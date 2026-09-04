Người đàn ông đột nhiên nói năng lảm nhảm, xuất hiện ảo giác, nguyên nhân xuất phát từ thứ có trong tủ của nhiều gia đình

Ông Trương, 65 tuổi, là một bệnh nhân mắc bệnh thận đến từ Trung Quốc. Ông gần đây bắt đầu nói năng lộn xộn và bị ảo giác. Gia đình sợ hãi, nghĩ rằng tình trạng của ông đột nhiên trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, kết quả khám bệnh cho thấy thủ phạm chính là một hộp thuốc cảm.

Ông Trương là người cần lọc máu định kỳ và lâu dài. Chức năng thận của bệnh nhân đã suy hoàn toàn. Cách đây một thời gian, ông đột nhiên trở nên lú lẫn, nói năng không mạch lạc, nói chuyện với khoảng không, bồn chồn và không ngủ được vào ban đêm. Gia đình ông rất lo lắng và lầm tưởng rằng tình trạng của ông đã xấu đi nhanh chóng, thậm chí còn cân nhắc việc cho ông ngừng chạy thận nhân tạo định kỳ.

Tại bệnh viện, sau khi được các nhân viên y tế tại khoa chạy thận nhân tạo thuyết phục, gia đình cuối cùng đã đồng ý cho ông Trương nhập viện điều trị. Bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng và loại trừ các khả năng như tai biến mạch máu não, nhiễm trùng và bệnh tâm thần, gia đình bệnh nhân, thông qua việc hỏi đi hỏi lại tiền sử bệnh, nhớ lại rằng ông Trương đã bị cảm lạnh trước khi khởi phát bệnh và đã tự mua thuốc cảm hỗn hợp. Bác sĩ cho rằng đó là bệnh não nhiễm độc do tích tụ thuốc.

Để chóng loại bỏ độc tố thuốc tích tụ trong cơ thể ông Trương và ngăn ngừa tổn thương não thêm nữa, đội ngũ y tế đã lập tức tiến hành lọc máu và thay huyết tương. Sau điều trị, ông dần dần tỉnh lại, ảo giác và kích động hoàn toàn biến mất, trạng thái tinh thần trở lại bình thường, cuối cùng giúp gia đình ông yên tâm.

Tại sao thuốc trị cảm lạnh thông thường lại là thủ phạm?

Ở người bình thường, thuốc cảm thường được chuyển hóa và bài tiết qua thận, nhưng trong trường hợp suy thận, thận của bệnh nhân đã mất chức năng giải độc, một số loại thuốc cảm lạnh có chứa amantadine, thành phần độc tố khó loại bỏ bằng phương pháp lọc máu thông thường. Chúng dễ dàng tích tụ với số lượng lớn trong máu và mô não, trực tiếp kích thích và gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, dẫn đến các triệu chứng tâm thần kinh như ảo giác, nói năng rời rạc, kích động và lú lẫn.

Phương pháp lọc máu thông thường chủ yếu loại bỏ các độc tố phân tử nhỏ như creatinine và urê, nhưng khả năng loại bỏ độc tố thuốc và độc tố phân tử trung bình đến lớn còn hạn chế.

Lọc máu thẩm tách (hemoperfusion) giống như việc thanh lọc và làm sạch máu một cách kỹ lưỡng. Thông qua nguyên lý hấp phụ, nó có thể loại bỏ hiệu quả cặn thuốc, độc tố ngoại sinh và các độc tố phân tử trung bình và lớn mà phương pháp lọc máu thông thường không thể loại bỏ.

Từ trường hợp này, bác sĩ nhắc nhở:

- Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc cảm.

Tất cả các loại thuốc cảm lạnh, thuốc giảm đau và thực phẩm chức năng đều gây gánh nặng cho quá trình chuyển hóa của thận. Chúng chỉ được sử dụng sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia chạy thận nhân tạo. Tự ý dùng thuốc có thể dễ dàng dẫn đến bệnh não, rối loạn nhịp tim, tổn thương đa cơ quan và thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.

- Hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức nếu có bất kỳ trạng thái tâm thần bất thường nào xảy ra.

Ảo giác, nói năng rời rạc, buồn ngủ, kích động và thay đổi tính cách ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo thường do tích tụ độc tố, ngộ độc thuốc hoặc mất cân bằng điện giải gây ra.Điều này có thể dẫn đến tình trạng cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.

- Lọc máu ngoài cơ thể là một phương pháp cứu sống quan trọng đối với bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Lọc máu kết hợp thường quy có thể loại bỏ các độc tố mà phương pháp lọc máu thông thường không thể loại bỏ, giảm đáng kể các biến chứng như ngứa da, mất ngủ, hội chứng chân không yên, rối loạn thần kinh tâm thần và ngộ độc thuốc, đồng thời cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống và tỷ lệ sống sót của bệnh nhân lọc máu.

Nguồn và ảnh: QQ