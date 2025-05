Người đàn ông đến trình báo, công an lập tức tiến hành xác minh nguồn gốc 500 triệu đồng bất ngờ được chuyển vào tài khoản Vietcombank

Vào khoảng 15 giờ 00 phút, ngày 08/5/2025, Công an xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân) tiếp nhận thông tin của anh Lê Văn Khoa (sinh năm 1995; thường trú tại thôn Gò Găng, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) về việc anh bất ngờ nhận được số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Thắng đã nhanh chóng xác minh, làm rõ nội dung vụ việc. Qua xác minh xác định người chuyển số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản anh Khoa là bà Hoàng Thị Trang.

Ngay sau đó, Công an xã đã liên lạc với bà Hoàng Thị Trang để xác minh, được biết: Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 08/5/2024 bà Trang có thực hiện giao dịch chuyển khoản cho một người bạn, tuy nhiên trong quá trình thực hiện giao dịch bà Trang đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của anh Khoa. Sau đó bà Trang đã cũng đã cung cấp cho Công an xã đầy đủ các thông tin về giao dịch chuyển khoản trên và ủy quyền cho con trai là Hồ Công Toàn đến liên hệ và làm việc với Công an xã Tân Thắng.

Trong thư cảm ơn gửi đến Công an xã Tân Thắng, anh Toàn bày tỏ sự biết ơn trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng Công an xã Tân Thắng; đồng thời anh cũng gửi lời cảm ơn đến anh Khoa đã nhiệt tình hỗ trợ, phối hợp với cơ quan Công an để giúp gia đình anh nhận lại số tiền trên.

Anh Toàn viết thư cảm ơn gửi đến Công an xã Tân Thắng và anh Khoa

Hành động kịp thời của Công an xã Tân Thắng không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Linh San