Tháng 9 năm 2022, khi Cục điện lực thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, đang kiểm tra số liệu tiêu thụ điện trong vùng thì phát hiện dữ liệu điện năng ở khu vực phố Tây Mã thuộc quận Giang Ngạn có hiện tượng bất thường. Sau khi kiểm tra, nhân viên phát hiện một phòng chơi mạt chược ở khu phố này có nối dây điện riêng và chưa thanh toán tiền điện từ tháng 9/2016 nên đã gọi điện báo cảnh sát. (Ở Trung Quốc, việc mở phòng mạt chược là hợp pháp nếu có đầy đủ giấy phép kinh doanh của cơ quan chức năng và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.)

Khi nhận được tin báo, Đồn cảnh sát phố Tây Mã thuộc Sở Công an quận Giang Ngạn, thành phố Vũ Hán đã nhanh chóng cử 2 cảnh sát trẻ tuổi là Võ Dương và Trương Phi điều tra sự việc. Qua tìm hiểu, 2 cảnh sát này phát hiện ra 1 phòng mạt chược ở tầng 1 và 1 nhà dân ở tầng 6 của một tòa nhà tại khu phố Tây Mã có dòng điện bất thường, nghi ngờ xảy ra hiện tượng “trộm cắp điện”.

Ảnh minh họa: 163.com

Điều tra sâu hơn cho thấy chủ của phòng mạt chược ở tầng 1 và chủ hộ ở tầng 6 của tòa này là cùng 1 người, mang họ Phương. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cảnh sát ngay lập tức gửi giấy triệu tập anh Phương lên đồn để làm rõ sự việc.



Tại đồn cảnh sát phố Tây Mã, người đàn ông này đã thú nhận hành vi đấu nối trái phép dây điện vào công tơ điện. Ông chủ Phương giải thích rằng do nhà anh kinh doanh phòng mạt chược, cần bật điều hòa cả ngày nên tiêu tốn rất nhiều điện. Xót tiền, anh "túng quá hóa liều" mới làm cách này để “ăn bớt” tiền điện.

Theo đó vào tháng 9/2016, anh Phương bắt đầu đấu dây điện riêng để ăn cắp điện, ngoài việc cung cấp điện cho phòng mạt chược ở tầng 1, anh còn kéo dây điện lên cho chính ngôi nhà của mình ở tầng 6. Tính đến khi sự việc bị phát giác là tháng 2 năm 2023, người đàn ông này đã “ăn cắp” một lượng điện rất lớn, sau khi quy đổi tương ứng với số tiền 7.180 NDT ( tương đương 24 triệu đồng). Sau đó, người đàn ông này đã bị cảnh sát Giang An giam giữ hình sự và chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

Tình trạng ăn cắp điện này cũng từng xảy ra ở một số địa phương ở Trung Quốc. Trước đó vào tháng 10 năm 2018, anh Vương - chủ một khách sạn ở huyện Chu Chí, Thiểm Tây, Trung Quốc cũng đã nhờ một người bạn là thợ điện thay thế đồng hồ điện 3 lần và sửa đổi hệ thống dây điện trong khách sạn của mình để ăn gian tiền điện.

Ảnh minh họa: 163.com

Sự việc này đã bị nhân viên của Công ty Lưới điện Quốc gia Thiểm Tây, Trung Quốc phát hiện khi kiểm tra dữ liệu điện. Ngay sau đó, thanh tra và nhân viên kiểm tra điện lực của công ty này đã đến tận nơi để kiểm tra đồng hồ điện của khách sạn này. Nghi ngờ có dấu hiệu “ăn trộm điện”, những nhân viên này đã lập tức báo cáo vụ việc lên Cục Điều tra hình sự Công an Tây An.



Sau khi nhận được manh mối, Cục Điều tra hình sự Công an thành phố Tây An lập tức có mặt tại huyện Chu Chí và chỉ đạo Sở Cảnh sát Thành Quan thuộc Công an huyện Chu Chí, thành phố Tây An tiến hành điều tra vụ án. Cuối cùng, chủ khách sạn họ Vương cùng người anh thợ điện họ Trương cũng đã bị bắt vì hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Cơ quan chức năng cũng cho biết tính từ tháng 10/2018 đến khi bị bắt giữ, 2 đối tượng này đã thực hiện hành vi “trộm điện” với tổng lượng điện bị đánh cắp là 764.824KWh, tương đương 464.528 NDT (hơn 1,5 tỷ đồng) tiền điện phải trả. Cả hai đối tượng này sau đó cũng đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật Trung Quốc.

(Theo 163.com)