợp tập thể dục đều đặn, bỏ thuốc lá và hạn chế uống rượu bia để phòng ngừa tình trạng tắc động mạch ngoại biên.

 (Theo QQ News)

