Người đàn ông bí ẩn được bà Trương Mỹ Lan giao quản lý tài sản khai gì tại cơ quan điều tra?

Số tài sản "khổng lồ" bị kê biên trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, đề nghị truy tố 86 bị can.

Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội danh: Tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ.

Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa, thu giữ, tạm giữ tài sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm với tổng số tiền thu giữ là 589 tỉ đồng và gần 15 triệu USD cùng hàng ngàn bất động sản, siêu xe, du thuyền.

Báo Công thương dẫn kết luận điều tra nêu rõ các tài sản bị kê biên như sau: 14,5 triệu USD tiền mặt mà bà Trương Mỹ Lan đưa cho Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Greenhill Village. Số tiền này liên quan đến chuyển nhượng dự án Dự án Greenhill Quy Nhơn do Việt làm chủ đầu tư. Sau đó, ông Việt đã nhờ người giao nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra số tiền hơn 116 tỷ đồng (khoảng 4,75 triệu USD) và 9,75 triệu USD.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thu giữ 190 nghìn USD của Trần Văn Hùng, nguời này là nhân viên Toà nhà Sherwood (127 Pateur, phường Võ Thị Sáu, quận 3), có giữ một hộp giấy chứa tiền và tài liệu của Chu Duyệt Phấn (con gái bà Trương Mỹ Lan). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét, thu giữ 190 nghìn USD và một số tài liệu của Chu Duyệt Phấn. Số tiền này đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thu giữ 50 tỷ đồng của ông Nguyễn Phú Tiên, Giám đốc Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An - công ty bà Trương Mỹ Lan giao cho ông này làm Giám đốc. Số tiền này liên quan đến việc chuyển nhượng dự án khu dân cư Chợ Mới (Long An)

Cùng với đó, tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương, bà Trương Mỹ Lan đã giao các cá nhân nắm giữ số cổ phần chiếm 66,93% vốn điều lệ của doanh nghiệp này, tương ứng với giá trị hơn 1.204 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ngăn chặn giao dịch với số dư hơn 789 tỷ đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng SCB của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành phong toả 43 tài khoản của các bị can và các cá nhân đứng tên hộ bị can mở tại các ngân hàng, tổng số tiền phong toả là 1.896 tỷ đồng và gần 8,5 triệu USD.

Về bất động sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kê biên của bà Trương Mỹ Lan bao gồm: 1.266 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận công trình xây dựng, 1.784 bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 Hợp đồng công chứng, 147 Thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè).

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã kê biên đối với 1.237 bất động sản; kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can hoặc cá nhân đứng tên hộ các bị can.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng kê biên 857,56 triệu cổ phần SCB của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ bị can Lan; 137,76 triệu cổ phần 05 công ty của các pháp nhân, cá nhân đứng tên hộ bị can Trương Mỹ Lan; ngăn chặn 14,001 cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC của Đỗ Xuân Nam.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn kê biên 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và bị can Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) do bà Lan nhờ nhiều người đứng tên hộ.

Danh tính của nhân vật bí ẩn quản lý tài sản cho bà Trương Mỹ Lan

Theo kết luận điều tra, một nhân vật là đầu mối giúp việc theo dõi, quản lý các tài sản giúp bà Lan là ông Đặng Phương Hoài Tâm. Ông Tâm vào làm việc tại Văn phòng HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát từ tháng 9/2011.



Báo PLTPHCM dẫn lời khai của bị can Tâm theo kết luận điều tra cho biết: Từ khoảng năm 2013-2014, ông Tâm được phân về nhóm quản lý theo dõi các tài sản trong đó có tài sản riêng lẻ của bà Trương Mỹ Lan và tài sản của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Quá trình làm việc, ông Tâm quản lý các thông tin tài sản như tên tài sản, địa chỉ, chủ tài sản, ai giữ sổ đỏ.

Đến năm 2017, ông Tâm được giao thêm phần công việc theo dõi dư nợ tại Ngân hàng SCB của các tài sản này.

Công việc hàng ngày, ông Tâm theo dõi cập nhật danh sách tài sản riêng lẻ và thêm phần thông tin dư nợ như tên công ty vay, số tiền vay, ngày giải ngân, tài sản đảm bảo, dư nợ, hạn vay, chi nhánh vay…

Đến đầu năm 2020, ông Tâm được bổ nhiệm làm Phó Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, phụ trách toàn bộ công việc của văn phòng.



Thời điểm này, ông Tâm giao công việc theo dõi dư nợ cho 2 nhân sự khác và bắt đầu tham gia phối hợp hợp với bị can Nguyễn Phương Anh, cựu Phó tổng công ty Penninsula để cung cấp thông tin các công ty, cá nhân không có dư nợ hoặc thành lập công ty mới để vay vốn Ngân hàng SCB.

Quá trình điều tra, ông Tâm thừa nhận có phối hợp thành lập công ty nhưng lại khai không biết mục đích thành lập công ty.

Tuy nhiên, theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan, ông Tâm được giao theo dõi các bất động sản riêng lẻ để biết tài sản nào đã đưa vào vay ngân hàng, tài sản bảo chưa vay, quản lý theo dõi danh sách các công ty, cá nhân đứng tên tài sản, đứng tên khoản vay.

Ông Tâm là người cung cấp thông tin các cá nhân để thực hiện phương án vay vốn, quản lý thông tin cá nhân, pháp nhân phục vụ việc vay vốn tại Ngân hàng SCB, phụ trách các nhân viên thực hiện thủ tục pháp lý, thành lập công ty khi cần.

Đặc biệt, bà Lan khai, năm 2022, có đưa cho ông Tâm xem danh sách tài sản bà Lan đang thế chấp tại Ngân hàng SCB và yêu cầu kiểm tra lại thông tin đối với từng tài sản xem có nhầm lẫn, có tài sản nào không được trả lại khi đã tất toán khoản vay.

CQĐT xác định ông Tâm đã quản lý, sử dụng 126 tài sản, theo dõi dư nợ của các tài sản này, phối hợp cùng các nhân sự khác hợp thức hàng trăm hồ sơ vay vốn cho nhóm Vạn Thịnh Phát.

Theo thông tin trên báo Dân trí, Bộ Công an cáo buộc hành vi của Tâm liên quan trực tiếp hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan, phải liên đới chịu trách nhiệm đối với số tiền 171.000 tỷ đồng mà bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB và số tiền thiệt hại hơn 57.000 tỷ đồng.

Trong vụ án, Đặng Phương Hoài Tâm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản.