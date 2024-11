Các ngân hàng Mỹ hưởng lợi từ chính sách nới lỏng vốn và sáp nhập dưới thời Tổng thống Trump

Những lựa chọn của Tổng thống đắc cử có thể sẽ gia tăng trọng lượng cho đề xuất kết thúc cuộc chơi Basel III gây tranh cãi nhằm yêu cầu các nhà băng lớn nắm giữ nhiều vốn hơn để tăng sức mạnh bảo vệ trước các khoản vay xấu.



Theo một quan chức hàng đầu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), mặc dù các ngân hàng đã giành được những nhượng bộ lớn đối với đề xuất đó mà họ cho rằng sẽ hạn chế cho vay và gây tổn hại cho nền kinh tế, nhưng dự thảo mới nhất vẫn sẽ tăng yêu cầu về vốn khoảng 9% đối với những tổ chức cho vay lớn nhất.

Gene Ludwig, cựu quản lý ngân hàng hàng đầu, người tư vấn cho các tổ chức tài chính với tư cách là Giám đốc điều hành của Ludwig Advisors, cho biết: “Quy tắc Basel cuối cùng có thể đã hoàn toàn bị loại bỏ”.

Sự thay đổi quy định có thể mang lại sự nhẹ nhõm cho các nhà đầu tư sau một năm mà một số cổ phiếu ngân hàng bị đè nặng bởi lo ngại về các khoản vay xấu đi.

Lần đầu tiên được công bố vài tháng sau sự sụp đổ của 3 tổ chức cho vay khu vực vào năm ngoái, đề xuất Basel đã vấp phải sự phản đối dữ dội và một chiến dịch vận động hành lang chưa từng có từ các ngân hàng lớn, với lý do các quy định sẽ làm xói mòn lợi thế cạnh tranh của họ.

FED đã đồng ý giảm bớt đề xuất này vào tháng 9, khi Phó Chủ tịch phụ trách giám sát, ông Michael Barr cho biết cơ quan quản lý sẽ xem xét lại và ban hành lại các quy tắc sau đó.

Các quy định dự kiến khác yêu cầu ngân hàng nắm giữ nhiều nợ hơn cũng như những thay đổi về quy định thanh khoản cũng có thể nằm trong số được xem xét lại.

Dan Coatsworth, nhà phân tích đầu tư tại AJ Bell cho biết: “Triển vọng của ngành ngân hàng đáng khích lệ hơn dưới thời Trump”. “Các ngân hàng sẽ có ít ràng buộc hơn và có thể sử dụng nhiều tiền mặt hơn để cho vay hoặc mua lại cổ phần.”

Theo một giám đốc điều hành công nghệ tài chính giấu tên, khi ông Trump bổ nhiệm các cơ quan quản lý mới tại các cơ quan chủ chốt, những lựa chọn của ông có thể có tác động ngay lập tức và gây chấn động đối với ngành ngân hàng vốn đã quen với tốc độ thay đổi chậm hơn.

Ed Mills, nhà phân tích tại Raymond James cho biết: “Đây giống như một trận động đất đối với mảng sáp nhập và mua lại (M&A) ngân hàng và chính sách quản lý ngân hàng”.

Các nhà quản lý tài chính năng nổ dưới thời Biden, bao gồm Gary Gensler tại Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ, Lina Khan tại Ủy ban Thương mại Liên bang và Rohit Chopra tại Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng, cũng có thể sẽ được thay thế bởi những người thân thiện với doanh nghiệp hơn.

Tuy nhiên, Meg Tahyar, người đứng đầu nhóm tổ chức tài chính tại công ty luật Davis Polk, đã hạ thấp kỳ vọng về một sự thay đổi căn bản.

Bà nói: “Sẽ có những thay đổi về nhân sự cấp cao nhất và sẽ có nhiều M&A hơn, nhưng cường độ giám sát và tập trung vào các khoản phí ẩn khó có thể thay đổi nhiều”.

Chiến lược gia trưởng thị trường Ronald Temple của Lazard cho biết, cổ phiếu ngân hàng hạng trung trong tuần đã phấn chấn nhờ kỳ vọng rằng các yêu cầu về vốn của họ sẽ được nới lỏng.

Ông cho biết, tiềm năng chính sách chống độc quyền ít nghiêm ngặt hơn cũng đã củng cố cổ phiếu của Discover Financial và Capital One Financial. Cả hai đều đang chờ được bật đèn xanh cho thương vụ sáp nhập trị giá 35,3 tỷ USD của mình.

“Bối cảnh M&A của các ngân hàng có thể được hưởng lợi nhờ khung thời gian phê duyệt ngắn hơn,” Morningstar DBRS viết trong một ghi chú.

Nhiều giám đốc điều hành hàng đầu trong ngành đã kêu gọi hợp nhất giữa các ngân hàng ở Mỹ, nơi có hơn 4.600 tổ chức cho vay. Giao dịch sẽ cho phép các ngân hàng nhỏ cạnh tranh hiệu quả hơn với các ngân hàng lớn hơn.

“Ít nhất chúng ta có thể đưa M&A trở lại thảo luận; trong khi nó hầu như không tồn tại trong vài năm qua trong bối cảnh pháp lý trừng phạt,” Scott Siefers, nhà phân tích ngân hàng tại Piper Sandler, viết trong một báo cáo.

Theo ông Siefers, cho biết Fifth Third Bancorp, Huntington Bancshares và PNC Financial có thể quan tâm nhiều hơn đến việc theo đuổi M&A.

Các ngân hàng đã không trả lời ngay các yêu cầu bình luận.

Một số chủ ngân hàng cho biết, bất chấp tâm trạng phấn khởi, sự không chắc chắn về chính sách tiềm ẩn, chiến tranh thương mại, chủ nghĩa bảo hộ và áp lực lạm phát dưới thời Trump cũng có thể đặt ra một số thách thức đối với việc giao dịch.