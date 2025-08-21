Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông tử vong sau khi uống nước dừa

21-08-2025 - 06:03 AM | Sống

Một người đàn ông 69 tuổi ở Đan Mạch đã tử vong sau khi uống một ít nước dừa, dẫn đến tổn thương não nghiêm trọng và suy đa tạng.

Dù trường hợp này đã xảy ra từ năm 2022 nhưng đến gây đây bỗng nhiên gây chú ý lớn tại Trung Quốc. Theo đó, báo cáo của Bệnh viện Đại học Aarhus (Đan Mạch), nạn nhân được gọi tắt là AC . Cách ngày diễn ra sự việc 1 tháng, AC có cắm ống hút vào 1 quả dừa để uống nhưng chưa uống hết thì bận việc nên để lại nó ở bàn bếp. Sau khi nhớ ra quả dừa còn uống dở, AC tiếp tục uống nó. Chỉ sau vài ngụm, ông phát hiện mùi vị bất thường, bổ quả dừa ra và thấy bên trong nhớp nháp, bốc mùi hỏng. Quả dừa này đã để trên bàn bếp hơn một tháng , thay vì bảo quản lạnh 4-5 độ C như khuyến cáo.

Khoảng 3 tiếng sau khi uống, AC bắt đầu đổ mồ hôi, buồn nôn, nôn mửa , rồi mất ý thức và ngã quỵ. Khi được đưa tới bệnh viện, ông trong trạng thái lơ mơ, da tái xám, mất thăng bằng và rối loạn ý thức. Chỉ vài giờ sau, tình trạng trở nặng co giật tay chân, sốt cao gần 40 độ C, toan chuyển hóa, não phù nề nghiêm trọng . Các bác sĩ ghi nhận nồng độ amoniac trong máu tăng vọt, dấu hiệu gan ngừng hoạt động khiến não sưng phù, mất toàn bộ phản xạ và không thể tự thở. Gia đình buộc phải đồng ý ngừng hồi sức.

Người đàn ông tử vong sau khi uống nước dừa- Ảnh 1.

Kết quả khám nghiệm tử thi hé lộ sự thật rùng rợn, trong quả dừa thối có loại nấm Arthrinium saccharicola , sinh ra độc tố 3-nitropropionic acid (3-NPA), chất cực độc có thể gây bệnh não, hôn mê và tử vong . Trước đây, độc tố này từng gây ngộ độc tập thể tại Trung Quốc và Châu Phi, nhưng nguồn gốc thường là mía nhiễm nấm.

Trường hợp của AC là minh chứng đau lòng, một chút bất cẩn với thực phẩm tưởng chừng vô hại cũng có thể cướp đi mạng sống . Các chuyên gia cảnh báo, hoa quả, nước dừa hay nông sản tươi nếu bảo quản sai cách rất dễ sản sinh độc tố nguy hiểm. Người dân tuyệt đối không nên dùng thực phẩm đã để lâu ngày, có mùi lạ hoặc dấu hiệu hư hỏng.

Vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo không chỉ ở Châu Âu mà cả tại Việt Nam, nơi nước dừa, mía và hoa quả tươi được tiêu thụ hằng ngày.

Nguồn và ảnh: CNBC

Uống nước dừa vào mùa hè tăng collagen nhưng cần tránh 7 “thời điểm độc” kẻo hại thân

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thứ tiếng “đắt giá” bậc nhất 2 ĐH đào tạo ngoại ngữ hàng đầu Thủ đô: Trên 96% sinh viên ra trường có việc làm, được doanh nghiệp “săn đón”

Thứ tiếng “đắt giá” bậc nhất 2 ĐH đào tạo ngoại ngữ hàng đầu Thủ đô: Trên 96% sinh viên ra trường có việc làm, được doanh nghiệp “săn đón” Nổi bật

Doanh nghiệp trên hành trình kiên trì phụng sự xã hội, tạo ra giá trị cho cộng đồng: “Giải thưởng Human Act Prize tiếp thêm động lực cho chúng tôi”

Doanh nghiệp trên hành trình kiên trì phụng sự xã hội, tạo ra giá trị cho cộng đồng: “Giải thưởng Human Act Prize tiếp thêm động lực cho chúng tôi” Nổi bật

Nhật Bản công bố 5 thực phẩm nên ăn hằng ngày: Trứng chỉ đứng thứ 5, “vua dinh dưỡng” gọi tên món này

Nhật Bản công bố 5 thực phẩm nên ăn hằng ngày: Trứng chỉ đứng thứ 5, “vua dinh dưỡng” gọi tên món này

05:12 , 21/08/2025
Thay vì áp đặt, chỉ đạo con phải làm theo ý mình, bố mẹ hãy giúp con rèn luyện tính tự lập và tự giác

Thay vì áp đặt, chỉ đạo con phải làm theo ý mình, bố mẹ hãy giúp con rèn luyện tính tự lập và tự giác

00:30 , 21/08/2025
Sau hình ảnh nhập viện đau đớn, Lan Phương hé lộ thêm 1 hậu quả gây hoang mang vì căng thẳng kéo dài

Sau hình ảnh nhập viện đau đớn, Lan Phương hé lộ thêm 1 hậu quả gây hoang mang vì căng thẳng kéo dài

23:32 , 20/08/2025
Không phải mê tín nhưng hãy đeo bịt mắt khi ngủ, sáng hôm sau bạn sẽ thấy kết quả khác hẳn

Không phải mê tín nhưng hãy đeo bịt mắt khi ngủ, sáng hôm sau bạn sẽ thấy kết quả khác hẳn

23:17 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên