Bộ Công an đề nghị 5 người trong danh sách dưới đây ra trình diện

Tối 10/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc xảy ra tại TP Hà Nội, TPHCM và các tỉnh, thành phố, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định truy tìm đối với 20 người liên quan. Đến nay đã có 7/20 đối tượng ra trình diện.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, cơ quan điều tra yêu cầu các đối tượng còn lại, đồng thời có quyết định truy tìm thêm 5 cá nhân khác ra trình diện, hợp tác với cơ quan điều tra, làm rõ các nội dung có liên quan đến vụ án để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Các đối tượng bị đề nghị trình diện (Ảnh: Bộ Công an).

Các đối tượng gồm:

Vũ Thị Ngọc, SN 1960, trú tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Nguyễn Minh Tuấn, SN 1971, trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Nguyễn Hữu Liêm, SN 1978, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Mạnh Cường, SN 1980, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Bùi Huy Hoàng, SN 2002, trú tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Tối cùng ngày, theo thông tin trên tờ Dân trí, sau khi có thông báo nêu trên, đối tượng Nguyễn Minh Tuấn đã ra trình diện cơ quan điều tra.