Hà Nội: Tìm bị hại các vụ giả danh cán bộ cơ quan tố tụng để lừa đảo

Trong các vụ việc trên, với phương thức, thủ đoạn là giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…, các đối tượng tội phạm liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội đe dọa người dân rằng họ có liên quan đến vụ án ma túy; bắt cóc trẻ em; rửa tiền hoặc thông báo thuê bao di động của bị hại liên quan đến việc các đối tượng lợi dụng để đăng tải các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước và sẽ bị cắt thuê bao. Đặc biệt, các đối tượng thông báo bị hại sẽ có lệnh bắt tạm giam, phong tỏa tài sản, cắt thuê bao di động, có trường hợp các đối tượng làm giả các lệnh bắt gửi qua mạng xã hội cho bị hại để đe dọa.

Khi bị hại lo sợ thì các đối tượng yêu cầu phải hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền trong sạch, không liên quan đến tội phạm bằng cách đi đến ngân hàng đăng ký tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử, cung cấp các thông tin đăng nhập, mã OTP cho đối tượng, rút sổ tiết kiệm, vay tiền gửi vào tài khoản mới mở. Đến khi bị hại gửi hết tiền vào tài khoản mới mở mang tên mình, đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng và chuyển hết tiền đến các tài khoản khác của chúng để chiếm đoạt.

Theo Công an thành phố Hà Nội, qua quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định có 28 bị hại trên địa bàn Hà Nội. Các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ bị hại. Bước đầu, cơ quan Công an xác định tổng số tiền thiệt hại là 25,9 tỷ đồng (người bị chiếm đoạt ít nhất là 15 triệu đồng, nhiều nhất là 10 tỷ đồng).

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại có thông tin theo Danh sách số 1 (kèm theo) hoặc đã chuyển tiền vào 18 tài khoản ngân hàng của các đối tượng theo Danh sách số 2 (kèm theo) liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ: 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, cán bộ thụ lý SĐT: 0986.753.333) hoặc cơ quan Công an quận, huyện, thị xã nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.