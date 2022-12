Người dân về quê đón Tết Dương lịch, bến xe ở Hà Nội 'tăng nhiệt'

Theo ghi nhận của PV báo

Nhiều người dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hà Nội đã đổ về các bến xe để về quê nghỉ Tết Dương lịch.

Những ngày cuối năm nhiệt độ giảm sâu, người dân trang bị đồ áo ấm kín mít đổ ra các bến xe để lên đường về quê nghỉ Tết.

Càng về cuối giờ chiều, dòng người đổ về các bến xe như: Mỹ Đình, Giáp Bát ngày một đông đúc hơn.

Nhiều người dân lỉnh kỉnh vác đồ di chuyển lên xe...

Chị Hương ở quận Hai Bà Trưng cho biết: "Do hôm nay là ngày cận Tết cũng là ngày làm việc học tập cuối cùng của năm 2022 nên số lượng sinh viên và lao động tự do từ các tỉnh khác cùng nhau về quê nên bến xe rất đông. Do đó tôi tranh thủ ra bến xe sớm từ đầu giờ chiều để tránh cảnh chen lấn, xô đẩy".

Các em nhỏ theo bố mẹ về quê nghỉ Tết.

Tại bến xe Mỹ Đình, ngày cuối cùng học tập, làm việc của năm 2022, ngày từ 15h, người dân đã đổ về bến xe về quê nghỉ Tết Dương Lịch.

Khu vực ghế chờ trong bến xe khá đông đúc.

Sinh viên lên đường về quê ăn Tết cùng gia đình.

Nhà xe tất bật xếp hành lý cho khách.