Người dân theo dõi sát "giá vàng", "Luật Đất đai 2024"

Theo báo cáo Xu hướng tìm kiếm Quý II/2024 của Cốc Cốc, liên quan đến thông tin về Tài chính và Bất động sản, "Luật Đất đai 2024" lọt top từ khoá tìm kiếm thịnh hành nhất. So với quý trước, lượng tìm kiếm về từ khoá này đã tăng tới 128%.

Cuối tháng 3/2024, sàn giao dịch chứng khoán VNDirect đã xảy ra sự cố bị tấn công hệ thống. Với luồng giao dịch bị ảnh hưởng, nhu cầu cập nhật thông tin về VNDirect đã tăng mạnh đến 92% so với quý trước.

Trong quý II/2024, thị trường vàng Việt Nam tiếp tục có nhiều biến động mạnh. Tháng 5/2024, giá vàng trong nước đã phá kỷ lục ở mức trên 92 triệu đồng/lượng. Để kiểm soát đầu cơ và chênh lệch giá vàng so với thế giới, Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt bán vàng trực tiếp cho người dân qua 4 ngân hàng BIDV, Agribank, Vietcombank và VietinBank. Trước những thay đổi về chính sách và biến động của thị trường, giá vàng đã liên tục có những phiên "rơi thẳng đứng", về quanh mức 75 triệu đồng/lượng tại thời điểm cuối kỳ.



Lượng tìm kiếm về giá vàng nói chung tăng 30%, nổi bật nhất là từ khoá giá vàng nhẫn hôm nay và giá vàng thế giới với mức tăng trưởng 91% và 195% về lượng tìm kiếm so với quý trước. Bên cạnh đó, các tin tức liên quan đến ngân hàng bán vàng và giá vàng ngân hàng bán cũng là những nội dung tìm kiếm nổi bật mới xuất hiện trong quý này.

Về lãi suất, mặc dù có những điều chỉnh tăng, lãi suất ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp trong quý II/2024. Tiền gửi tiết kiệm vẫn chưa phải là kênh đầu tư hấp dẫn trong thời điểm hiện tại. Cùng với đó, lượng tìm kiếm về lãi suất ngân hàng đã giảm nhẹ 4%.

Quý II/2024 chứng kiến sự tăng phi mã của tỷ giá USD/VND lên đến hơn 1.000 đồng. Trong bối cảnh giá USD tăng vọt, từ khoá tỷ giá usd đã tăng 38% về lượng tìm kiếm so với quý trước.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, Giải trí tiếp tục dẫn đầu top chủ đề tìm kiếm thịnh hành trên Tìm kiếm Cốc Cốc trong Quý II/2024. Chủ đề này tiếp tục bứt phá với mức tăng trưởng gấp gần 3,5 lần so với quý trước. Chủ đề Công nghệ xếp thứ hai với lượng tìm kiếm tăng gấp 3 lần so với quý I/2024.



Đáng chú ý, người dùng Việt đã chủ động hơn trong việc tìm hiểu về "lừa đảo qua mạng". So với quý trước, lượng tìm kiếm liên quan tới nội dung này đã tăng 25%. Trên trình duyệt Cốc Cốc, đội ngũ phát triển đã xây dựng và duy trì cơ chế cảnh báo website không an toàn để bảo vệ người dùng trên không gian mạng. Cụ thể, khi người dùng click và truy cập các trang web không an toàn thuộc danh sách đen, hệ thống Cốc Cốc sẽ tự động hiển thị cảnh báo để ngăn chặn người dùng truy cập website đó.



Danh sách trang web này được đội ngũ chuyên gia đánh giá, tổng hợp từ các nguồn uy tín, bao gồm cơ sở dữ liệu phising domain của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), ngân hàng dữ liệu từ ChongLuaDao.vn và dữ liệu do người dùng Cốc Cốc báo cáo trực tiếp lên hệ thống. Đặc biệt, danh sách này liên tục được cập nhật, chia sẻ theo thời gian thực, giúp bảo vệ người dùng tối đa. Tính từ thời điểm kết nối thành công với CSDL phishing của NCSC tới tháng 6/2024, Cốc Cốc đã hiển thị được gần 18,5 triệu cảnh báo nhằm bảo vệ người dùng, chặn lọc hơn 33 nghìn websites có dấu hiệu lừa đảo, cảnh báo mất an toàn với người dùng.

Về thể thao, "Euro 2024" và "Cúp FA" là những giải đấu được người dùng quan tâm nhất. Trong khi đó, về du lịch, "nghỉ lễ 30/4" là từ khoá tìm kiếm thịnh hành nhất trong nhóm chủ đề Du lịch. Du lịch biển trong nước đang tăng sức hút, nổi bật nhất là "Phú Yên", "Nha Trang" và "Phú Quốc" với mức tăng trưởng lần lượt là 52%, 35% và 19% về lượng tìm kiếm so với quý trước.

Ngoài ra, các "ứng dụng đặt chỗ" và "hãng bay" vẫn tiếp tục nằm trong top nội dung tìm kiếm phổ biến nhất về chủ đề này. Trên Tìm kiếm Cốc Cốc, người dùng có thể dễ dàng tìm vé máy bay tốt nhất đi đến mọi nơi trên thế giới và các địa điểm lưu trú trên khắp Việt Nam với tính năng Chuyến bay và Khách sạn.