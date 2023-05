Người đàn ông kiếm 700 triệu/năm nhờ homestay "trên cây"

Ý tưởng xây nhà trên cây đã nảy ra trong đầu của Will Sutherland - một nhân viên văn phòng tại Anh trước khi anh quyết định mua nhà. Will kể lại, trong một lần dạo quanh mảnh đất của gia đình, anh vô tình nhìn thấy 2 chiếc cây nằm trên một mỏm đá nên liền nghĩ ra ý tưởng xây một ngôi nhà bên trên. Ở thời điểm đó, Will cho rằng đây chỉ là một giấc mơ viển vông chứ không nghĩ bản thân có thể thực hiện được.

Tuy nhiên, nghĩ là làm. Anh lập tức bắt tay vào thi công. Ngôi nhà trên cây của Will Sutherland đã được hoàn thiện sau 6 tháng và giúp anh kiếm được khoảng 30.000 đô la (khoảng 700 triệu đồng) mỗi năm từ việc cho thuê thông qua ứng dụng Airbnb.

* Bài viết dưới đây được tổng hợp lại dựa trên một đoạn phỏng vấn ngắn của Will Sutherland.

Quyết định tự xây nhà và hành trình 6 tháng hoàn thiện

Toàn bộ quá trình hoàn thiện căn nhà đều do tôi thực hiện. Vì không có người hỗ trợ nên tất cả công đoạn từ nhỏ đến lớn tôi đều động tay vào. Tôi đã phải khiêng từng khúc gỗ, từng miếng sàn, tấm lót mái nhà và cả những chiếc xà ngang lớn lên trên để tạo khung cho căn nhà. Tôi cũng tự mang những khúc gỗ tuyết tùng được bạn bè cho về xưởng cưa nhỏ của mình, rồi xẻ chúng ra để làm vách ngăn cho ngôi nhà.

Khi tôi nói với vợ mình - Sabrina rằng sẽ xây một ngôi nhà trên cây rồi cho thuê qua Airbnb, cô đấy có phản ứng vô cùng hài hước: ''Miễn là anh xây phòng tắm riêng cho khách, em sẽ đồng ý''.

Tôi cũng đang cho thuê một ngôi nhà nhỏ được tạo ra từ chiếc xe buýt đưa đón học sinh. Tuy nhiên, căn nhà không có phòng vệ sinh tách biệt nên khiến khách thuê cảm thấy bất tiện. Chính vì vậy, khi lên ý tưởng cho ngôi nhà trên cây tôi đã quyết định phải xây một chiếc nhà tắm riêng có đủ vòi hoa sen và nhà vệ sinh. Nhờ vậy, khách đến thuê có thể sử dụng chúng một cách tiện lợi và không cảm thấy phiền lòng khi phải dùng chung nhà vệ sinh với chủ nhà.

Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng được bố trí thông minh để tối ưu diện tích

Căn nhà được thiết kế như một chiếc giường tầng của trẻ con, phái dưới có một chiếc giường ngủ rộng rãi, bên trên có gác xép để đồ hoặc làm phòng ngủ thứ 2. Vì không có nước máy nên tôi đã đặt sẵn cho khách 5 gallon nước sạch để họ rửa tay và đánh răng. Căn nhà cũng được trang bị thêm bếp điện để khách đun nước, nấu nướng, ngoài ra còn có thêm điều hoà không khí và lò sưởi điện.

Ngôi nhà nằm trên một mỏm đá, mặt trước cách mặt đất khoảng 18 feet, mặt sau khoảng 14 feet. Phía trước căn nhà, tôi cho xây một chiếc cầu thang nhỏ dẫn ra bên ngoài, phía cũng có 1 lối thoát hiểm dạng thang dây đơn giản phòng trường hợp ngoài ý muốn xảy ra.

Năm đầu tiên cho thuê đã kiếm được hơn 30.000 đô la

Khi mới xuất hiện trên Airbnb, ngôi nhà nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng. Mỗi tháng có đến hàng nghìn lượt xem, nhiều người còn đặt phòng trước vài tháng thì mới có thể đến ở. Giá thuê căn nhà này dao động trong khoảng 160 - 250 đô la/ đêm (~3,7 - 5,8 triệu/đêm) tuỳ thuộc vào từng thời điểm trong năm.

Với việc cho thuê ngôi nhà trên cây và một vài dịch vụ khác trên Airbnb, tôi đã có thể nghỉ việc để tập trung vào công việc kinh doanh này. Hiện giờ, tôi có khá nhiều thời gian dành cho gia đình, bạn bè cũng như tiếp tục thực hiện những ước mơ mà bản thân mong muốn thực hiện.

Vì công việc hiện tại khá đặc thù nên tôi đã phải học cách thay đổi thói quen sống hàng ngày của mình. Những lúc có khách đến ở trong ngôi nhà trên cây, tôi không còn sử dụng máy cưa của mình như thường xuyên để đảm bảo không gian yên tĩnh cho họ nghỉ ngơi. Khi khách rời đi, tôi mới bắt đầu cưa gỗ, cắt cỏ và dọn dẹp.

Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy hài lòng và mãn nguyện khi giúp những vị khách thuê nhà tạo nên kỷ niệm đáng nhớ. Với thu nhập từ việc cho thuê nhà trên Airbnb, tôi đã cho phép bản thân nghỉ việc và làm việc tại nhà. Điều này giúp tôi có thêm nhiều thời gian dành cho bạn bè và gia đình.

Theo Entrepreneur