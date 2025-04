Top 10 nữ diễn viên đẹp nhất xứ Hàn 2025: Sốc khi Han So Hee tầm này mà xếp chót, Jisoo ở đâu?

KingChoice - nền tảng bình chọn nổi tiếng với các cuộc thăm dò về giải trí vừa công bố bảng xếp hạng 35 "Nữ diễn viên Hàn Quốc đẹp nhất năm 2025" dựa trên hàng trăm nghìn lượt bình chọn của công chúng toàn cầu.

Đáng chú ý nhất thuộc về kết quả của Top 10 gương mặt năm nay. Han So Hee - mỹ nhân thường được ca ngợi là biểu tượng nhan sắc thế hệ mới xứ Hàn chỉ chốt sổ ở vị trí thứ 10 với 4802 phiếu bầu. Trong khi đó, Jisoo (BLACKPINK) từng đạt vị trí cao trong thang đo những năm trước cũng lủi thủi xếp ngay sau đó ở bậc thứ 11 với 4566 phiếu.

Cùng là 2 cô Đại sứ của Dior, Jisoo rõ ràng có danh vị và sức ảnh hưởng cao hơn nhưng điều đó lại không mấy ý nghĩa trong danh sách của KingChoice.

Dưới đây là danh sách Top 10 diễn viên Hàn Quốc đẹp nhất năm 2025 theo KingChoice:

1. Chae Soo Bin

Xếp đầu bảng là Chae Soo Bin, nữ chính When The Phone Rings tiếp tục khẳng định vị thế nhan sắc của mình khi giữ vững ngôi vị số 1 như 1 năm trước với hơn 153K phiếu bầu - vượt qua loạt tên tuổi đình đám xứ kim chi. Tuy đây có thể là kết quả khiến nhiều người bất ngờ, nhất là với những ai không theo dõi Kbiz quá sát sao. Nhưng Chae Soo Bin lại sở hữu lượng người hâm mộ ổn định nhờ nhan sắc thanh tú, nhẹ nhàng và cực kỳ hợp mắt số đông, nhiều khán giả cũngnhận xét cô có nét rất giống Jisoo.

2. Park Bo Young

Đứng ở vị trí thứ hai là Park Bo Young với hơn 82K phiếu bầu – một con số cho thấy sức bật không hề nhỏ của "bé Bong" dù cô không quá thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. Điều thú vị là Bo Young hiếm khi theo đuổi hình ảnh quyến rũ hay thời thượng, nhưng lại sở hữu sức hút rất riêng nhờ vẻ đáng yêu tự nhiên, đôi mắt tròn long lanh và gương mặt "hack tuổi" nổi tiếng của mình. Không ít khán giả còn nhận xét cô như thể "không già đi ngày nào" suốt hơn một thập kỷ hoạt động, và đó cũng chính là lý do giúp cái tên Park Bo Young luôn vững vàng trong mọi bảng xếp hạng nhan sắc.

3. Go Yoon Jung

Vị trí thứ ba thuộc về Go Yoon Jung – một cái tên đang lên rõ rệt trong vài năm trở lại đây. Với số phiếu sát nút, chỉ thua Park Bo Young vài trăm lượt bầu, Yoon Jung chứng minh cô không còn là "ẩn số" của làng giải trí. Không theo đuổi hình ảnh ngọt ngào truyền thống, Go Yoon Jung lại nổi bật nhờ khí chất cuốn hút và nét đẹp góc cạnh, lạnh lùng. Sự bứt phá trong thứ hạng năm nay phần nào phản ánh đúng tốc độ thăng hạng chóng mặt của cô trong cả danh tiếng lẫn hình ảnh.

4. Song Hye Kyo

Ở vị trí thứ tiếp theo là cái tên huyền thoại: Song Hye Kyo. Không cần ồn ào, không cần hoạt động quá dày đặc, Hye Kyo vẫn luôn có mặt trong top nhan sắc Kbiz như một thói quen. Năm nay, dù đứng thứ 4, nhưng việc Song Hye Kyo vẫn góp mặt trong BXH giữa dàn mỹ nhân trẻ đang lên đã đủ cho thấy đẳng cấp bền bỉ của một biểu tượng gần như "bất biến" qua năm tháng với đầy đủ sự tinh tế, mềm mại và mang nét đẹp điện ảnh hiếm có.

