Người đàn ông đến ngân hàng mở tài khoản nhưng biểu hiện lạ, công an lập tức ra “hỏi thăm”

Ngày 6/4, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an huyện Bá Thước phối hợp với Công an xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá vừa ngăn chặn kịp thời 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.



Trước đó, vào ngày 3/4, ông Trần Xuân Mác (SN 1949), ở thôn Muỗng Do, xã Điền Trung, huyện Bá Thước nhận được điện thoại từ số lạ gọi đến tự xưng là cán bộ Phòng CSĐT TP về ma túy Công an thành phố Hà Nội thông báo ông Mác có liên quan đến 4 đối tượng bị Phòng CSĐT TP về ma túy bắt đã chuyển cho ông Mác 200.000.000 đồng.

Sau đó, tiếp tục có 2 đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thành phố Hà Nội điện thoại cho ông Mác và yêu cầu ông Mác mở tài khoản Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cung cấp thông tin tài khoản cho cán bộ Công an thành phố Hà Nội rồi chuyển số tiền 200.000.000 đồng vào tài khoản mới để chứng minh sự trong sạch.

Lo sợ nên chiều 4/4, ông Mác đã chuẩn bị tiền rồi đến Bưu điện xã Điền Trung làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng. Trong lúc ông Mác đang làm thủ tục mở tài khoản, Công an huyện Bá Thước phối hợp với Công an xã Điền Trung nhận thấy ông Mác có biểu hiện bất thường nên đã hỏi thì được ông Mác trình bày lại sự việc trên.

Công an huyện Bá Thước phối hợp Công an xã Điền Trung giải thích cho ông Mác đây là hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Sau khi được nghe lực lượng Công an giải thích, ông Mác biết mình bị lừa đảo nên đã dừng việc chuyển tiền và cảm ơn lực lượng Công an.

Tương tự, ngày 4/4, ông Hà Huy Chương (SN 1959), ở thôn Rầm Tám, xã Điền Trung, huyện Bá Thước nhận được điện thoại từ số lạ gọi đến tự xưng là cán bộ Công an thành phố Hà Nội thông báo ông Chương có liên quan đến đường dây lừa đảo rồi đe dọa và yêu cầu ông Chương kê khai lý lịch và cung cấp thông tin cá nhân, đồng thời yêu cầu giữ bí mật nếu không sẽ bị bắt giữ.

Bọn chúng yêu cầu ông Chương mở tài khoản mới tại Ngân hàng Chính sách xã hội, cung cấp thông tin tài khoản cho cán bộ Công an thành phố Hà Nội và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm 620.000.000 đồng đang gửi tại ngân hàng Agribank sang tài khoản mới mở để chứng minh sự trong sạch.

Sáng 5/4, sau khi nắm bắt được thông tin từ người thân của ông Chương, Công an huyện Bá Thước đã phối hợp Công an xã Điền Trung khẩn trương tìm gặp được ông Chương khi ông Chương đang trên đường đi đến ngân hàng để làm thủ tục mở tài khoản và chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Sau khi được nghe lực lượng Công an giải thích, ông Chương đã nhận thức được mình bị lừa đảo nên đã dừng việc chuyển tiền và cảm ơn lực lượng Công an.

Cơ quan chức năng nhận định, các đối tượng lừa đảo thường giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc giả mạo Cổng thông tin điện tử của Công an để thông báo chủ thuê bao có liên quan đến các vụ án đang bị điều tra. Sau đó, khai thác các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và yêu cầu chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của bị hại vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp với lý do để phục vụ công tác điều tra rồi chiếm đoạt.

Để chủ động phòng tránh tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác và lưu ý 1 số điểm sau:

Không nên kết bạn với người không quen biết, không nghe điện thoại khi thấy số điện thoại có đầu số lạ, nhất là các số máy có đầu số nước ngoài 0099…, 0055..., 0088..., 001...nếu nghe điện thoại của người lạ thì không được làm theo hướng dẫn.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như: số chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng,… cho bất kỳ ai, khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì. Không chuyển tiền, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai.

Không thực hiện yêu cầu chuyển tiền thông qua tin nhắn của các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Viber...kể cả là của người thân, bạn bè. Cần gọi điện thoại xác nhận nếu người đó là người thân, bạn bè nhằm tránh trường hợp người thân, bạn bè bị hack tài khoản.