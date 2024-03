Theo công an tỉnh Hà Tĩnh, anh Trần Văn M, sinh năm 1976 trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc có nhu cầu tìm hiểu thông tin về công ty hỗ trợ xuất khẩu lao động.



Ngày 1/3, trong quá trình tìm hiểu, anh M. được một số đối tượng nhắn tin hướng dẫn, hỗ trợ anh M. xuất khẩu lao động với lời hứa tìm công việc phù hợp, mức lương cao, thủ tục đơn giản. Đối tượng gửi anh M. các hình ảnh văn phòng, một số hồ sơ xuất khẩu lao động của người khác…

Đồng thời, đối tượng này cũng hướng dẫn anh M. gửi ảnh cá nhân, căn cước công dân và nộp 36.000.000 đồng vào tài khoản của đối tượng để làm thủ tục.

Do trước đó đã được Công an xã Khánh Vĩnh Yên tuyên truyền về các hình thức lừa đảo trực tuyến nên trên đường tới ngân hàng, anh M. quyết định đến công an xã Khánh Vĩnh Yên để trình báo.

Sau khi được lực lượng công an xã giải thích đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo qua mạng nên anh M. không bị rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo.

Theo công an tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng lừa đảo qua mạng ngày càng gia tăng. Trước đó, công an Hà Tĩnh cũng ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo. Cụ thể, một cụ ông ở Hà Tĩnh nhận được cuộc gọi của đối tượng giả danh công an. Đối tượng này thông báo, cụ ông liên quan đến một vụ rửa tiền và cần nộp 65 triệu đồng. Khi đến ngân hàng, cụ ông được nhân viên giao dịch giải thích về các vụ lừa đảo đồng thời thông báo đến công an.

Mới đây, ngoài vụ lừa đảo chuyển tiền qua mạng, công an tỉnh Hà Tĩnh cũng phát đi cảnh báo về hình thức lừa đảo mới. Cụ thể, theo công an Hà Tĩnh, hiện nay có người dân trên một số địa phương đã nhận được bưu phẩm từ shiper, khi mở ra bên trong có phiếu cào trúng thưởng. Trên phiếu cào, khi cào ra có giải thưởng, để được nhận thưởng phải truy cập đường link trên mã QR và cung cấp thông tin cá nhân để làm thủ tục nhận thưởng; đây là hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới rất nguy hiểm.

Công an Hà Tĩnh khuyến nghị, để tránh bị lộ lọt thông tin cá nhân và nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị người dân, nâng cao cảnh giác, không truy cập vào đường Link trên mã QR và báo cáo kịp thời cho cơ quan công an gần nhất khi nhận được những bưu phẩm như trên. Đồng thời, người dân không nhận các bưu phẩm lạ không do mình đặt hàng, không nhận hộ bưu phẩm của người khác. Khi nhận được bưu phẩm trên, người dân cần báo cho công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú.