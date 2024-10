Người đàn ông bỏ quên hơn 15.000 USD tại sân bay

Vào lúc 23 giờ 45 phút đêm 10-10, trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực công cộng, sảnh đến Nhà ga hành khách T2, anh Nguyễn Thanh Bình, nhân viên Đội An ninh sân đỗ ôtô, và anh Nguyễn Thành Tín, Đội An ninh cơ động, đã phát hiện 1 chiếc balô màu đen tại cột 14, sảnh A2, tầng 1.

Số tiền trong balô lên tới hơn 15.000 USD. Ảnh: Phan Công

Các anh đã nhanh chóng xử lý theo quy trình, kiểm tra vi vết chất nổ, soi chiếu an ninh và bàn giao về Đội. Qua kiểm tra, bên trong chiếc balô có chứa 15.075 USD cùng nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Đ.V.S..



Hành khách Đ.V.S. sau khi rời sân bay di chuyển về gần đến Hà Nội đã phát hiện ra mình bỏ quên balô và lập tức quay lại sân bay tìm kiếm. Anh S. được các nhân viên hướng dẫn về phòng trực Đội An ninh cơ động để xác minh. Đến 0 giờ 30 phút sáng 11-10, anh Đ.V.S. đã vui mừng ký nhận lại tài sản.

Anh S. cho biết do đi cùng đoàn nên cứ nghĩ chiếc balô đã được để hết lên xe. "Thật quá may mắn là các anh an ninh đã hết sức trách nhiệm và phát hiện kịp thời, nếu không thì tôi không biết đi tìm ở đâu"- anh S. kể lại và cho biết đó là số tiền anh tiết kiệm trong thời gian lao động tại Hàn Quốc.

Hành động đẹp của anh Bình và anh Tín đã nhận được sự khen ngợi của hành khách Đ.V.S và những người chứng kiến.

Anh Nguyễn Thanh Bình trao trả chiếc balô cho chủ nhân. Ảnh: Phan Công

Để hỗ trợ tìm kiếm hành lý thất lạc tại sân bay Nội Bài trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm bỏ quên, có thể liên hệ hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài tại số điện thoại 02435842627. Sau 24 giờ kể từ thời điểm bỏ quên, liên hệ Phòng hành lý thất lạc - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài theo số hotline 0983774546, tra cứu tại đường link http://bags.noibaiairport.vn/, hoặc ứng dụng iNIA trên điện thoại thông minh; gửi Email đến địa chỉ: taisanboquen@gmail.com hoặc liên hệ quầy Lost and Found của các hãng hàng không để được hỗ trợ.