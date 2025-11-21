Người đàn ông tử vong khi đi bộ trong làn ô tô trên cao tốc

Ngày 21-11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.



Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 20-11, tại Km 38 tuyến cao tốc này, đoạn qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng, một người đàn ông bất ngờ đi bộ vào phần đường cao tốc.

Người đàn ông bị tông tử vong khi đi vào làn ô tô trên đường cao tốc. Ảnh: DT

Lúc này, một xe tải lưu thông theo hướng Lâm Đồng đi Đồng Nai tông mạnh từ phía sau khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, sáng 21-11, Công an xã Tân Minh đã thông báo tìm người nhà.

Theo nhận dạng ban đầu, nạn nhân khoảng 50 - 60 tuổi, dáng người ốm.

