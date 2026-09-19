Người đàn ông xăm hình nhiều nhất thế giới với 40 lớp mực phủ kín 90% cơ thể

Một người đàn ông Canada được vinh danh là người sống xăm hình nhiều nhất thế giới trong Sách Kỷ lục Guinness Thế giới , với 90% cơ thể được bao phủ bởi các hình xăm và một số khu vực đã được đè lên tới 40 lớp mực.

Remy Schofield (38 tuổi) sinh sống tại Canada từng nỗ lực suốt nhiều năm với hy vọng đưa tên mình vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới. Mới đây, tổ chức này đã công nhận Remy là “Kỷ lục gia có nhiều hình xăm nhất thế giới”, vì anh đã thực hiện xăm đè lên cơ thể nhiều lần, liên tục thêm các hình xăm mới lên trên những hình xăm cũ.

Đây là kỷ lục mà Remy rất trân trọng. Anh coi đây là sự công nhận cho nỗ lực mình đã bỏ ra cho đam mê.

“Đây giống như sự nghiệp trọn đời hơn bất kỳ công việc nào tôi từng làm. Thật giống như một giấc mơ. Tôi làm đầu bếp trong 20 năm và từng quản lý một nhà hàng và xăm mình là đam mê lớn nhất. Để sống theo lối sống của riêng mình, tôi thật sự phải rất cam kết và kỷ luật”, anh giải thích.

Cơ thể của Remy được phủ kín bởi nhiều hình xăm đè lên nhau.

Remy đã ghi lại hàng trăm buổi xăm của mình trong những năm gần đây. Anh có bộ hình xăm phủ kín người (body suit), và tiếp tục thay đổi diện mạo với những lớp mực mới. Đã có lúc, cơ thể anh bị phủ kín hoàn toàn bằng mực đen (blacked-out).

Trong khi hầu hết mọi người có thể phải đắn đo rất lâu trước khi quyết định xăm lên da vì hình xăm tồn tại mãi mãi, Remy lại băn khoăn về việc cắt tóc hơn.

Anh nói: “Tôi coi xăm hình như quần áo vậy và có thể thay khi mình muốn. Tôi cảm thấy việc cắt tóc còn mang lại ảnh hưởng lớn hơn là việc đi xăm. Tôi có thể thay đổi màu của hình xăm nhanh hơn cả thời gian chờ tóc mọc dài ra”.

Ngay cả khi đã đạt được kỷ lục mà mình hằng mong ước, anh vẫn không có ý định dừng lại. Anh vẫn duy trì hai buổi xăm mỗi tuần và dự định sẽ làm lại toàn bộ phần lưng trong thời gian tới.

“Tôi vẫn còn rất nhiều năng lượng. Điều này đã tiếp thêm động lực để tôi đi xa hơn nữa. Tôi không biết liệu mình có bao giờ hoàn thành nó hay không”, Remy chia sẻ.

So với các họa tiết màu tím nổi bật phủ kín cánh tay, chân và phần thân, thì khuôn mặt của Remy tương đối nguyên vẹn. Anh từng lo ngại việc không xăm kín mặt sẽ ngăn cản tên mình xuất hiện trong Sách Kỷ lục Guinness Thế giới.

Remy kể lại: “Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được kỷ lục chỉ vì lý do không xăm kín mặt. Tôi đã chịu rất nhiều áp lực từ mọi người bảo rằng hãy làm đi, hãy xăm nốt còn lại trên mặt. Rõ ràng nếu muốn làm điều đó, tôi đã làm rồi”

Remy cảm thấy khi xăm kín mặt, nó sẽ thay đổi vĩnh viễn cách bạn tương tác với thế giới.

“ Tôi có thể làm điều đó nếu muốn, nó không ảnh hưởng đến công việc của tôi. Nhưng đây chỉ là về cách tôi tự nhìn nhận chính mình, tôi không muốn bị nuốt chửng bởi chính hình xăm của mình”, Remy chia sẻ.