5. Lee Se Young

Chốt top 5 là Lee Se Young – một cái tên có thể không quá rầm rộ trên mạng xã hội, nhưng lại sở hữu sức hút đặc biệt với khán giả yêu phim Hàn. Se Young xây dựng hình ảnh nữ diễn viên thực lực, đồng thời ghi điểm với nhan sắc nhẹ nhàng, thanh thoát đúng chuẩn "gái Hàn truyền thống". Điểm thú vị là càng vào những vai cổ trang, nhan sắc của cô càng thăng hạng. Gương mặt đậm nét Á Đông, đôi mắt biết nói và thần thái kín đáo nhưng cuốn hút giúp Lee Se Young trở thành một trong những gương mặt được yêu thích bền vững.

6. Kim Ji Won

Đứng thứ 6 là Kim Ji Won, một vị trí không cao không thấp nhưng xứng đáng với nữ diễn viên đang ở thời kỳ đỉnh cao cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp. Nhờ vai nữ chính trong Queen of Tears, Ji Won không chỉ khiến khán giả rung động vì diễn xuất tinh tế mà còn khiến công chúng phải công nhận: cô chính là định nghĩa mới của "nữ thần màn ảnh Hàn". Sở hữu visual "cao cấp" với đường nét hài hoà, ánh mắt sâu và khí chất thanh lịch, lạnh vừa đủ, không khó hiểu khi năm qua Kim Ji Won là gương mặt mới của BVLGARI - thương hiệu vốn chọn mặt gửi vàng cho những gương mặt đậm chất cổ điển, sang trọng và có chiều sâu.

7. Park Eun Bin

Vị trí thứ 7 gọi tên Park Eun Bin – cái tên luôn khiến người ta nghĩ ngay đến hình ảnh "nữ chính quốc dân". Sau thành công vang dội của Extraordinary Attorney Woo, Eun Bin tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ, không theo kiểu hào nhoáng mà rất riêng, rất gần gũi. Cô sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo và khí chất thông minh. Ở một bảng xếp hạng quy tụ nhiều nhan sắc đình đám, Park Eun Bin là minh chứng cho kiểu đẹp không cần quá nổi bật, nhưng đủ tinh tế để giữ chỗ riêng trong lòng người hâm mộ.

8. Bae Suzy

Bae Suzy xếp thứ 8 - người đẹp hiếm hoi giữ vững phong độ nhan sắc suốt hơn một thập kỷ hoạt động. Từng gắn liền với hình ảnh "tình đầu quốc dân" và là đại sứ của Dior, Suzy giờ đây đã có bước chuyển mình rõ rệt khi trở thành gương mặt đại diện cho Celine. Sự thay đổi này phần nào phản ánh màn "lột xác" của Suzy từ vẻ đẹp ngọt ngào, dễ mến ngày đầu đến khí chất trưởng thành, cool và sâu lắng như hiện tại.

9. Son Ye Jin

Ở vị trí thứ 9 là Son Ye Jin, người phụ nữ luôn khiến khán giả mỉm cười theo mỗi khi xuất hiện. Sau khi kết hôn và đón con đầu lòng, nhan sắc của cô không chỉ không giảm nhiệt mà còn rạng rỡ theo một cách rất khác: tươi tắn, bình yên và tràn đầy năng lượng tích cực. Son Ye Jin không cần chạy theo hình ảnh trẻ hóa hay lột xác để giữ chỗ trong lòng công chúng. Gương mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng cùng hình ảnh đời thường giản dị nhưng đầy sức sống khiến cô trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp của sự viên mãn.

10 - 11. Han So Hee & Jisoo

Han So Hee "chốt sổ" top 10 - một kết quả khá lặng lẽ nếu so với độ phủ sóng và hình ảnh nổi bật mà người đẹp này sở hữu trong vài năm qua. Dù vẫn giữ phong độ visual sắc sảo, quyến rũ và cá tính đặc trưng, có lẽ scandal trước đó đã khiến sức bật của cô phần nào chững lại so với loạt đối thủ đang lên mạnh mẽ.

Thứ hạng 11 cũng một cú "tụt hạng" nhẹ đối với người từng dẫn đầu nhiều BXH nhan sắc những năm trước như Jisoo. Tuy nhiên, không thể phủ nhận cả Jisoo lẫn Han So Hee vẫn là 2 biểu tượng sắc đẹp có tầm ảnh hưởng cực lớn trong thế giới beauty & fashion.