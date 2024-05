Người đàn ông mang 46kg vàng đi chế tác thì đột nhiên bị cảnh sát bắt giữ: Dù trắng án nhưng 13 năm sau mới lấy lại được số vàng của mình

Vu Nhuận Long là một triệu phú ở thành phố Hoa Điện, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sự giàu có của người này bắt nguồn từ việc anh ta mở 2 cửa hàng vàng. Nhờ kinh doanh thuận lợi cùng với việc ký hợp đồng khai thác mỏ vàng ở địa phương, sự giàu có của người đàn ông này càng tăng lên gấp bội.

Vào ngày 21 tháng 9 năm 2002, anh Vu lái xe đến sân bay Trường Xuân để gửi vàng đi Thâm Quyến với mục đích chế tác chúng thành trang sức. Khi đi, trên xe của người đàn ông này chở khoảng 46 kg vàng. Trong đó có khoảng 23 kg là vàng khai thác từ mỏ vàng, số còn lại được anh Vu mua ở nơi khác.

Khi đi qua trạm thu phí, cảnh sát phát hiện số vàng lớn trên xe thì lập tức giải người đàn ông này về đồn.

Anh Vu Nhuận Long. Ảnh: 163.com

Cảnh sát cho biết Phòng điều tra kinh tế địa phương đã theo dõi anh Vu từ lâu và phát hiện người đàn ông này buôn bán vàng nhưng lại không có giấy phép kinh doanh. Luật pháp Trung Quốc thời điểm đó cũng quy định rõ rằng các cá nhân mua bán vàng phải được sự chấp thuận của các cơ quan liên quan. Do đó, ngày 28 tháng 10 cùng năm, với sự chấp thuận của Viện kiểm sát thành phố Cát Lâm, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông này vì “tình nghi mua bán vàng trái phép”.



5 tháng sau đó, vào ngày 14 tháng 4 năm 2003, vụ án của Vu Nhuận Long được chuyển xuống Viện kiểm sát quận Phong Mãn, thành phố Cát Lâm. Sau phiên tòa kéo dài, người đàn ông này bỗng được trả tự do trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người.

Hóa ra, vào tháng 1 năm 2003, Trung Quốc đã ban hành luật liên quan cho phép các cá nhân không còn cần phải làm các thủ tục liên quan để mua vàng. Vì vậy, hành vi của anh Vu không cấu thành hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, dù được trả tự do nhưng số vàng của anh Vu vẫn bị tịch thu. Lý do được cơ quan Công an đưa ra là 46 kg vàng này bị cho là hàng vi phạm pháp luật nên không thể trả lại.

Vào ngày 15 tháng 12 năm 2003, tức là 3 tháng sau khi được trả tự do, anh Vu lại bị truy tố về tội mua bán vàng bất hợp pháp. Theo đó, Viện kiểm sát thành phố Cát Lâm đã hủy bỏ kết quả xét xử của Viện kiểm sát quận Phong Mãn, đồng thời yêu cầu cơ quan này xem xét lại vụ án. Biết tin, anh Vu lập tức kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Trung cấp Cát Lâm.

Đến ngày 22 tháng 7 năm 2005, sau khi xét xử, tòa án đi đến kết luận là anh Vu đã phạm tội, nguyên nhân là vì thời điểm xảy ra giao dịch mua bán vàng của người đàn ông này là trước tháng 1 năm 2003. Lúc đó, luật mới chưa được ban hành và thi hành.

Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thành phố Cát Lâm cho rằng luật pháp và quy định quốc gia đã thay đổi trong quá trình xét xử, do đó dựa trên nguyên tắc “khoan dung và khoan hồng” trong luật hình sự, bản án sơ thẩm đã bị hủy bỏ, anh Vu tuy phạm tội nhưng được miễn hình phạt.

Dẫu không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng việc không lấy lại được số vàng của mình cũng khiến người đàn ông này mất ăn, mất ngủ. Để lấy lại số vàng của mình, Vu Nhuận Long sau đó đã nộp đơn kháng cáo lên Công an tỉnh Cát Lâm và tòa án Nhân dân Trung cấp Cát Lâm. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ vụ án vì “vụ án này không thuộc phạm vi xử lý hành chính”.

Ảnh minh họa: 163.com

Đến năm 2006, Sở Công an thành phố Cát Lâm đã đưa ra câu trả lời cho người đàn ông này: “Dù anh không có tội nhưng không thể lấy lại số vàng bởi luật pháp quy định rõ ràng rằng cơ quan công an có quyền xử lý hàng lậu hoặc những mặt hàng vi phạm pháp luật.”



Vụ án này cứ ngỡ sẽ kết thúc ở đó, thế nhưng đến ngày 12 tháng 8 năm 2012, anh Vu bỗng nhận được cuộc gọi từ Văn phòng Công an thành phố Cát Lâm, yêu cầu anh đến văn phòng để trao đổi về việc trả lại vàng. Tòa án Trung cấp thành phố Cát Lâm đã ban hành hai văn bản pháp lý trong cùng một ngày, một là "Quyết định tái thẩm" và một là "Quyết định hình sự", hủy bỏ bản án trắng án 7 năm trước và gửi lại để "tái thẩm".

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2012, sau khi xem xét lại vụ việc, Tòa án quận Phong Mãn ra phán quyết tịch thu vàng của anh Vu và giao nộp cho kho bạc quốc gia. Anh Vu cũng bị giam giữ suốt 7 tháng sau đó.

Không từ bỏ, ngày 18 tháng 7 năm 2013, người đàn ông này lại tiếp tục kháng cáo. Tòa án nhân dân trung cấp Cát Lâm sau đó đã xét xử lại vụ việc và tuyên bố hủy bỏ bản án sơ thẩm đồng thời tuyên bố người đàn ông này vô tội.

Theo Vu Nhuận Long, lần bắt giữ thứ hai của anh chủ yếu liên quan đến số vàng bị tịch thu. Người đàn ông này đã nộp đơn xin bồi thường lên Tòa án quận Phong Mãn với lý yêu cầu cơ quan cưỡng chế bồi thường vì những thiệt hại về kinh tế và tinh thần do phán quyết sai của tòa án.

Vào tháng 11 cùng năm, Tòa án Nhân dân quận Phong Mãn , thành phố Cát Lâm đã quyết định trả cho anh Vu khoản bồi thường hơn 42.487 NDT, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người đàn ông này cùng với một khoản bồi thường 20.000 NDT cho thiệt hại về tinh thần. Đến chiều ngày 19 tháng 5 năm 2015, sau 13 năm ròng rã, Vu Nhuận Long cuối cùng cũng lấy được số vàng của mình.

(Theo 163.com)