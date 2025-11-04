Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đàn ông chuyển khoản 18 lần tổng cộng 1,7 tỷ đồng để mua hàng, không rút được tiền lại vội trình báo công an

04-11-2025 - 21:18 PM | Sống

Công an tỉnh Gia Lai vừa cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới qua mạng xã hội.

Đầu tháng 10/2025, ông T.V.Q trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đến cơ quan Công an trình báo khi bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng. Đây là số tiền mà gia đình ông T.V.Q phải dành dụm cả đời, thậm chí còn phải vay mượn thêm của người thân để chuyển cho các đối tượng lừa đảo.

Trước đó, ông Q vào Tik Tok Shop mua hàng và thấy tài khoản của một người lạ đăng tải thông tin mời gọi bán hàng, hưởng hoa hồng. Người này giới thiệu trang web chuyên bán hàng cao cấp như nước hoa, đồng hồ. Đối tượng cho biết nếu ông Q mua hàng tại đây sẽ được hưởng hoa hồng 8-10% trên một sản phẩm.

Nghe theo lời giới thiệu, ông Q đã chuyển 18 lần vào 02 tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng với hy vọng được nhận tiền hoa hồng. Tuy nhiên, khi ông Q thực hiện lệnh rút tiền thì hệ thống báo giao dịch bị chặn. Biết bị lừa, ông Q đã đến cơ quan Công an trình báo.

Người đàn ông chuyển khoản 18 lần tổng cộng 1,7 tỷ đồng để mua hàng, không rút được tiền lại vội trình báo công an- Ảnh 1.

Nạn nhân bị lừa đảo trình báo cơ quan Công an tỉnh Gia Lai

Theo thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, từ đầu tháng 7 đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 56 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, thiệt hại 52 tỷ đồng. Đối tượng lừa đảo qua không gian mạng ngày càng tinh vi, đưa ra nhiều tình huống mới, thủ đoạn mới khiến người dân bất ngờ, không cảnh giác.

Trong số các vụ lừa đảo xảy ra thì hình thức lừa đảo mua hàng hưởng hoa hồng vẫn là thủ đoạn làm người dân “sập bẫy” nhiều nhất. Các đối tượng lừa đảo sử dụng chiêu trò thao túng tâm lý khiến nạn nhân mất tiền.

Theo nhận định của cơ quan Công an, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội vẫn diễn ra rất phức tạp. Vậy nên mỗi người dân cần đề cao cảnh giác để tránh rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”.

Điển hình như trường hợp của ông N.T.H, trú xã An Lão đã tỉnh táo khi rất nhiều lần bị các đối tượng lừa đảo tự xưng Công an gọi điện, dùng lời lẽ đe dọa. Nhờ nghe các thông tin tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết của Công an xã và theo dõi trên các phương tiện truyền thông, ông H bình tĩnh, nhận diện được các thủ đoạn lừa đảo và báo ngay cho lực lượng chức năng.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai

Kim Linh

