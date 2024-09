Người dân xuống đường hỗ trợ lực lượng chức năng dọn cây sau bão

Đại diện phường Quan Hoa cho biết từ sáng sớm đã cử lực lượng đi các tuyến phố có cây đổ để dọn dẹp. Lực lượng tham gia dọn cây hôm nay có các lãnh đạo UBND phường Quan Hoa, Ban Chỉ huy công an Phường, toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an phường, lực lượng được phân công của đội phòng cháy chữa cháy của công an quận Cầu Giấy, toàn bộ lực lượng dân quân thường trực của phường, người dân tổ dân phố số 20 phường Quan Hoa và đối với những nơi có cột điện đổ cũng cần phải phối hợp với công ty điện để thuận tiện hơn cho việc xử lý.